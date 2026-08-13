Los reggaetoneros Cachirula y LOOJAN ofrecen beca universitaria: estos son los requisitos

La beca será sólo para estudiantes de excelencia en Iztapalapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo 15 de agosto, Cachirula y Loojan realizarán un evento dedicado a estudiantes universitarios.

La propuesta consiste en un concurso aleatorio que otorgará una beca única de 7 mil 500 pesos como apoyo para quienes buscan continuar sus estudios y cubrir sus necesidades diarias.

La iniciativa tendrá lugar en el Deportivo Francisco I. Madero, ubicado en avenida Telecomunicaciones, colonia Chinampac de Juárez, dentro de la demarcación de Iztapalapa en la Ciudad de México.

La entrada será libre y está dirigida exclusivamente a universitarios que residan en esa alcaldía.

¿En qué consiste la beca y quiénes pueden participar?

La beca es un apoyo económico de 7,500 pesos para estudiantes universitarios de Iztapalapa.

El mecanismo de selección será por sorteo entre los asistentes que cumplan con todos los requisitos, sin importar la carrera o universidad de procedencia.

(X/@cachirulaaa)

El evento tendrá también una presentación musical y busca convertirse en un espacio de convivencia y motivación para jóvenes de la zona.

La selección de los beneficiarios estará a cargo de los propios artistas, quienes expresaron su agradecimiento:

“Agradecemos a nuestra comunidad por brindarnos todo su apoyo y amor, esperamos este proyecto pueda crecer y poder ayudar e inspirar a más jóvenes a seguir con sus estudios”.

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Para evitar confusiones, los organizadores aclararon que la beca no está vinculada a ningún partido o actor político.

El mensaje reitera: “Esta actividad es únicamente por nosotros como artistas, no añadir ideologías políticas o partidos”.

La convocatoria subraya el carácter independiente de la iniciativa:

“Esto lo hacemos por los jóvenes, para que persigan sus sueños”, enfatizaron los artistas. Además, alentaron a la comunidad estudiantil a participar y aprovechar esta oportunidad para continuar sus estudios.

Lugar, fecha y acceso al evento

El evento se realizará el 15 de agosto en el Deportivo Francisco I. Madero de Iztapalapa, con inicio a las 16:00 horas.

La entrada será gratuita y está dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios residentes en esta alcaldía.

Requisitos para solicitar la beca

Documentación y condiciones

Ser universitario residente de Iztapalapa (presentar comprobante de domicilio).

Llevar boleta oficial o constancia de estudios vigente (original, firmada y con sello).

Mantener un promedio mínimo de 9.5 a 10 .

La selección de los participantes será aleatoria y estará a cargo de Cachirula y Loojan en el evento.