México
Agregar Infobae enGoogle

Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco

El embajador de Estados Unidos informó que la entrega reciente incluye casos por homicidio, armas de fuego y un señalado por nexos con una organización narcoterrorista

Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. X- @USAmbMex
Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. X- @USAmbMex
Guardar

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses entregaron a sus contrapartes mexicanas a seis fugitivos más buscados por delitos graves en días recientes. El anuncio, publicado en su cuenta oficial de X, señaló que los casos incluyen homicidio y delitos relacionados con armas de fuego, y que uno de los seis está vinculado a una organización narcoterrorista.

Seis fugitivos más entregados a México

Los seis buscados enfrentaban cargos de alta gravedad en territorio mexicano. Entre los delitos que motivaron su búsqueda figuran homicidio y conductas vinculadas al uso ilícito de armas de fuego. Uno de los seis casos reviste una dimensión adicional: ese fugitivo está señalado por su vinculación a una organización calificada como narcoterrorista.

PUBLICIDAD

“En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a autoridades mexicanas a seis fugitivos más buscados en México por delitos graves, incluidos homicidio y delitos relacionados con armas de fuego; uno de ellos está vinculado a una organización narcoterrorista”, escribió en redes el diplomático.

La entrega de los seis individuos se suma a transferencias previas entre ambos países. El uso del término “seis más” en el mensaje de Johnson indica que esta operación forma parte de una serie de acciones de cooperación en curso.

El mensaje de Johnson sobre la cooperación bilateral

“Los criminales tienen menos lugares donde esconderse y más formas para hacerles rendir cuentas”, escribió Johnson en X, en una frase que resume el tono con el que ambos gobiernos han buscado enmarcar sus acciones conjuntas en materia de seguridad.

PUBLICIDAD

Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. RRSS
Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. RRSS

La declaración atribuye los resultados al liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al mencionar a ambos mandatarios de forma explícita, Johnson les otorgó reconocimiento público como impulsores de la cooperación que hizo posible esta entrega.

El embajador no identificó a los seis fugitivos por nombre, no precisó los estados mexicanos donde serán procesados ni detalló las agencias específicas involucradas en los operativos.

Otra entrega reciente: tres fugitivos en un solo día

El 16 de agosto, Johnson también anunció la devolución de tres fugitivos adicionales a México en una sola jornada. Uno de ellos es señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era buscado en Guanajuato por un delito relacionado con armas de fuego.

Uno de ellos es señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era buscado en Guanajuato por un delito relacionado con armas de fuego.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos casos corresponden a delitos distintos. Un segundo fugitivo enfrentaba una orden de aprehensión por homicidio en Zacatecas, mientras que el tercero era requerido por fraude. Johnson no reveló las identidades de ninguno de los tres ni el punto fronterizo donde se concretaron las transferencias.

El balance de fugitivos entregados a México

Las entregas de fugitivos a México por parte de Estados Unidos se aceleraron desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump. El propio embajador Ronald Johnson ha sido el vocero principal de esos resultados a través de su cuenta en X.

El 17 de julio de 2026, Johnson informó que, desde enero de 2025, autoridades estadounidenses habían detenido a más de 450 prófugos buscados por la justicia mexicana en territorio estadounidense. De ese total, precisó que más de 300 ya habían sido entregados a México para enfrentar procesos penales.

Entre los delitos que motivaron esas entregas figuran homicidio, abuso y trata de personas, según detalló el embajador en esa misma publicación.

En junio de 2026, Johnson había anunciado la transferencia de 313 personas buscadas por México durante la administración Trump.

Las entregas anunciadas en días recientes, incluidos los seis fugitivos de la publicación más reciente de Johnson, se suman a ese conteo acumulado, aunque el embajador no precisó el número total actualizado en su último mensaje.

Temas Relacionados

MéxicoEstados UnidosExtradiciónCJNGRonald JohnsonEEUUseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Remedios naturales para la colitis y la inflamación intestinal: qué especias tomar

Muchos personas con este padecimiento buscan alternativas complementarias para aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida

Remedios naturales para la colitis y la inflamación intestinal: qué especias tomar

Claudia Sheinbaum envía al Congreso nombramiento de Rogelio Granguillhome como embajador en Irlanda

El nombramiento fue enviado a la Comisión Permanente; el diplomático cuenta con experiencia como embajador en Europa, Asia y América

Claudia Sheinbaum envía al Congreso nombramiento de Rogelio Granguillhome como embajador en Irlanda
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

Belinda celebra sus 37 años con su familia, estos son los regalos que recibió

Belinda celebra sus 37 años con su familia, estos son los regalos que recibió

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Survivor México: quién sale eliminado hoy 17 de agosto

Ese Pérez es acusado de hacer ademanes simulando golpear a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos 2026

Jorge D’Alessio confirma nueva relación tras matrimonio de 15 años con Marichelo Puente

DEPORTES

Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX

Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos