Plátanos machos flameados en sartén con 3 ingredientes: un postre natural y con pocas calorías

Los plátanos machos flameados se preparan en sartén con pocos ingredientes y funcionan como un postre llamativo sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los plátanos machos flameados son una de esas recetas que demuestran que un postre llamativo no necesariamente requiere una preparación complicada. Con una sartén, unos cuantos ingredientes y una fruta como protagonista, es posible conseguir un resultado dorado, suave y lleno de sabor.

Esta propuesta resulta ideal para quienes quieren darle un giro diferente al plátano macho. Al cocinarlo, la fruta adquiere una textura más tierna y un sabor dulce que combina perfectamente con la mantequilla y la azúcar morena, mientras que el ron aporta un aroma característico.

El toque final llega al momento de servir. La nieve de vainilla acompaña los plátanos calientes y crea un contraste entre lo frío y lo tibio, mientras que la sal gruesa ayuda a destacar los sabores. Es una combinación sencilla, pero con una presentación que puede sorprender a los invitados.

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El secreto está en conseguir un buen dorado

Al cocinar el plátano macho, la fruta toma una textura tierna y un dulzor que combina con mantequilla y azúcar morena. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar este postre, el primer paso consiste en cortar los plátanos machos. El tamaño de los cortes puede influir en la presentación, por lo que conviene procurar que las piezas tengan una forma similar para que puedan cocinarse de manera uniforme.

La mantequilla se derrite directamente en un sartén caliente y después se incorpora la azúcar morena. Esta combinación crea la base dulce en la que se cocinarán los plátanos, ayudando a que cada pieza adquiera un color atractivo y una superficie llena de sabor.

El objetivo es dorarlos por ambos lados sin descuidar la sartén. Una vez que hayan tomado el color deseado, se incorpora el ron para realizar el flameado. Este paso debe hacerse con mucho cuidado, ya que se trabaja con un líquido inflamable y una fuente de calor.

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Ingredientes y preparación

El ron se incorpora al final para el flameado y aporta un aroma característico a los plátanos machos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

3 plátanos machos

1/2 barra de mantequilla

1/4 taza azúcar morena

1/3 taza ron

Pizca de sal y nieve para servir

Preparación

Corta los plátanos.

Pon la mantequilla a derretir en un sartén caliente y agrega azúcar morena.

Dora por ambos lados y flamea usando el ron.

Sirve con sal gruesa y nieve de vainilla.

Aunque la preparación es breve, el flameado es el momento que requiere mayor atención. Para hacerlo de manera segura, es importante mantener controlada la sartén, evitar acercar el rostro a las llamas y mantener cualquier material inflamable alejado de la zona de cocción.

Una vez que el flameado termine, los plátanos pueden servirse inmediatamente. La recomendación es aprovecharlos calientes para que el contraste con la nieve de vainilla sea más evidente y el postre tenga una experiencia más completa.

Un postre sencillo con un contraste irresistible

El flameado con ron requiere atención por el líquido inflamable, por lo que se recomienda controlar la sartén y alejar materiales que puedan prenderse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nieve de vainilla funciona como el acompañamiento perfecto para esta preparación. Su textura cremosa y fría contrasta con la temperatura y suavidad de los plátanos recién cocinados, creando una combinación que puede disfrutarse desde el primer bocado.

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La sal gruesa aporta otro pequeño contraste. Aunque se utiliza en poca cantidad, ayuda a equilibrar el dulzor y a resaltar los diferentes sabores presentes en el plato. No hace falta añadir demasiada, pues su función es complementar y no dominar la preparación.

También puedes cuidar la presentación colocando los plátanos de manera ordenada y sirviendo la nieve a un costado. De esta forma, los colores y las temperaturas quedan perfectamente diferenciados, haciendo que un postre de ingredientes sencillos luzca mucho más especial.