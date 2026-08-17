Procesan a cinco integrantes de “Los Deltas”, brazo armado del CJNG, tras cateos en Jalisco. Crédito: FGR

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La FGR vinculó a proceso a cinco presuntos integrantes de Los Deltas, señalada como una célula extremadamente violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de ser detenidos en flagrancia durante dos operativos de cateo en Zapopan, Jalisco. Los imputados enfrentan cargos por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y permanecen en prisión preventiva oficiosa.

Dos operativos, cinco detenidos en Zapopan

Los arrestos ocurrieron en el marco de diligencias de cateo ejecutadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en dos domicilios distintos del municipio de Zapopan.

El primero de los operativos tuvo lugar en la colonia Mirador del Sol, donde fue detenido Erick “N”. Durante el cateo, las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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El segundo operativo se realizó en los Arcos de Guadalupe, también en Zapopan. Allí fueron arrestados Jeremy “N”, Jesús “N”, Genaro “N” y Ángel “N”. En ese domicilio se aseguraron tanto armas de fuego como narcóticos.

Cargos y medidas cautelares por caso

La Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial en acciones separadas.

Arsenal que se les fue decomisado al momento de su captura. Foto: Gabinete de Seguridad

En el primer caso, el juez vinculó a proceso a Erick “N” por su probable participación en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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En el segundo caso, los otros cuatro imputados fueron vinculados a proceso por los mismos delitos relacionados con armas, con la adición del cargo de posesión simple de ketamina.

A los cuatro imputados se les fijó prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para concluir la investigación.

Los Deltas, brazo armado del CJNG en Jalisco

Las investigaciones de la FGR señalan que los cinco imputados pertenecen a “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación identificado como un grupo extremadamente violento, responsable de asesinatos, secuestros y extorsiones en Jalisco y otros estados del país, según la Secretaría de la Defensa Nacional.

Momento de su captura en Zapopan. Foto: Gabinete de Seguridad

La célula fue fundada en 2018 y opera principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Su liderazgo más documentado recae en Armando Gómez Núñez, alias el “Delta 1”, detenido por tercera vez en diciembre de 2025 y señalado por la SSPC como responsable de homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

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Además del control territorial en Jalisco, reportes de inteligencia han documentado operaciones de la célula en al menos nueve municipios de Sonora.

Sus funciones incluyen reclutamiento de personal, en algunos casos de forma forzada, adiestramiento de nuevos integrantes, venta de drogas y operación de redes de extorsión.

Todos quedaron internos en Puente Grande

Concluidas las audiencias de vinculación a proceso, los cinco imputados quedaron internos en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Puente Grande, en Jalisco.

La FGR precisó que, conforme a derecho, a las personas mencionadas se les presume inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Ofensiva federal contra el CJNG

La detención de estos cinco presuntos integrantes de Los Deltas se produce en un periodo de ofensiva sostenida contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante esta ofensiva, “la Secretaría de Marina acumula más de 2 mil 900 capturas vinculadas a esa organización”.

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Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golpe más contundente ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del cártel, en un operativo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. Esa acción fue la culminación de una ofensiva de 17 días que incluyó la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, y el desmantelamiento de redes financieras del grupo en la Bahía de Banderas.