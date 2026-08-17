Científico del IPN explica la relación de los sismos de Venezuela y Colombia: revela lo que podría ocurrir en México

El Instituto Politécnico Nacional descarta que los movimientos sísmicos en Colombia y Venezuela incidan en la actividad telúrica de México. (Jesús Avilés )

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Tras los sismos que sacudieron a Venezuela y Colombia, cuya magnitud fue de más de 7.0 grados recientemente, han surgido distintos mitos y teorías en el internet, que sugieren que estos hechos podrían estar conectados a México y por ello estaría próximo a suceder un terremoto, esto debido a que es uno de los países más sísmicamente activos del mundo. Más allá de las conjeturas, hay una explicación científica.

Omar Cristian Chávez, científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que los terremotos provocados en los países sudaméricanos han sido provocados por el deslizamiento de las placas de Nazca y Sudamericana; por ello, según el experto: “Está descartado científicamente que por la distancia tengan incidencia en la actividad sísmica que se registra en México”.

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¿Por qué en México tiembla con frecuencia?

El país se encuentra ubicado en el llamado Cinturón Circumpacífico, zona que concentra una gran parte de la actividad sísmica del planeta. Solo en la última década se han registrado más de 83 mil sismos, aunque la mayoría han sido de baja magnitud. Sin embargo, desde el inicio de los registros de sistemas sismológicos que toman como referencia datos de 1900, al menos 84 sismos han superado la magnitud de 7.0, con consecuencias graves.

El terremoto de magnitud 8,1 dejó miles de víctimas y expuso la fragilidad de la infraestructura médica, marcando a generaciones y convirtiendo el Hospital Juárez en epicentro de la tragedia y la esperanza. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los estados más vulnerables a sismos, según datos recopilados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Ciudad de México, donde las placas tectónicas de Cocos y Rivera se deslizan bajo las de Norteamérica y el Caribe.

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De los desastres naturales ocasionados por sismos a la cultura de la prevención

Las pérdidas humanas y materiales provocadas por terremotos como los que han acontecido en México, el último en 2017, dejando a miles de personas sin hogar en la Ciudad de México y en Morelos, han llevado al país a desarrollar estrategias de prevención, así como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), una herramienta mundialmente reconocida.

En este sentido, México ha transformado las lecciones de los sismos de 1985 y 2017 en normas más estrictas para la construcción. El investigador Omar Cristian Chávez, quien también coordina el programa de Ingeniería en Geofísica y lidera el Departamento de Innovación Educativa, sostuvo que “la acumulación de vulnerabilidades está representada por dónde decidimos vivir, cómo decidimos construir, qué planes tenemos de prevención y si existe un estudio del suelo donde se desea habitar”.

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sismo cdmx enero Crédito: Infobae México

Estas acciones, según el experto, deben actualizarse de forma continua para que las futuras generaciones edifiquen viviendas más seguras, y señaló que el intercambio constante de conocimientos entre países con experiencia avanzada en sismicidad, como Japón, Estados Unidos, Chile, Taiwán y China, podría marcar la diferencia en la preparación de otras naciones frente a estos fenómenos.

Con el propósito de fomentar la cultura de prevención, el gobierno de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil han invitado a participar a todas las instituciones públicas y privadas en el 2do Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas.

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