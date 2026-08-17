Onda tropical 28 ocasionará lluvias intensas en México: vigilan zonas que podrían evolucionar a ciclones tropicales en el Pacífico

La Onda tropical 28 provoca lluvias intensas sobre México, mientras zonas del Pacífico muestran patrones de vientos que podrían evolucionar a ciclones tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La onda tropical número 28 avanzará sobre el territorio nacional este lunes 17 de agosto de 2026 y, junto con otros fenómenos meteorológicos, provocará lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, así como precipitaciones de diferentes intensidades en gran parte de México.

El reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas en altura y las vaguadas en niveles medios de la atmósfera también influirán en las condiciones del tiempo.

Además, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia dos zonas del océano Pacífico donde se prevé la formación de áreas de baja presión con posibilidades de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

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Onda tropical 28 afectará con lluvias el sureste del país

La onda tropical número 28 recorrerá el sureste mexicano y reforzará la probabilidad de lluvias en entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El sistema interactuará con canales de baja presión y con una circulación ciclónica en altura, condiciones que favorecerán el ascenso de aire húmedo y la formación de nubes con capacidad para generar precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas.

En el noroeste, el monzón mexicano continuará ocasionando lluvias significativas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. La presencia de inestabilidad atmosférica aumentará la posibilidad de que algunas tormentas estén acompañadas por descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo.

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Un mapa en relieve de México ilustra el trayecto de las ondas tropicales 27 y 28 que generan lluvias intensas en el occidente y sureste del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit

Las precipitaciones más abundantes de este lunes se concentrarán en el norte y sur de Sinaloa, así como en el norte y la costa de Nayarit, donde se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.

También se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las siguientes regiones:

Sureste de Sonora

Suroeste de Chihuahua

Noroeste de Durango

Sur de Veracruz

Este de Oaxaca

Sureste de Puebla

Por otra parte, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Baja California Sur, oeste de Jalisco, Colima, este de Michoacán, sur de Guerrero, este de Chiapas, oeste de Tabasco, norte de Campeche, norte y centro de Yucatán, así como centro y sur de Quintana Roo.

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Los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros se presentarán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Para Baja California, el pronóstico contempla lluvias aisladas con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones fuertes, muy fuertes e intensas también pueden generar encharcamientos, inundaciones y otras afectaciones en zonas vulnerables.

Vigilan dos zonas con posible desarrollo ciclónico en el océano Pacífico

En su actualización de las 12:00 horas de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que vigila dos regiones del Pacífico ante la posibilidad de que se formen zonas de baja presión y posteriormente evolucionen a sistemas ciclónicos.

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La primera zona se localizaría al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De acuerdo con el reporte, mantiene una probabilidad de 70 por ciento de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

En vigilancia el océano #Pacífico por la posible formación en siete días de 2 zonas de #BajaPresión con probabilidad para formar #CiclonesTropicales. Síguenos y consulta nuestras actualizaciones pic.twitter.com/b1z4ji9HZU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 17, 2026

Es importante precisar que el sistema todavía no se encuentra formado. El pronóstico indica que podría desarrollarse una zona de baja presión durante el periodo de vigilancia y adquirir una mayor organización conforme avance sobre las aguas del Pacífico.

La segunda zona bajo observación se ubicaría al oeste-suroeste de la península de Baja California y mantiene una probabilidad de 50 por ciento de desarrollo ciclónico en siete días.

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Por el momento, el SMN no reportó que alguno de estos sistemas represente un peligro para las costas mexicanas. Sin embargo, sus probabilidades de evolución podrían modificarse de acuerdo con las condiciones atmosféricas y oceánicas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

Onda de calor continuará en cinco estados

A pesar de las precipitaciones, prevalecerá la onda de calor en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Las temperaturas más elevadas del día superarán los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste y oeste de Sonora.

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Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores máximos se distribuirán de la siguiente manera:

De 40 a 45 grados Celsius en el centro de Baja California Sur, norte de Sinaloa, este de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

De 35 a 40 grados en el norte de Coahuila, Durango, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Durante las primeras horas de la mañana, en contraste, se pronosticaron temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Las autoridades recomendaron mantener una hidratación adecuada, utilizar prendas de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.

Viento fuerte y oleaje elevado en las costas

Para este lunes se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

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Las rachas serán de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja extremar precauciones.

Finalmente, se espera mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Las olas alcanzarán de dos a tres metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

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En los litorales de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el oleaje será de uno a dos metros de altura, por lo que habitantes, turistas y embarcaciones deberán seguir las recomendaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil.