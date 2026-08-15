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Esto dice la ley de EEUU sobre la cancelación de visas tras el caso de Andy López Beltrán

La legislación estadounidense permite al Departamento de Estado revocar visas bajo determinadas circunstancias, incluso cuando el gobierno no hace públicos los motivos específicos del caso

Primer plano de Andrés Manuel López Beltrán sonriente, vistiendo una camisa blanca. Detrás se observan una visa de Estados Unidos y una bandera estadounidense.
Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa y dirigió una carta al presidente Donald Trump. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cancelación de una visa estadounidense no constituye, por sí misma, una medida extraordinaria dentro de la política migratoria de ese país. La legislación y los reglamentos federales contemplan mecanismos para revocar visas cuando las autoridades determinan que una persona ya no es elegible o cuando existen circunstancias que justifican la medida.

El tema cobró relevancia en México después de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Estados Unidos canceló su visa y atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. El gobierno estadounidense no ha hecho pública la razón específica de la revocación.

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¿Qué contempla la legislación estadounidense?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y el Código de Regulaciones Federales establecen facultades para revocar visas. En el caso de las visas de no inmigrante, el artículo 22 CFR 41.122 señala que un funcionario consular, el secretario de Estado o un funcionario del Departamento de Estado con autoridad delegada puede revocarlas en cualquier momento. Una disposición similar existe para las visas de inmigrante, en el 22 CFR 42.82.

Entre las circunstancias que pueden derivar en una revocación están que el titular haya dejado de ser elegible para la categoría migratoria correspondiente o que se determine su inelegibilidad conforme a las disposiciones de la INA. La normativa también contempla revocaciones provisionales mientras se analiza información relacionada con la elegibilidad de una persona.

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La obtención de una visa mediante información falsa o una omisión relevante también puede generar problemas de elegibilidad. La legislación migratoria estadounidense considera la tergiversación deliberada de hechos materiales como un posible motivo de inadmisibilidad.

López Beltrán acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de ordenar la cancelación de su visa.
López Beltrán acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de ordenar la cancelación de su visa.

El caso de López Beltrán

López Beltrán dio a conocer el 13 de agosto una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la cancelación como un acto “politiquero y propagandístico” y aseguró que las autoridades estadounidenses no tienen pruebas de que haya cometido algún acto inmoral o delictivo. También acusó a Rubio y Landau de actuar contra él por razones políticas.

En la misiva, escrita desde Teapa, Tabasco, pidió a Trump aclarar si estaba enterado de la decisión y, en caso de no estarlo, sugirió que la medida podría responder a una “fobia conservadora” contra Morena. Incluso solicitó la destitución de Rubio y Landau.

La revocación ocurre mientras Estados Unidos ha retirado visas a más de 50 políticos mexicanos desde 2025. Entre los casos mencionados públicamente están los de gobernadores y funcionarios de Morena, aunque el Departamento de Estado no ha dado a conocer las razones individuales de esas decisiones.

López Beltrán dejó en mayo la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por el sexto distrito de Tabasco, que incluye Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Los señalamientos y la respuesta

El político también ha rechazado acusaciones difundidas por opositores que lo vinculan con el huachicol y le atribuyen empresas y propiedades. En una entrevista publicada el 11 de agosto, negó cualquier relación con esa actividad y cuestionó las versiones que le atribuyen ganancias millonarias, al preguntar dónde están las pruebas.

Un pasaporte colombiano cerrado, un pasaporte abierto que muestra una visa de Estados Unidos, una pluma y una tarjeta de embarque sobre una superficie de madera.
EEUU puede revocar una visa sin dar explicaciones por diferentes razones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, partidos de oposición han presentado denuncias por presuntos actos anticipados de campaña relacionados con sus recorridos en Tabasco. López Beltrán sostiene que sus actividades tienen como objetivo informar a la ciudadanía.

La normativa estadounidense, por tanto, permite la revocación de visas, pero la cancelación de un documento migratorio no equivale por sí misma a una acusación penal ni demuestra que su titular haya cometido un delito. En el caso de López Beltrán, hasta ahora el gobierno estadounidense no ha explicado públicamente cuál fue el fundamento específico de la decisión.

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