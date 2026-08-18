Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. X- @USAmbMex

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses entregaron a sus contrapartes mexicanas a seis fugitivos más buscados por delitos graves en días recientes. El anuncio, publicado en su cuenta oficial de X, señaló que los casos incluyen homicidio y delitos relacionados con armas de fuego, y que uno de los seis está vinculado a una organización narcoterrorista.

Seis fugitivos más entregados a México

Los seis buscados enfrentaban cargos de alta gravedad en territorio mexicano. Entre los delitos que motivaron su búsqueda figuran homicidio y conductas vinculadas al uso ilícito de armas de fuego. Uno de los seis casos reviste una dimensión adicional: ese fugitivo está señalado por su vinculación a una organización calificada como narcoterrorista.

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“En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a autoridades mexicanas a seis fugitivos más buscados en México por delitos graves, incluidos homicidio y delitos relacionados con armas de fuego; uno de ellos está vinculado a una organización narcoterrorista”, escribió en redes el diplomático.

La entrega de los seis individuos se suma a transferencias previas entre ambos países. El uso del término “seis más” en el mensaje de Johnson indica que esta operación forma parte de una serie de acciones de cooperación en curso.

El mensaje de Johnson sobre la cooperación bilateral

“Los criminales tienen menos lugares donde esconderse y más formas para hacerles rendir cuentas”, escribió Johnson en X, en una frase que resume el tono con el que ambos gobiernos han buscado enmarcar sus acciones conjuntas en materia de seguridad.

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Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. RRSS

La declaración atribuye los resultados al liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al mencionar a ambos mandatarios de forma explícita, Johnson les otorgó reconocimiento público como impulsores de la cooperación que hizo posible esta entrega.

El embajador no identificó a los seis fugitivos por nombre, no precisó los estados mexicanos donde serán procesados ni detalló las agencias específicas involucradas en los operativos.

Otra entrega reciente: tres fugitivos en un solo día

El 16 de agosto, Johnson también anunció la devolución de tres fugitivos adicionales a México en una sola jornada. Uno de ellos es señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era buscado en Guanajuato por un delito relacionado con armas de fuego.

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Uno de ellos es señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era buscado en Guanajuato por un delito relacionado con armas de fuego.

Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos casos corresponden a delitos distintos. Un segundo fugitivo enfrentaba una orden de aprehensión por homicidio en Zacatecas, mientras que el tercero era requerido por fraude. Johnson no reveló las identidades de ninguno de los tres ni el punto fronterizo donde se concretaron las transferencias.

El balance de fugitivos entregados a México

Las entregas de fugitivos a México por parte de Estados Unidos se aceleraron desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump. El propio embajador Ronald Johnson ha sido el vocero principal de esos resultados a través de su cuenta en X.

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El 17 de julio de 2026, Johnson informó que, desde enero de 2025, autoridades estadounidenses habían detenido a más de 450 prófugos buscados por la justicia mexicana en territorio estadounidense. De ese total, precisó que más de 300 ya habían sido entregados a México para enfrentar procesos penales.

Entre los delitos que motivaron esas entregas figuran homicidio, abuso y trata de personas, según detalló el embajador en esa misma publicación.

En junio de 2026, Johnson había anunciado la transferencia de 313 personas buscadas por México durante la administración Trump.

Las entregas anunciadas en días recientes, incluidos los seis fugitivos de la publicación más reciente de Johnson, se suman a ese conteo acumulado, aunque el embajador no precisó el número total actualizado en su último mensaje.

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