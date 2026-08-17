Ni naranja ni limón: la verdura mexicana que protege tu sistema inmune con altos niveles de vitamina C

La vitamina C es un nutriente esencial que el cuerpo humano no puede producir por sí solo y debe obtenerse a través de la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El chile poblano contiene 206 mg de vitamina C por pieza —casi el triple de lo que aporta una naranja o un limón- según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)— y esa concentración activa mecanismos directos del sistema inmunológico.

El cuerpo humano no puede fabricar vitamina C por sí solo, de modo que obtenerla de la dieta es la única vía disponible.

La naranja y el limón aportan alrededor de 53 mg de vitamina C por cada 100 gramos, según el USDA.

El calor degrada la vitamina C. Los métodos de cocción breves conservan mejor el nutriente que las cocciones prolongadas en agua o a fuego directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile poblano registra 148 mg por cada 100 gramos en estado crudo —y hasta 206 mg por pieza completa—, lo que lo coloca muy por encima de los cítricos que dominan el imaginario popular sobre este nutriente.

PUBLICIDAD

Un chile poblano aporta casi cuatro veces más vitamina C que una naranja del mismo peso

El chile poblano se cultiva en diversos estados de México, y existen evidencias arqueológicas lo sitúan en Tehuacán desde el año 7,000 a.C., según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos registra 148 mg de vitamina C por cada 100 gramos de chile poblano crudo, frente a los 53 mg que aportan la naranja y el limón en la misma cantidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato de producción tiene peso nutricional: al ser uno de los cultivos más extendidos de México, el chile poblano es también una de las fuentes de vitamina C más accesibles en la dieta cotidiana del país.

Cocción recomendada por los expertos para aprovechar sus nutrientes

El calor degrada la vitamina C. Un asado breve —el método más común para pelar el chile poblano en la cocina mexicana— conserva mejor el nutriente que una cocción larga en agua o a fuego directo sostenido.

PUBLICIDAD

Consumirlo en rajas, en escabeche o relleno recién preparado maximiza el aporte.

Los métodos de cocción breves conservan mejor el nutriente que las cocciones prolongadas en agua o a fuego directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIH ODS precisa que en personas sin deficiencia de vitamina C, aumentar su consumo no previene infecciones ni acelera la recuperación.

La ingesta regular puede reducir la duración del resfriado común y aliviar sus síntomas, según el NIH ODS, particularmente en personas expuestas a estrés físico extremo.

La ingesta regular de al menos 200 mg de vitamina C al día puede reducir la duración del resfriado común y aliviar sus síntomas, según el NIH Office of Dietary Supplements. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparaciones tradicionales mexicanas con chile poblano

Para aprovechar la vitamina de este alimento, existen varias opciones.

Las rajas de chile poblano con crema son quizá la preparación más reconocida: el chile asado se pela, se corta en tiras y se saltea con cebolla, crema y queso fresco.

PUBLICIDAD

El chile poblano asado brevemente conserva mejor su vitamina C que hervido o cocido a fuego prolongado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Igual de popular es el chile relleno, donde el poblano asado y pelado se rellena de queso o picadillo, se capea en huevo y se fríe hasta dorar.

Los pimientos a la sartén combinan rajas de poblano asado con cebolla y chícharos salteados en aceite de oliva, una preparación directa y sin complicaciones.

Cómo actúa la vitamina C dentro del organismo

Los leucocitos —glóbulos blancos que identifican y destruyen agentes patógenos— acumulan vitamina C en concentraciones 50 a 100 veces mayores que el plasma sanguíneo, según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH ODS).

La vitamina C no solo protege al cuerpo de infecciones: también es indispensable para producir colágeno, la proteína que mantiene la integridad de tejidos y mucosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa acumulación sostiene su función antioxidante cuando el cuerpo enfrenta una infección.

Los linfocitos, otro tipo de glóbulo blanco, necesitan aún más concentraciones de vitamina C, entre 10 y 100 veces superiores a las del plasma para multiplicarse y activarse.

PUBLICIDAD

Así lo explica una revisión publicada en la revista científica Molecules. Sin ese abastecimiento, la respuesta del sistema inmune frente a un patógeno se debilita.

La deficiencia de vitamina C debilita la respuesta inmune y aumenta el estrés oxidativo en el organismo, según el International Journal of Molecular Sciences. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C frena la inflamación y forma las células que defienden al cuerpo

La misma revisión señala que la vitamina C frena las señales químicas que disparan la inflamación.

Además, protege a los glóbulos blancos del daño que genera el propio sistema inmune al combatir una infección. Cuando el cuerpo enfrenta un patógeno, los niveles de vitamina C en sangre caen.

La infografía de Infobae explica cómo la vitamina C actúa en el cuerpo para frenar la inflamación, proteger los glóbulos blancos y fortalecer la respuesta inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una publicación de la revista Journal of Molecular Sciences agrega que la vitamina C interviene en la formación de tres tipos de células defensivas: las que atacan directamente al patógeno, las que producen anticuerpos y las que eliminan células infectadas.

PUBLICIDAD

Cuando el organismo no tiene suficiente vitamina C, ese proceso se ralentiza.