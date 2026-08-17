El estilista de Flor Vigna explota contra Aldo Rendón por sus críticas de moda en La Casa de los Famosos México 2026

El stylist argentino lo acusó de menospreciar el trabajo de otros desde que entró a la competencia. (Facebook La Casa de los Famosos México)

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Roberto Coss arremete en Instagram contra Aldo Rendón por sus comentarios de moda en La Casa de los Famosos México 2026, al señalar que el estilista sinaloense entró al reality como concursante y no como asesor de imagen del grupo, y que sus opiniones no solicitadas buscan desestabilizar a sus compañeros.

El estilista argentino Roberto Coss, conocido por vestir a la cantante Flor Vigna, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que cuestionó la actitud de Aldo Rendón dentro del reality. Coss reconoció la trayectoria del estilista sinaloense, con más de 25 años en la industria y créditos con figuras como Thalía, Belinda y Galilea Montijo, pero advirtió que esa experiencia no justifica el comportamiento que ha mostrado en la casa.

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Coss publicó en Instagram que la trayectoria de Aldo Rendón no le da derecho a imponer criterios ni a descalificar a otros profesionales, y le recordó que entró al reality a convivir y concursar, no a dar clases magistrales de moda. (Televisa)

“Que alguien le recuerde a Aldo Rendón que entró como concursante, no como stylist oficial del reality. Ya estamos hartos de sus comentarios arrogantes y de verlo menospreciar el trabajo de otros stylists como si solamente él supiera de moda”, escribió Coss en sus historias.

Coss señala que las críticas de Rendón buscan sembrar inseguridad

Según Coss, la dinámica de Rendón con sus compañeros de casa no responde a una intención de ayudar. El stylist argentino considera que el estilista sinaloense se acerca a los concursantes con el pretexto de compartir su punto de vista, pero con un objetivo distinto.

“A veces pienso que Aldo Rendón solo acerca a los concursantes para ‘darles su punto de vista’, pero con la verdadera intención de sembrarles dudas y hacer que se sientan inseguros con lo que van a vestir”, señaló Coss.

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El stylist de Flor Vigna cuestionó que Aldo Rendón organice pasarelas y reparta consejos de moda sin que nadie se los pida, cuando su rol en la casa es el de concursante. (Captura de pantalla YouTube)

Para el stylist de Vigna, existe una diferencia entre el consejo solicitado y la imposición de criterios. “Una cosa es aconsejar cuando te lo piden y otra muy distinta usar tu experiencia para desestabilizar, imponer tu criterio y hacer menos el trabajo de los demás”, agregó.

El episodio más reciente que encendió la polémica fue la organización de una pasarela por parte de Aldo Rendón durante la gala del domingo 16 de agosto, en la que los habitantes de la casa exhibieron sus atuendos. Rendón también ha ofrecido consejos de vestimenta a sus compañeros a lo largo de su estancia, una práctica que, según Coss, rebasa el rol de concursante.

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“Dude, entiende: estás ahí para concursar, convivir, ser sarcástico, chistoso y bromista; no para descalificar el trabajo ajeno ni convertir cada conversación en una masterclass que nadie te pidió”, escribió el stylist.

(Captura de pantalla IG)

“Entró ‘el stylist de México’, con el ego por delante”

Coss apuntó que la versión de Rendón que apareció en el reality no es la que el público esperaba. “Al reality no entró el Aldo divertido y auténtico que muchos esperábamos. Entró ‘el stylist de México’, con el ego por delante y creyéndose la máxima autoridad de la moda”, sostuvo.

El mensaje más directo del stylist de Flor Vigna llegó en forma de advertencia: “¡Tráaaaaaz! Ya bájale dos rayitas: trayectoria no es sinónimo de superioridad”.

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Las críticas de Roberto Coss se suman a las que ya acumula Rendón dentro y fuera del reality, donde figuras del espectáculo y seguidores del programa han cuestionado su temperamento y la manera en que enfrenta las discusiones con sus compañeros de casa.