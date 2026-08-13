Yahir critica a sus compañeros en La Casa de los Famosos México por dar poco contenido

Yahir señaló que sus compañeros se levantan demasiado tarde y toman siestas muy largas durante el día Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cantante Yahir señaló a sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México 2026 por despertar tarde y tomar siestas muy largas durante las tardes.

Yahir aseguró que ha notado la falta de contenido dentro de la casa durante las tardes, el cantante atribuyó esto a que muchos de los habitantes toman siestas muy largas durante la tarde.

“Yo veo que el día empieza muy tarde, muy tarde, y en la tarde hay siestas muy largas”, señaló Yahir.

Aseguró que se encuentran en un show de televisión, por lo que no debería haber “lagunas de contenido” durante mucho tiempo.

Además de señalar que esa falta de contenido surge principalmente en el horario donde más gente puede sintonizar el 24/7 de ViX.

“Y estamos en un show de televisión, estamos chambeando, wey estamos chambeando, nos contrataron para chambear, no para dormir”, comentó Yahir.

Señaló directamente a sus compañeros y aseguró que “se sacó de onda” al verlos dormir cuando deberían estar generando contenido.

“Entonces, yo por ejemplo ayer que llegué y vi todo, todo mundo acostado, me metí al cuarto y estaban dormidos adentro del cuarto y todo, sí me saqué de onda, wey estamos chambeando”, aseguró Yahir.

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Yahir señala una falta de contenido por parte de sus compañeros, principalmente por despertar tarde y dormir siestas largas durante el día Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa de Memo Schutz

Tras las declaraciones de Yahir, Memo Schutz intervino en la defensa de sus compañeros, el periodista deportivo señalo que hay muchas personas que se conectan durante la noche para seguir a los habitantes.

Dando importancia a la gente que duerme hasta tarde, ya que ellos son los que dotan de contenido la casa durante las noches.

“Sí tienes toda la razón, pero recuerda que también hay muchos que son muy desvelados o que en el día están chambeando o están haciendo sus cosas y quieren llegar en la noche a ver contenido y a lo mejor también los que se desvelan eso también ayuda para hacer lo mismo, ¿no?“, comentó Schutz.

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Señaló que siempre debe haber un equilibrio dentro de la casa y eso incluye la diferencia de horarios entre los habitantes.

“Hay un equilibrio entre los que están en la madrugada más los que están temprano. O sea que todo el tiempo haya alguien que esté pasando algo en la casa, todo el tiempo. Entonces, ya tenemos a los que se levantan temprano, ¿no? Y tenemos a los desvelados. Y entonces prácticamente tienes veinticuatro horas", señaló Memo Schutz.

Memo Schutz defendió a sus compañeros tras las críticas de Yahir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La queja por el presupuesto

Yahir es uno de los habitantes más activos desde temprano, es quien prepara el desayuno para todos los participantes junto a Masad Altamimi, esto lo ha llevado a percatarse que día con día la despensa disminuye considerablemente.

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La situación lo llevó a convocar una reunión para poner sobre la mesa el problema que, desde su perspectiva, es muy preocupante, el uso descontrolado de los víveres.

En esa reunión, Yahir detectó que los litros de leche y el café se habían agotado en tiempo récord.

“No es barra libre, el bote de café vale 300 pesos. Ya se acabó. Ya no hay café. La gente lo está agarrando de barra libre”, reclamó.

Señaló que quedaba apenas un galón de leche para el resto de la semana y que la falta de enfoque en los retos colectivos es lo que impide conseguir el cien por ciento del presupuesto semanal.

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“Si nos concentramos y no nos dispersamos y hacemos el esfuerzo por cumplir todo, va a haber barra libre de café”, advirtió.

Yahir señaló que ha notado que ciertos habitantes piensa que la casa es "barra libre" (Captura de pantalla )

Tensión con la producción y su diagnóstico de Hashimoto

El malestar de Yahir no se limita a sus compañeros, el cantante arremetió junto a Cynthia Klitbo y Memo Schutz contra la producción del programa, al considerar que el formato busca provocar peleas entre participantes para generar polémica.

El detonador fue que el posicionamiento entre Ese Pérez y Masad Altamimi fuera elegido por el público como el mejor de la noche, una señal que los tres leyeron como un mensaje directo de la producción.

“Quieren, pero no se les va a hacer. ¿Por qué te vas a madrear con alguien porque te están diciendo que es lo que quieren ver?”, respondió Yahir.

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Yahir compartió con sus compañeros que fue diagnosticado con Hashimoto un mes antes de entrar a la casa. (Captura de pantalla )

En medio de esas conversaciones, el cantante también reveló que fue diagnosticado con Hashimoto aproximadamente un mes antes de entrar al reality.

Yahir explicó que esa enfermedad es la razón por la que en ocasiones prefiere irse a dormir temprano, aunque aclaró que cuando se levanta procura no hacer escándalo y espera una hora apropiada para empezar a cocinar.

Incluso señaló que su compañera Cynthia Klitbo, quien también padece Hashimoto, “no la ha de estar pasando bien” dentro de la casa por los episodios de fatiga que genera la enfermedad.