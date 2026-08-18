Padre de Dafne Zapata denuncia que le fabricaron una acusación de violación para alejarlo de su hija

Padre de Dafne Zapata. RRSS

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El padre de Dafne Zapata acusó públicamente mediante un video de más de 16 minutos a la madre de la menor y a su abogado de haberle fabricado una denuncia de violación para apartarlo de su hija, extorsionar a su familia y cobrarle con años de prisión preventiva el haber peleado legalmente por convivir con ella. La acusación llegó semanas después de la muerte de Dafne, ocurrida el 17 de julio de 2026.

El hombre, director de una primaria, detalló una secuencia de hechos que arranca en 2017 y que, según su versión, culminó con él pidiendo permiso judicial para asistir al funeral de su propia hija.

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La paternidad que ganó en un juzgado

En noviembre de 2017, el padre de Dafne promovió un juicio de reconocimiento de paternidad en el Juzgado Familiar de Ciudad Mante, bajo el expediente 1526 del mismo año. El 1 de octubre de 2018, el juez dictó sentencia: ordenó registrar a la menor con sus apellidos, fijó una pensión alimenticia equivalente al 30% de su salario y estableció convivencias los fines de semana.

Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,

“Yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario”, declaró. “Estaba peleando legalmente para poder ejercerla”, agregó.

Hasta julio de 2019, la relación con su hija avanzaba. Dafne asistió a un curso de verano en la primaria donde él trabaja como director y manifestó querer estudiar ahí su educación básica. Semanas después, todo cambió.

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El 3 de agosto de 2019: el día que marcó su vida

El padre de Dafne señaló esa fecha como el punto de quiebre. Ese día llegaron a su domicilio Víctor Paz Jiménez, abogado y asesor de Alejandra Quintos, madre de la menor, junto con la propia Alejandra y dos elementos de la policía.

De ese episodio surgió una acusación de violación. Pero el padre de Dafne subrayó un detalle que, según él, es determinante, quien acudió a presentar la denuncia ante las autoridades no fue Alejandra, sino su abogado Paz Jiménez.

Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.

“¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación? ¿Por qué llegó acompañado de Alejandra y de dos policías hasta mi domicilio? ¿Por qué esto ocurrió precisamente cuando ya había conseguido judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella?”, mencionó en el video.

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Desde ese momento, dijo, “pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad”.

Su madre, Nora Silvia, denunció a Alejandra Quintos por allanamiento de morada. Ese procedimiento quedó registrado en la carpeta 32 del 2021 y tuvo consecuencias concretas, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a la abuela de Dafne.

“No estamos hablando solamente de mi versión”, señaló. “Mi mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio y este procedimiento trajo consecuencias para Alejandra.”

Dos años en prisión y una extorsión con precio

El 4 de octubre de 2019 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra. El padre de Dafne ingresó a prisión preventiva, donde permaneció más de dos años.

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Desde adentro, su familia comenzó a recibir presiones. Primero, Paz Jiménez promovió un cobro por alimentos retroactivos de 80 mil 224 pesos. Como condición para poder siquiera negociar su libertad, la madre tuvo que pagar 100 mil pesos ante el juzgado, sin que existiera sentencia ni notificación formal, según afirmó.

Una imagen compuesta muestra a una joven con vestido y corona dividida de un hombre, representando la situación legal del padre de Dafne Zapata Quintos por presunto abuso sexual. (Especial Infobae México)

Tras ese pago, la familia acudió a la Fiscalía. Ahí, en presencia del entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica, hoy socio de Víctor Paz, según el testimonio, le transmitieron a la madre una lista de exigencias, una casa, un automóvil, 550 mil pesos, una pensión vitalicia y una plaza docente.

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“¿Por qué negociaba esto? Sabía que esas cosas nunca pasaron. Sabía que era una mentira. Sabía que la carpeta la estaban fabricando.”

La familia no aceptó. El Ministerio Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión.

Los audios y el mensaje que él convierte en preguntas

El padre de Dafne mencionó la existencia de audios en los que Alejandra habla de “evitar que una carpeta salga” y de no querer continuar con “algo que ya estaba tan avanzado”. También refirió un mensaje privado que ella le envió, “Gabriel, perdóname, te amo”.

Con base en esos elementos, lanzó preguntas directas a Alejandra Quintos:

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

“Si esos audios se refieren a la misma carpeta por la que yo estuve privado de mi libertad, considero que estamos frente a algo extremadamente grave que las autoridades tienen la obligación de investigar. Si tú mencionaste eso, Alejandra, sabes que la denuncia es falsa.”

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Y sobre el mensaje privado fue directo: “Este mensaje era un claro arrepentimiento. ‘Perdóname’. Y hoy te pregunto: ¿perdón por qué, Alejandra?”, dijo.

El funeral de Dafne y la recaudación que cuestiona

El 17 de julio de 2026, a las seis de la mañana, le informaron que su hija había muerto. Llamó a Alejandra de inmediato. Ella confirmó la noticia y dijo no tener dinero para el funeral. Él asumió todos los gastos: la caja, el espacio en el panteón y los trámites ante el Ministerio Público para el traslado del cuerpo desde el anfiteatro.

Mientras tanto, Alejandra realizaba una recaudación pública en redes sociales solicitando dinero para los gastos funerarios, cuando según el padre de Dafne todo ya estaba cubierto.

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“Yo le pedía únicamente: ‘Enfócate, ve por mi hija. Hay que sacarla de ahí, del anfiteatro’. Pero ella estaba dando entrevistas a los medios, estaba haciendo una recaudación.”

Por la causa penal abierta en su contra, tuvo que solicitar autorización al juez para asistir al sepelio. Ya en el funeral, pidió que los medios no fotografiaran a Dafne en el ataúd. Una imagen de la menor circuló de todas formas.

“Ni siquiera pude despedirme en paz de mi hija”, dijo.

Lo que pide que se investigue

El padre de Dafne no solicitó un juicio en redes sociales. Exigió una investigación formal sobre el origen de la acusación del 3 de agosto de 2019, la intervención de Víctor Paz Jiménez desde el inicio del proceso, la carpeta 32 del 2021, los pagos realizados por su familia y las exigencias económicas que atribuye al entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica.

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“Fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija y hoy mi hija ya no está”, afirmó. “El tiempo que no pude estar con ella nadie me lo va a regresar, pero todavía se puede saber la verdad y con esto no me voy a detener.”