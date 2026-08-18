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Capturan a Juan Pérez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco

La Fiscalía de Puebla lo detuvo en Atlixco con una orden judicial, pero mantiene bajo reserva la causa penal y todavía no informa si el caso se relaciona con su gestión municipal

Capturan a Juan Perez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla. Especial
Capturan a Juan Perez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla. Especial
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Juan Pérez “El Mantecas”, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, fue detenido este martes por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra en la Casa Carmen Serdán de Atlixco. Las autoridades no han precisado los cargos que motivaron la captura del edil.

La detención se registró a las 04:26:00 p. m en la Plataforma Nacional de Detenciones. El operativo se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Carmen Serdán, ubicada en la colonia Buena Vista de Atlixco, municipio vecino de Tianguismanalco en la región del mismo nombre, en el estado de Puebla.

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Al momento de la intervención, Pérez se encontraba acompañado de sus hijos. Los menores quedaron bajo resguardo del personal de la Casa Carmen Serdán mientras sus familiares acudían a recogerlos.

Orden de aprehensión sin motivo oficial

Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado sobre la captura ni ha dado a conocer el delito por el cual fue capturado el alcalde, también se desconoce si la investigación se relaciona con el ejercicio de sus funciones públicas o con algún otro hecho ajeno a su cargo.

Capturan a Juan Perez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla. RND
Capturan a Juan Perez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla. RND

La orden de aprehensión habría sido emitida por un juez local, aunque tampoco se han precisado los detalles de la causa penal que derivó en la captura. La fiscalía mantiene el caso bajo reserva ministerial.

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El caso, en manos de la justicia poblana

Se prevé que en las próximas horas las autoridades den a conocer la carpeta de investigación, los delitos formalmente imputados y la situación jurídica que enfrentará Juan Pérez. Además, el alcalde podría ser trasladado a la capital del estado para continuar el proceso ante la autoridad judicial competente.

Quién es Juan Pérez “El Mantecas”

Pérez, conocido en la región con el apodo “El Mantecas”, encabeza el gobierno de San Juan Tianguismanalco, municipio ubicado en la región de Atlixco, al suroeste de la capital poblana.

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Capturan a Juan Perez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cabecera municipal se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad de Atlixco, uno de los centros urbanos más relevantes del estado por su actividad comercial y su cercanía con la zona metropolitana de Puebla.

Detenciones recientes en la región de Atlixco

Un día antes de la captura del alcalde de Tianguismanalco, el 17 de agosto, Juan Manuel Bravo Baxil, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, fue detenido también en el marco de una investigación de la FGE de Puebla.

Tras esa detención, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, informó que su gobierno colaborará con las autoridades ministeriales y brindará las facilidades necesarias para el desarrollo de las indagatorias. Bravo Baxil fue separado de sus funciones mientras se aclara su situación jurídica.

En ninguno de los dos casos la Fiscalía ha informado públicamente los delitos imputados ni los detalles de las investigaciones. Las autoridades tampoco se han referido a ambos operativos de forma conjunta.

Contexto nacional

La detención de Pérez se produce en un escenario de creciente presión sobre gobiernos municipales en México. Desde noviembre de 2024, la Operación Enjambre, una estrategia impulsada por autoridades federales y estatales para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras criminales, ha derivado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos al menos siete presidentes municipales en funciones, según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Los estados con mayor número de alcaldes capturados dentro de esa operación son Puebla, Morelos, Estado de México, Jalisco y Chiapas. Los cargos más frecuentes incluyen extorsión, vínculos con organizaciones criminales, desvío de fondos y abuso de autoridad.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha vinculado la captura de Juan Pérez con la Operación Enjambre. La FGE de Puebla ejecutó la orden de aprehensión de forma independiente y sin precisar los delitos imputados.

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