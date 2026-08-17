Relaciones Exteriores confirma muerte de pareja de Durango en sismo de Colombia: detalla hallazgo en hotel de Pereira

La Cancillería informa, en el Comunicado 160/2026, que las víctimas fueron localizadas tras seis días de rastreo en un hotel colapsado y que la representación diplomática mantiene asistencia consular a sus familiares

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó, mediante el Comunicado No. 160/2026, el fallecimiento de dos personas mexicanas en la ciudad de Pereira, Colombia, a raíz del sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país sudamericano el pasado 10 de agosto. La dependencia detalló las circunstancias del hallazgo de los cuerpos y el acompañamiento brindado a los familiares de los connacionales.

Concluyen labores de búsqueda tras seis días

De acuerdo con el comunicado, las labores de búsqueda y rescate en el hotel colapsado de Pereira concluyeron el domingo 16 de agosto, luego de localizarse los cuerpos de las dos personas que permanecían desaparecidas desde el lunes 10 de agosto, día del sismo.

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La Cancillería mexicana agradeció el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales de Pereira y departamentales de Risaralda para la búsqueda de los connacionales. De manera particular, reconoció el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Pereira, que tras horas de labor y pese a las condiciones climatológicas adversas, permitió la localización de los mexicanos.

Acompañamiento permanente a las familias

Según la SRE, personal de la Embajada de México en Colombia estuvo con los familiares que viajaron al país sudamericano, acompañándolos de forma permanente durante las labores de búsqueda y rescate. El respaldo consular incluyó:

Traslado de los familiares desde Bogotá hasta Pereira.

Apoyo económico para hospedaje y alimentación.

Ayuda psicológica como parte del proceso de duelo.

Gestiones para respaldar los gastos funerarios y la repatriación de las cenizas de los connacionales a México, respetando en todo momento las decisiones de los familiares.

La dependencia indicó que el personal diplomático continúa acompañando a las familias “en este difícil momento” y expresó sus “más sinceras y sentidas condolencias a amistades y familiares ante estos lamentables hechos”.

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La mandataria dice en Palacio Nacional que el caso se conoce por una solicitud de parientes y que se brindan traslados, hospedaje, alimentación, ayuda psicológica y gestiones funerarias y de repatriación de cenizas

Lo que dijo Sheinbaum horas antes

La confirmación oficial de la SRE llegó horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el tema durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Cuestionada sobre la situación de los mexicanos que se encontraban en Colombia al momento del sismo, la mandataria adelantó el deceso de los dos connacionales: “Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias. Incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”, señaló, sin dar a conocer los nombres de las víctimas.

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento del caso luego de que familiares solicitaran apoyo a través de la Embajada. Además, informó que México mantiene el envío de despensas y medicamentos solicitados por el gobierno colombiano, aunque ya no se enviarán equipos de rescatistas mexicanos, luego de que Colombia pidiera una certificación distinta para ese tipo de labores.

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La mandataria señala en la mañanera que la SRE mantiene comunicación con los deudos y brinda acompañamiento consular, mientras sigue la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto

El caso de la pareja desaparecida en Pereira

Aunque ni el comunicado de la SRE ni la presidenta revelaron los nombres de los fallecidos, medios locales habían identificado desde días antes a la pareja reportada como desaparecida en Pereira: Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, originarios de Durango. De acuerdo con reportes previos de la Embajada, la pareja se hospedaba en un hotel de la ciudad —identificado como el Hotel Dibeni— que colapsó durante el sismo.

Desde el 14 de agosto, personal diplomático había trabajado en conjunto con la Cruz Roja Colombiana y el alcalde de Pereira en labores de rastreo, además de activar una red de contactos para verificar posibles ingresos hospitalarios de los connacionales en la zona afectada.

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Línea de emergencia consular

La Embajada de México en Colombia puso a disposición de quienes requieran asistencia consular el siguiente teléfono de emergencia: +57 313 878 6028.

El sismo de 7.4 grados dejó daños estructurales en distintas zonas de Colombia, entre ellas Pereira, donde continúan las labores de evaluación de inmuebles afectados.