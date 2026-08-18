Ricardo Monreal califica de fetiche las visas estadounidenses en medio de la polémica por Andy López Beltrán

Ricardo Monreal busca el puesto de Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación Foto: Cuartoscuro

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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, publicó un texto de opinión en el que compara la visa estadounidense con un “fetiche” social y político, al señalar que su posesión o carencia ha sido convertida en símbolo de estatus tanto por sectores conservadores como por corrientes nacionalistas del país.

El planteamiento central de Monreal

En su columna, el legislador sostiene que “todo lo que genera estatus y privilegios suele terminar en fetiche”, es decir, en un objeto al que se le atribuyen poderes casi mágicos. Según su análisis, este fenómeno se manifiesta de forma opuesta en dos extremos del espectro político mexicano:

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Para los sectores de derecha que él describe como “anexionistas”, no contar con visa estadounidense representaría “un pecado capital” o un símbolo de fracaso personal.

Para las corrientes nacionalistas y aislacionistas, el documento sería visto como algo “extraño, prescindible y tóxico”.

Monreal plantea que ambas posturas se alejan de la realidad y advierte que la verdadera fuerza de la nación mexicana no depende de ese documento migratorio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estimaciones sobre mexicanos con visa vigente

El también expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado presenta cálculos deductivos sobre el número de connacionales con visa estadounidense vigente, a partir de datos públicos de la Cancillería sobre pasaportes mexicanos.

De acuerdo con su exposición:

Alrededor del 10.3% de la población mexicana —cerca de 13 millones de personas — cuenta con pasaporte vigente, requisito previo para tramitar la visa.

Al aplicar una tasa histórica de rechazo del 20% a las solicitudes mexicanas, Monreal deduce que la cifra de connacionales con visa vigente podría rondar los 10.4 millones, aunque reconoce que existen otras estimaciones —de entre 6 y 8 millones— que circulan sobre el tema.

El legislador no cita una fuente oficial única para la cifra final, por lo que la presenta como una aproximación deductiva y no como un dato confirmado por autoridades migratorias.

La imagen difundida en redes aparece tras su salida de la dirigencia partidista y mientras busca una diputación federal en Tabasco para 2027, pese a haber dicho que evitó capitalizar su apellido durante 15 años. (andresmanuellopezbeltran_)

La interdependencia como contrapunto

Frente a los “extremos de la globalización irrestricta y la autarquía”, Monreal propone el concepto de interdependencia entre México y Estados Unidos como eje explicativo de la relación bilateral actual, sustentada —afirma— en la colaboración, la cooperación y la coordinación entre ambas naciones.

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Como respaldo a este argumento, el diputado cita cifras sobre la integración económica regional:

Calcula en 113 millones de personas la población que interactúa cotidianamente entre los estados del norte de México y el sur de Estados Unidos.

Señala que, de constituir una nación independiente, esa franja binacional sería la economía número 16 del mundo .

Sostiene que México es el país con mayor número de residentes estadounidenses en el mundo, mientras que Estados Unidos representa el 80% de las importaciones mexicanas.

Un mensaje final sobre el pasaporte mexicano

Monreal cierra su reflexión con una posdata dirigida a quienes pudieran ver revocada su visa estadounidense: recuerda que existen más de 110 países que permiten el ingreso a mexicanos únicamente con el pasaporte nacional, sin necesidad del documento migratorio estadounidense.

El texto se enmarca en un contexto de creciente atención pública sobre las revocaciones de visas a funcionarios y figuras políticas mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos, tema que ha generado debate entre distintos sectores políticos del país en los últimos meses.