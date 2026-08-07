Investigación por el feminicidio de Dafne Zapata revela presunto abuso sexual cometido por su padre

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Guardar

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió tras asistir a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, sumó un nuevo elemento que amplía la dimensión del caso. La madre de la menor confirmó que la joven debía declarar en un juicio contra su padre por un presunto delito de abuso sexual ocurrido en 2019.

De acuerdo con la familia, Dafne sería una testigo clave en el proceso penal contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, acusado de violación equiparada. Aunque la adolescente falleció antes del inicio de la audiencia, el juicio continuará con las declaraciones que rindió cuando tenía seis años mediante una cámara Gesell.

PUBLICIDAD

La revelación ocurre mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación por feminicidio tras determinar que la muerte de la menor no fue consecuencia de una baja de presión, como informó inicialmente la academia, sino de una asfixia por sumersión, además de presentar múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

Dafne Zapata sonríe en primer plano y, en un recuadro, su padre es identificado como el principal investigado por feminicidio y abuso sexual. (Facebook / YouTube: Telediario)

¿Quién es el padre de Dafne Zapata y de qué se le acusa?

Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, abogado de profesión, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violación equiparada en agravio de su hija, según consta en la carpeta de investigación 056/2019.

PUBLICIDAD

La denuncia corresponde a hechos ocurridos en 2019, cuando Dafne tenía apenas seis años. Ese mismo año fue vinculado a proceso en El Mante, Tamaulipas, y permaneció dos años en prisión preventiva oficiosa en el penal de Ciudad Victoria. Recuperó su libertad después de que no se emitiera una sentencia dentro del plazo legal.

Alejandra Quintos, madre de la adolescente, informó que el juicio estaba programado para iniciar el 7 de agosto de 2026. No obstante, pidió que este antecedente no desvíe la atención de la investigación por el feminicidio ni sirva para revictimizar a su hija.

PUBLICIDAD

La representación jurídica de la familia explicó que el procedimiento continuará con las entrevistas videograbadas que la menor realizó en 2019, las cuales fueron admitidas como prueba anticipada por la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial.

El abogado Víctor Paz Jiménez señaló que el proceso enfrentó diversos retrasos debido a recursos promovidos por la defensa del imputado y recordó que, en caso de una sentencia condenatoria, Gabriel Alejandro Zapata podría volver a prisión.

PUBLICIDAD

La madre de Dafne también aseguró que existía una medida de restricción que impedía cualquier contacto entre el acusado y la adolescente, además de confirmar que el abogado dejó de representar legalmente a la familia.

Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

Claves del feminicidio de Dafne Zapata

El caso comenzó el 17 de julio de 2026, cuando Dafne Zapata murió pocos días después de ingresar a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero.

PUBLICIDAD

La adolescente inició actividades el 13 de julio. Cuatro días después, personal de la institución informó a su madre que la menor había perdido el conocimiento dentro de un baño. Sin embargo, cuando Alejandra Quintos llegó al plantel, su hija ya había fallecido.

La versión inicial de la academia apuntó a una supuesta baja de presión, pero la autopsia concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y documentó golpes y contusiones en diversas zonas del cuerpo, motivo por el cual la Fiscalía reclasificó la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

PUBLICIDAD

Durante las diligencias también surgieron testimonios de alumnas que denunciaron presuntos castigos físicos, malos tratos y conductas inapropiadas atribuidas a instructores y mandos del plantel.

Como parte de la investigación, un juez vinculó a proceso al director de la Academia Doenitz, Jorge Luis “N”, y a Estrella “N”, identificada por alumnos y padres como “Estrellita”. Ambos permanecen bajo prisión preventiva justificada. Previamente, Danna Yanina “N”, de 18 años, también fue vinculada a proceso por su probable participación en el feminicidio.

PUBLICIDAD

Los tres imputados enfrentarán una investigación complementaria de tres meses mientras la Fiscalía reúne más pruebas para esclarecer la muerte de la adolescente.