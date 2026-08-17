Foto: SSP Jalisco

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención en Jalisco de Jorge Luis Martínez, alias “Coke”, un fugitivo buscado en ese país por homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración contra el familiar de un policía, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambas naciones. La captura, realizada por la Policía de Jalisco en colaboración con el Servicio de Marshals de Estados Unidos (U.S. Marshals), forma parte de una serie de operativos bilaterales que el diplomático presentó como muestra del trabajo conjunto impulsado por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Johnson: “Los criminales no tienen dónde esconderse”

A través de su cuenta oficial en X, el embajador Johnson atribuyó la detención a la coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países y lanzó un mensaje directo a quienes buscan evadir la justicia cruzando la frontera.

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Ronald Johnson celebra captura del "Coke" en Jalisco, fugitivo buscado en EE. UU. RRSS

“La cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum envía un mensaje claro: sin importar el delito, los criminales no tienen dónde esconderse”, escribió el embajador bajo el hashtag #JuntosLogramosMás.

“La coordinación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México continúa dando resultados”, agregó.

La captura en Ameca: Black Hawk, drones y tecnología táctica

El fugitivo destacado por Johnson es Jorge Luis Martínez, alias “Coke”, detenido en el municipio de Ameca, Jalisco, tras un operativo de rastreo coordinado entre la Policía estatal y U.S. Marshals.

Las imágenes muestran un helicóptero de color oscuro posado en un campo con hierba alta bajo un cielo nublado. Varios individuos vestidos con equipo táctico oscuro se desplazan alrededor de la aeronave. Video: SSP Jalisco

Martínez, de 30 años, era buscado desde septiembre de 2023 por autoridades de California, donde enfrenta cargos por homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración contra el familiar de un policía. De acuerdo con las autoridades, presuntamente apuñaló a su víctima en varias ocasiones antes de deshacerse del cuerpo.

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La intervención táctica incluyó al Escuadrón Aerotáctico Titán y al Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal Preventiva. Para localizarlo, las autoridades desplegaron la unidad de drones de la Comisaría de Inteligencia, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck.

El operativo culminó en el cruce de las calles Demetrio Mora y Jesús García, en la colonia El Portezuelo. Una vez asegurado, los elementos contactaron a U.S. Marshals y al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar los trámites de traslado a Estados Unidos.

La agencia ofrecía una recompensa de hasta USD 3 mil 500 por información que permitiera su captura.

Ocho objetivos en Jalisco desde julio de 2025

La detención del “Coke” no fue un caso aislado. La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que con esa captura suman ocho objetivos prioritarios aprehendidos mediante la coordinación entre la Policía estatal y agencias estadounidenses, a través del Consulado General, desde julio de 2025.

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Los operativos se extendieron por varios municipios del estado. Cassime “N” fue asegurado en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco; Enrique “N” se ocultaba en Zacoalco de Torres; Cristian “N” fue localizado en Puerto Vallarta; Emanuel “N” fue detenido en un centro comercial sobre López Mateos, también en Tlajomulco; Miguel Mateos “N” fue capturado en ese mismo municipio, y Julio “N” en Yahualica.

Foto: SSP Jalisco

Los delitos por los que eran requeridos abarcan comercialización y venta de drogas, homicidio, abuso sexual, portación y uso ilegal de armas de fuego. Los casos tienen vínculos con investigaciones en California, Kentucky y Alabama.

Dos de los detenidos presentan antecedentes de fuga de recintos penitenciarios federales. Miguel Mateos “N”, de 49 años, escapó hace casi 30 años de una prisión federal de California donde cumplía condena por violación. Emanuel “N”, de 30 años, se fugó en julio de 2023 de un penal en Kentucky, donde purgaba una sentencia de 15 años por tráfico de drogas y armas.

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Entre los ocho también figura Brandon Torres Mesa, de 21 años, localizado en Ocotlán y señalado como objetivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con orden de captura emitida en Washington por homicidio, robo y agresión armada. Las autoridades de Jalisco lo ubicaron gracias al intercambio de información con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Un día antes: tres fugitivos mexicanos devueltos desde EE. UU.

El anuncio sobre Jalisco se produce un día después de que Johnson informara otra acción en sentido inverso. El 16 de agosto, autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos con órdenes de aprehensión activas en territorio mexicano, también en el marco de la misma cooperación bilateral.

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Uno de ellos es señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que la administración Trump designó como narcoterrorista desde el 20 de febrero de 2025, requerido en Guanajuato por un delito relacionado con armas de fuego. El segundo era buscado por homicidio en Zacatecas. El tercero enfrentaba cargos por fraude.