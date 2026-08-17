México
Agregar Infobae enGoogle

Arantza Ruiz rechaza reconciliarse con Flor Vigna fuera de La Casa de los Famosos 2026

La distancia entre las habitantes se consolidó después de una serie de desacuerdos y estrategias opuestas dentro del reality

La Casa de los Famosos México
La distancia entre las habitantes se consolidó después de una serie de desacuerdos y estrategias opuestas dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)
Guardar

Arantza Ruiz marcó distancia con Flor Vigna tras su salida del reality y dejó claro que la amistad que compartieron en el encierro no continuará fuera del programa. La diferencia de estrategias durante una prueba detonó la ruptura, mientras el público seguía con atención la evolución de la relación entre ambas concursantes.

La rivalidad tomó forma después de un desacuerdo en la prueba del presupuesto, donde Cynthia Klitbo y Flor Vigna defendieron tácticas opuestas. Estos hechos provocaron tensiones que se acentuaron en las nominaciones. La cantante argentina, al recordar la situación, explicó: “Me encantó nuestra amistad al principio, y después me sentí como un poco traicionada, porque cuando llegaba el momento de las nominaciones sentí que fue como: ‘Por favor, necesito votos’ y me dejó por otros vínculos”. Para el público, la actitud de Arantza Ruiz habría sido inesperada. Durante la semana posterior al conflicto, Arantza evitó el contacto e ignoró los intentos de Flor por dialogar, lo cual generó cuestionamientos en redes sociales y una corriente de apoyo hacia la argentina, que se reflejó en la votación.

PUBLICIDAD

Arantza Ruiz
Arantza se mantuvo firme en su decisión de no volver a acercarse a Vigna. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La nominación simultánea de ambas participantes generó expectativa sobre el futuro de su amistad. Muchos seguidores apostaban por una reconciliación inmediata tras la salida de una de ellas. No obstante, la realidad fuera de cámaras fue distinta. Al ser consultada por La Jefa de la casa más famosa de México sobre la posibilidad de reconstruir el vínculo, Flor Vigna aceptó conversar con Arantza. La respuesta de la mexicana fue tajante: “Yo les dije que me dieran una semana más, así que...”, bromeó primero, para luego aclarar que no pretendía retomar la relación.

Flor Vigna expresó sus sentimientos de manera directa: “Sentí eso como una traición de amistad, porque me dio la espalda toda la semana”. En la sala de eliminación, admitió que apreciaba el lazo inicial pero se sintió usada: “Si yo le digo amiga a alguien, doy la vida por esa persona y sentí que realmente me había usado y me puse mal. Perdón si malpensé de vos, Ara, y te quiero conocer más afuera”.

PUBLICIDAD

Arantza Ruiz defiende su postura

Al ser interrogada por la reacción de Flor, Arantza Ruiz defendió su decisión de cortar el vínculo: “Siento que tomé la decisión correcta en darme la vuelta. Flor tuvo una mala semana y estuvo para mí mucho tiempo y tuve una gran amistad con ella. Por mis razones, que a mí he intentado jalar mucha gente que me ha traicionado, cuando yo ya noto que alguien no quiere ayuda, yo me retiro”. Argumentó que el desgaste emocional fue determinante: “Intenté hablar con ella una vez, dos veces, tres veces. Y de repente ya era muy cansado, porque no quería salirse de su depresión y de su hoyo”.

Arantza Ruiz
La negativa de Arantza Ruiz a reconstruir el vínculo con Flor Vigna fuera del programa puso en primer plano las diferencias personales y dejó en claro que la amistad no sobrevivió a las dinámicas del encierro. (Captura de pantalla YouTube)

Sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro, Arantza descartó cualquier acercamiento. “No, yo soy muy cortante, yo escojo mucho a mi gente. Y como se los dije, yo cuando me retiro, me retiro por completo, porque doy mucho”.

Las cámaras también captaron a Arantza realizando comentarios sobre Flor a espaldas de la argentina, señalando su actitud intensa en la competencia. Ruiz explicó su forma de relacionarse: “No te puedo ayudar, pero yo me llevo bien con la casa. Y que me lleve bien contigo no quiere decir que cuando tú te sientas mal, yo voy a hablar mal de las otras personas”.

Diferencias irreconciliables tras la salida del reality

Para Flor Vigna, el desencuentro dejó una marca. “Me gustaría recuperar nuestra amistad afuera, porque al principio sentí una conexión muy grande. Y también le diría que perdón si pensé mal de ella”, explicó, reconociendo que la presión del juego afectó su percepción. La argentina agradeció a su base de seguidores: “Sí le agradezco mucho a mi fandom que está muy presente hace muchos años. Gracias, gracias”.

Flor Vigna
La negativa de Arantza Ruiz a reconstruir el vínculo con Flor Vigna fuera del programa puso en primer plano las diferencias personales y dejó en claro que la amistad no sobrevivió a las dinámicas del encierro. (Captura de pantalla YouTube)

Desde el entorno digital, el público se volcó en respaldo a Flor. Las votaciones reflejaron el descontento hacia la postura de Arantza Ruiz, quien, pese a la presión externa, mantuvo su decisión: “Le di mucho a Flor. Y si su decisión es pensar así de mí, es alguien que creo muy correcto haber decidido haberme retirado a tiempo”.

La amistad que comenzó como una de las más comentadas del reality llegó a su fin sin reconciliación, marcada por diferencias personales y estrategias de juego opuestas.

Temas Relacionados

Arantza RuizFlor VignaLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos México 2026mexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 17 de agosto

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 17 de agosto

Precio de la gasolina en Puebla hoy lunes 17 de agosto: ¿En cuánto está el litro de Magna y Premium?

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Puebla hoy lunes 17 de agosto: ¿En cuánto está el litro de Magna y Premium?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 16 de agosto en Ciudad de México?

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 16 de agosto en Ciudad de México?

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 17 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 17 de agosto

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG

Cárteles cobran por huacales y controlan la cadena agrícola en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

El estilista de Flor Vigna explota contra Aldo Rendón por sus críticas de moda en La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez estalla contra Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México 2026: “Quisiera ponerte un cachetadón”

La marca de aceite que Yahir llamó “de carro” responde a la polémica y aclara: no es patrocinador de La Casa de los Famosos México

Arantza Ruiz rompe el silencio y se despide entre lágrimas de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral

Así reapareció Luis Ángel Malagón con el América sub-21

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos

América vs San Luis: quiénes son los futbolistas que salieron de la banca y que golearon

Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale