Arantza Ruiz rechaza reconciliarse con Flor Vigna fuera de La Casa de los Famosos 2026

La distancia entre las habitantes se consolidó después de una serie de desacuerdos y estrategias opuestas dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

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Arantza Ruiz marcó distancia con Flor Vigna tras su salida del reality y dejó claro que la amistad que compartieron en el encierro no continuará fuera del programa. La diferencia de estrategias durante una prueba detonó la ruptura, mientras el público seguía con atención la evolución de la relación entre ambas concursantes.

La rivalidad tomó forma después de un desacuerdo en la prueba del presupuesto, donde Cynthia Klitbo y Flor Vigna defendieron tácticas opuestas. Estos hechos provocaron tensiones que se acentuaron en las nominaciones. La cantante argentina, al recordar la situación, explicó: “Me encantó nuestra amistad al principio, y después me sentí como un poco traicionada, porque cuando llegaba el momento de las nominaciones sentí que fue como: ‘Por favor, necesito votos’ y me dejó por otros vínculos”. Para el público, la actitud de Arantza Ruiz habría sido inesperada. Durante la semana posterior al conflicto, Arantza evitó el contacto e ignoró los intentos de Flor por dialogar, lo cual generó cuestionamientos en redes sociales y una corriente de apoyo hacia la argentina, que se reflejó en la votación.

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Arantza se mantuvo firme en su decisión de no volver a acercarse a Vigna. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La nominación simultánea de ambas participantes generó expectativa sobre el futuro de su amistad. Muchos seguidores apostaban por una reconciliación inmediata tras la salida de una de ellas. No obstante, la realidad fuera de cámaras fue distinta. Al ser consultada por La Jefa de la casa más famosa de México sobre la posibilidad de reconstruir el vínculo, Flor Vigna aceptó conversar con Arantza. La respuesta de la mexicana fue tajante: “Yo les dije que me dieran una semana más, así que...”, bromeó primero, para luego aclarar que no pretendía retomar la relación.

Flor Vigna expresó sus sentimientos de manera directa: “Sentí eso como una traición de amistad, porque me dio la espalda toda la semana”. En la sala de eliminación, admitió que apreciaba el lazo inicial pero se sintió usada: “Si yo le digo amiga a alguien, doy la vida por esa persona y sentí que realmente me había usado y me puse mal. Perdón si malpensé de vos, Ara, y te quiero conocer más afuera”.

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Arantza Ruiz defiende su postura

Al ser interrogada por la reacción de Flor, Arantza Ruiz defendió su decisión de cortar el vínculo: “Siento que tomé la decisión correcta en darme la vuelta. Flor tuvo una mala semana y estuvo para mí mucho tiempo y tuve una gran amistad con ella. Por mis razones, que a mí he intentado jalar mucha gente que me ha traicionado, cuando yo ya noto que alguien no quiere ayuda, yo me retiro”. Argumentó que el desgaste emocional fue determinante: “Intenté hablar con ella una vez, dos veces, tres veces. Y de repente ya era muy cansado, porque no quería salirse de su depresión y de su hoyo”.

La negativa de Arantza Ruiz a reconstruir el vínculo con Flor Vigna fuera del programa puso en primer plano las diferencias personales y dejó en claro que la amistad no sobrevivió a las dinámicas del encierro. (Captura de pantalla YouTube)

Sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro, Arantza descartó cualquier acercamiento. “No, yo soy muy cortante, yo escojo mucho a mi gente. Y como se los dije, yo cuando me retiro, me retiro por completo, porque doy mucho”.

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Las cámaras también captaron a Arantza realizando comentarios sobre Flor a espaldas de la argentina, señalando su actitud intensa en la competencia. Ruiz explicó su forma de relacionarse: “No te puedo ayudar, pero yo me llevo bien con la casa. Y que me lleve bien contigo no quiere decir que cuando tú te sientas mal, yo voy a hablar mal de las otras personas”.

Diferencias irreconciliables tras la salida del reality

Para Flor Vigna, el desencuentro dejó una marca. “Me gustaría recuperar nuestra amistad afuera, porque al principio sentí una conexión muy grande. Y también le diría que perdón si pensé mal de ella”, explicó, reconociendo que la presión del juego afectó su percepción. La argentina agradeció a su base de seguidores: “Sí le agradezco mucho a mi fandom que está muy presente hace muchos años. Gracias, gracias”.

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La negativa de Arantza Ruiz a reconstruir el vínculo con Flor Vigna fuera del programa puso en primer plano las diferencias personales y dejó en claro que la amistad no sobrevivió a las dinámicas del encierro. (Captura de pantalla YouTube)

Desde el entorno digital, el público se volcó en respaldo a Flor. Las votaciones reflejaron el descontento hacia la postura de Arantza Ruiz, quien, pese a la presión externa, mantuvo su decisión: “Le di mucho a Flor. Y si su decisión es pensar así de mí, es alguien que creo muy correcto haber decidido haberme retirado a tiempo”.

La amistad que comenzó como una de las más comentadas del reality llegó a su fin sin reconciliación, marcada por diferencias personales y estrategias de juego opuestas.