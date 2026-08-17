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Tinga de pollo o champiñones: una receta baja en calorías y fácil de hacer

Una preparación versátil y reconfortante que puedes convertir en una comida ligera sin sacrificar el sazón mexicano

Plato de tinga de pollo con tomate, cebolla y cilantro, acompañado de un bol con aguacate en rebanadas y queso desmoronado, rodajas de limón y tortillas.
La tinga de pollo combina jitomate, cebolla, chipotle y especias para lograr un guiso de sabor intenso con ingredientes sencillos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tinga de pollo es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su mezcla de jitomate, cebolla, chipotle y especias consigue un sabor intenso con ingredientes sencillos, mientras que su preparación permite resolver la comida sin pasar horas frente a la estufa.

Para quienes buscan una alternativa diferente, los champiñones son una excelente opción. Su textura combina muy bien con la salsa de la tinga y permite disfrutar el mismo estilo de platillo con un ingrediente vegetal.

Además de ser sencilla, esta receta puede adaptarse a diferentes momentos del día. Puedes servirla en tostadas, tacos, acompañarla con una ensalada o preparar porciones para tener una comida lista durante la semana.

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Un clásico mexicano que puedes preparar de dos maneras

Un plato de tinga de pollo con aguacate, queso y cilantro; al lado, un chile rojo, una rodaja de lima y una pila de tortillas sobre una tabla de madera
La tinga de champiñones ofrece una alternativa vegetal con textura que se integra a la salsa y conserva el estilo del platillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magia de esta preparación está en su salsa. El jitomate aporta frescura y color; el chipotle añade ese toque ahumado característico, mientras que el ajo, el orégano y la cebolla ayudan a construir un fondo aromático que envuelve tanto al pollo como a los champiñones.

Si eliges pollo, lo ideal es cocinar previamente la pechuga y deshebrarla para que absorba mejor la salsa. En cambio, los champiñones solamente necesitan limpiarse y rebanarse antes de incorporarlos al guiso.

Para mantener una comida ligera, puedes controlar la cantidad de aceite utilizada y elegir acompañamientos frescos. Unas tostadas horneadas, tortillas de maíz, lechuga, cebolla y aguacate pueden complementar el plato sin convertir la preparación en algo pesado.

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La ventaja es que ambas versiones parten de la misma base. Así puedes preparar una sola salsa y decidir al final si quieres terminarla con pollo o champiñones.

Ingredientes y preparación

Plato de barro con tinga de pollo deshebrado, rodajas de aguacate, cilantro, cebolla blanca en cubos. Tomates, chiles secos y ajos al fondo.
La salsa de tinga se construye con jitomate, chipotle, ajo, orégano y cebolla para envolver al pollo o a los champiñones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada o 500 g de champiñones rebanados
  • 4 jitomates
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 chile chipotle adobado
  • 1/2 taza de caldo de pollo o agua
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de aceite vegetal

Preparación

  1. Si preparas la versión con pollo, cocina la pechuga y deshébrala. Si eliges champiñones, límpialos y córtalos en rebanadas.
  2. Licúa los jitomates con el ajo, el chile chipotle y el caldo de pollo o agua hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
  4. Agrega la salsa de jitomate y cocina durante unos minutos.
  5. Incorpora el orégano, la hoja de laurel, sal y pimienta.
  6. Añade el pollo deshebrado o los champiñones y mezcla bien.
  7. Cocina a fuego medio hasta que la salsa reduzca y los ingredientes absorban el sabor.
  8. Retira la hoja de laurel y sirve caliente.

Cómo servir la tinga para convertirla en una comida completa

Plato de tinga de pollo con chipotle sobre tortilla, adornado con queso, cebolla y cilantro; al fondo, limones, salsa y una cesta de tortillas.
La receta sugiere controlar el aceite y elegir tostadas horneadas, tortillas de maíz o ensalada para mantener una comida ligera y práctica para la semana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez lista, la tinga puede convertirse en una comida muy versátil. Una de las formas más tradicionales de disfrutarla es sobre tostadas, acompañada con lechuga, cebolla y aguacate. También puedes colocarla dentro de tortillas calientes para preparar tacos sencillos y llenos de sabor.

Si quieres mantener el plato ligero, una ensalada fresca puede funcionar como acompañamiento. El contraste entre las verduras crujientes y la salsa caliente hace que cada bocado tenga una textura diferente.

También puedes preparar la tinga con anticipación y conservarla para otra comida. Al reposar, los sabores pueden integrarse todavía más, por lo que resulta práctica para esos días en los que quieres comer algo casero sin comenzar desde cero.

La versión con pollo ofrece una preparación tradicional y reconfortante; la de champiñones, una alternativa vegetal que mantiene la esencia del platillo. En ambos casos, el resultado es una receta sencilla, sabrosa y adaptable, perfecta para demostrar que una comida ligera también puede tener mucho carácter.

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