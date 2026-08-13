El conmovedor discurso de Verónica Castro en la graduación de prepa de Cristian

Cristian Castro y Verónica Castro con cánula nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La graduación de Cristian Castro se convirtió en un acontecimiento familiar y mediático, marcado por las palabras de su madre, Verónica Castro, quien compartió un emotivo discurso ante los egresados y sus familias.

La participación de la actriz y conductora generó reacciones de cariño y admiración en redes sociales, y se sumó a una celebración que quedará en la memoria de los asistentes.

El discurso de Verónica Castro en la graduación de su hijo

La tarde de la ceremonia, Verónica Castro subió al escenario para felicitar a los graduados, en especial a su hijo Cristian.

Entre aplausos y con la voz entrecortada, compartió:

“Es una, es un momento, una noche que no esperaba. La soñé, la imaginé en algún momento de mi vida cuando mi hijo creció, pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz, porque realmente él tenía una, una comezón, que tenía hermanos, primos, tíos, todos recibidos. Y él dijo: ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’. Yo lo felicito a mi hijo con todo mi corazón. No es fácil estudiar la preparatoria, da miedo”.

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Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno (RS)

Verónica reconoció los retos y las emociones que implica concluir los estudios de bachillerato:

“Me acuerdo cuando entré a la prepa, hace un mil años. Daba miedo, esa cosa como que siento como que va a doler algo, me duele estudiar la prepa. Y sí, es mucho dolor. Esos años de estudio dan mucho dolor, mucha tristeza, mucho cansancio. Pero cuando la terminas, ay, Dios mío, qué alegría”.

La actriz concluyó su mensaje con una reflexión sobre la luz que brinda el aprendizaje y la diferencia que hace la educación en la vida profesional y personal.

“Yo les traje esta noche a todos ellos, les traje una veladora con olorcito, porque es la luz que espero que ilumine su camino siempre. Que sean llenos de luz, llenos de amor, llenos de paz, llenos de gente preciosa y amorosa como todos sus parientes, sus padres. Pero sobre todo, la luz del haber aprendido. Ay, Dios mío, cómo abre los ojos el estudio”, expresó Castro ante los egresados y sus familias.

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Reportan que Verónica Castro sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión” ©Cuartoscuro.

La famosa también destacó que el dedicarse al estudio sí hace una diferencia:

“A mí me preguntan siempre que por qué me fue bien, que por qué trabajé, que por qué había una diferencia. Y la diferencia entre mis compañeras y yo fue que estudié. Terminé una carrera, fui a la universidad y me veían diferente, me sentían diferente. Y yo me sentía igual, me veía igual que ellas, pero no... La diferencia es, es muy grande a la hora de la hora”.

Reacciones en redes sociales al mensaje de Verónica

El discurso de Verónica Castro rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde seguidores y espectadores compartieron mensajes de admiración y apoyo. Comentarios como “Bella Vero”, “Más hermosa que nunca” y “Hermosas palabras de Verónica, mamá orgullosa” inundaron las publicaciones relacionadas con la ceremonia.

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(jovani Pérez/Infobae)

La comunidad digital también felicitó a la familia Castro y celebró la cercanía y calidez del mensaje: “Dios los bendiga como familia”, “Qué hermosa y orgullosa de Cristian que tenía el sueño de estudiar en la UNAM” y “Felicidades Cristian y Vero. Sos una belleza!”.

Así fue la graduación de Cristian Castro

La ceremonia se llevó a cabo ayer por la tarde, en un ambiente de alegría y reconocimiento. Cristian Castro llegó acompañado de su madre, Verónica Castro, quien portaba oxígeno suplementario.

Durante el evento, Cristian interpretó la canción Estudiar y compartió el escenario con familiares y amigos.

Al final de la ceremonia, confeti cayó sobre el graduado mientras portaban toga y birrete, marcando el cierre de una etapa significativa tanto para Cristian como para los demás egresados.

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