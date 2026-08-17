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AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 17 de agosto

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
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El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del 17 de agosto.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

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¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

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Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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