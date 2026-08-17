Ninel Conde habría revelado que José Manuel Figueroa amenazó con quitarse la vida al enterarse que salía con Luis Miguel (ViX, Instagram/@luismiguel/RS)

Guardar

En el primer episodio de su nueva docuserie para ViX, Ninel Conde afirma que muchos años atrás una expareja la amenazó con quitarse la vida tras descubrir que ella salía con Luis Miguel.

El episodio, grabado antes de su participación en La Casa de los Famosos en 2025 y estrenado este agosto de 2026, expuso detalles sobre la relación de la cantante con un personaje cuya identidad los internautas vinculan con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

Ninel Conde detalla agresiones y amenazas: aseguran que se trata de José Manuel Figueroa

Durante el estreno de Ninel Conde: Sin Filtro, la artista menciona que una expareja la habría engañado con una conductora reconocida, la agredió físicamente y llegó a quemar una biblia frente a ella. Según la cantante, lo más grave ocurrió cuando ese hombre la telefoneó para advertirle que se mataría, enterado de que la famosa estaba en una cita con Luis Miguel, conocido como El Sol de México.

PUBLICIDAD

La artista narró: “Me acuerdo que estábamos en un barco en Acapulco en una de esas veces que terminamos y éramos amigos, nos estábamos conociendo y todo el rollo -Luis Miguel-. Nunca lo dije tampoco. Y el hombre este llamándome, llorándome: ‘Me voy a matar, me dijeron que estabas con él…’ Y yo: ‘Ya, o sea, ya terminamos, déjame’”.

Ninel Conde detalla agresiones y amenazas: aseguran que se trata de José Manuel Figueroa (Ig: @ninelconde)

Identificación de José Manuel Figueroa por usuarios

Aunque en ningún momento menciona el nombre del exnovio, usuarios de redes sociales y seguidores de la artista han relacionado los hechos con José Manuel Figueroa. En el mismo episodio, El Bombón Asesino señala que su ex es hijo de una leyenda del regional mexicano, lo que coincide con la biografía de Figueroa. Estos detalles han motivado la conversación digital que asocia directamente al cantante con las conductas descritas.

PUBLICIDAD

La cantante agrega que la relación era inestable, con constantes rupturas y regresos, y que la manipulación emocional era parte recurrente: “Obviamente, una relación tan inestable, pues terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos. Perdóname, te instan, te dicen: ‘Me voy a matar si no me perdonas’”.

Condiciones de violencia y manipulación

Ninel Conde subraya que vivió situaciones de violencia física y verbal. Afirma que la persona la golpeó y que, por mucho tiempo, priorizó quedarse con los recuerdos positivos, pero que los episodios de agresión y amenazas marcaron un punto de quiebre. “No, es una situación muy, muy fuerte que te puedan, pues, que te golpeen o una cosa. Yo me quería quedar con lo bueno de, de esa relación, pero yo creo que se ardió de que a mí me preguntaron en algún momento que si él me había sido infiel. Y pues la verdad sí, yo no voy a decir mentiras si la gente no es tonta y además fue, fue una cosa pública”.

PUBLICIDAD

La cantante también menciona que la infidelidad de su ex fue de conocimiento público y que, tras veinte años, él sigue hablando del tema, lo que ella interpreta como una reacción a su próxima participación en el reality y a que habló abiertamente sobre el engaño.

Consejos de Ninel Conde a las mujeres que sufren violencia

Consejos de Ninel Conde a las mujeres que sufren violencia (Foto_ Cuartoscuro)

La intérprete utiliza su experiencia para advertir sobre los riesgos de tolerar episodios de violencia en una relación. Afirma que la primera vez que una pareja agrede físicamente, habrá más ocasiones. “A las mujeres que si te levantan la mano la primera vez, va a haber una segunda, una tercera y una cuarta, porque a mí me pasó y creo que fue un parteaguas que dije: ‘No más, ya. O sea, me va a hacer terminar matando’. Dios mío”.

PUBLICIDAD

Conde llama a no perder el tiempo con personas violentas: “No pierdan su tiempo con hombres así, porque se les van los mejores años de su vida. Uno por la inexperiencia, por pensar que uno está enamorado, porque tú no puedes estar enamorada de una, de una persona que te maltrata, eso no es amor”.

El trasfondo mediático y la reacción pública

El estreno de la docuserie ha provocado debate en redes sociales sobre la identidad del exnovio y la normalización de la violencia en relaciones mediáticas. Usuarios destacan la coincidencia de detalles entre lo narrado por Ninel Conde y la biografía de José Manuel Figueroa, lo que ha reavivado la conversación sobre el historial de la artista con figuras del espectáculo.

PUBLICIDAD

La cantante concluye con una reflexión sobre el manejo del tiempo y las oportunidades perdidas en relaciones conflictivas: “Pierdes momentos lindos de vivir la vida en lugar de que te estén ahí dando tus trancazos, pues que te estén paseando en un barco, que te estén llevando a un concierto, que te canten, este, este, La Bikina, ¿no? Entonces creo que tiene uno que, que, que ser sabio con su tiempo”.