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Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026

La cifra abarca 11 alcaldías de la capital entre este 1 de enero y el 14 de agosto, con Iztacalco al frente de los casos atendidos bajo el protocolo de reacción inmediata

Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026. Captura de pantalla.
Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026. Captura de pantalla.
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 90 personas por posible despojo entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2026, en el marco del protocolo de atención inmediata instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Las detenciones se distribuyeron en 11 alcaldías, con Iztacalco como la demarcación con más casos registrados en el periodo.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, presentó los datos durante la conferencia de prensa ”Tu patrimonio se protege, resultados contra el despojo", celebrada el 17 de agosto en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.

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La SSC realizó los arrestos en flagrancia, ante denuncias ciudadanas por invasión de predios, forzado de puertas y chapas, y presencia de personas ajenas a los propietarios al interior de los inmuebles. En todos los casos, los efectivos leyeron a los probables responsables sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición del Ministerio Público, instancia que determina su situación legal.

Iztacalco, la alcaldía con más detenciones

De las 90 personas detenidas, Iztacalco concentra la mayor cantidad de casos con 16 arrestos. Le siguen Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Azcapotzalco, con 8 detenciones cada una, y Cuauhtémoc e Iztapalapa con 6 cada una.

Fiscalía asegura inmueble del muralista González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle. Imagen Ilustrativa. Crédito: Fiscalía CDMX
Fiscalía asegura inmueble del muralista González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle. Imagen Ilustrativa. Crédito: Fiscalía CDMX

El resto de los casos se distribuyó entre las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. En total, los operativos abarcaron 11 demarcaciones de la capital.

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44 detenidos entre el 5 y el 14 de agosto

Desde el anuncio de la Estrategia “Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo 2026”, el 5 de agosto, 44 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales entre esa fecha y el 14 del mismo mes. La cifra representa prácticamente el mismo número de arrestos registrados durante todos los meses previos del año.

Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026. SSC
Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026. SSC

La estrategia, instruida por Brugada Molina, establece un protocolo de reacción inmediata ante reportes de ingresos no autorizados a inmuebles. Los elementos de la SSC responden a denuncias por invasión de predios, forzado de chapas o puertas, ruptura de rejas, salto de bardas o señalamientos directos de terceros.

Tres casos que ilustran la operación

Uno de los operativos más numerosos ocurrió en la colonia Agrícola Oriental, en Iztapalapa. Ahí, policías detuvieron a 16 personas, entre ellas tres menores de edad, luego de que un ciudadano los señaló como los probables responsables de invadir propiedades de su pertenencia en la demarcación.

En la colonia San Pedro de los Pinos, una mujer regresó de su trabajo y notó que la chapa de su domicilio había sido cambiada. Contrató a un cerrajero para ingresar y encontró en el interior a un hombre de 56 años que aseguró haberle rentado el departamento. La propietaria solicitó a los uniformados actuar legalmente contra el probable responsable, quien fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

El tercer caso se registró en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Un ciudadano de 75 años reportó que, al regresar a su vivienda, escuchó ruidos en el interior. Autorizó a los oficiales a entrar, y estos detuvieron a tres hombres y una mujer que no pudieron acreditar la propiedad legal del inmueble.

La Fiscalía determina la clasificación del delito

Las detenciones se realizan en flagrancia, pero la calificación jurídica definitiva de cada caso corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). A través de sus investigaciones, la dependencia determina si los hechos constituyen despojo, robo o allanamiento de morada.

La SSC precisó que, en todos los operativos, los efectivos leyeron a los probables responsables sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante los agentes del Ministerio Público correspondientes.

Coordinación interinstitucional y canales de denuncia

La SSC trabaja de manera coordinada con las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para atender de forma prioritaria las denuncias por despojo, realizar labores de inteligencia e identificar grupos delictivos vinculados a este ilícito.

Los habitantes de la capital pueden reportar conductas sospechosas o solicitar orientación a través del número de emergencias 911, del Gabinete contra el Despojo en el 55 5345 8120, de las redes sociales oficiales de la SSC o de la aplicación Mi Policía.

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