Caen “El Chulo” y una mujer señalados por cobrar derecho de piso a transportistas en Toluca

La pareja exigía pagos en efectivo por cada unidad que circulaba en las inmediaciones de La Crespa, de acuerdo con los afectados.(Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México)

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Un hombre identificado como Emmanuel “N”, alias “El Chulo” o “El Michoacano”, y una mujer fueron detenidos en Toluca, Estado de México, señalados por su presunta participación en extorsiones contra transportistas, a quienes aparentemente exigían dinero en efectivo por cada unidad para permitirles trabajar en la zona.

La intervención ocurrió después de una llamada al Número Nacional de Emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de un hombre y una mujer que presuntamente realizaban cobros ilegales a conductores en inmediaciones de la colonia La Crespa.

El reporte fue recibido por el C5 del Estado de México, que notificó a elementos de seguridad desplegados en la zona. Policías de la Unidad de Investigación e Inteligencia Policial (UIIP) y del Agrupamiento Femenil de Fuerzas Especiales (AFFE), en coordinación con agentes de la Policía Municipal de Inteligencia de Toluca, acudieron al sitio.

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Un conductor advirtió sobre los presuntos extorsionadores

Los agentes se trasladaron a calles de la delegación San Mateo Otzacatipan, donde un conductor de autobús los abordó para señalar a los dos individuos que, según su denuncia, le exigían pagos en efectivo por cada unidad que circulaba en las inmediaciones de La Crespa.

Con la descripción proporcionada por el transportista, los policías ubicaron a los sospechosos y les marcaron el alto mediante comandos verbales. Posteriormente realizaron una inspección preventiva, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

A los detenidos se les decomisó un teléfono celular, una bolsa transparente con hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 20 envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Durante la revisión encontraron un teléfono celular, una bolsa transparente con hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 20 envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal. Los objetos fueron asegurados como parte de la investigación.

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Investigan posible vínculo con un grupo dedicado a extorsionar

Los detenidos fueron identificados como Norma “N”, de 40 años, y Emmanuel “N”, de 45 años, este último conocido con los alias de “El Chulo” y “El Michoacano”.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos podrían estar relacionados con un grupo delictivo dedicado presuntamente a extorsionar a transportistas y repartidores de distintos productos en la zona.

La autoridad no ha informado hasta el momento si los detenidos estarían vinculados con otros casos de cobro de derecho de piso ni ha precisado el monto que presuntamente exigían a los conductores.

Tras su detención, los agentes les informaron los derechos que les corresponden y trasladaron a ambos junto con las sustancias aseguradas ante el Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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Transportistas de La Crespa denunciaron amenazas y cobros de 200 pesos por unidad

Un día antes de esta detención, operadores de al menos dos líneas de transporte público denunciaron cobros de piso en la zona. Alberto Gómez, representante de Autotransportes Urbanos de Toluca (AUT), señaló que los presuntos extorsionadores se identificaban como “Los Michoacanos” y decían pertenecer a La Familia Michoacana para intimidar a trabajadores y comerciantes.

Según el transportista, los pagos comenzaron con menos de 100 pesos, pero posteriormente las exigencias habrían aumentado hasta 100 pesos por la mañana y otros 100 por la tarde. También denunció que algunos operadores fueron golpeados y que el temor llevó a algunos trabajadores a dejar de laborar.

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Los transportistas pidieron reforzar la seguridad y atender las denuncias, pues, de acuerdo con Gómez Rodríguez, algunos de los presuntos responsables ya habían sido detenidos por estos delitos, pero tras recuperar su libertad habrían regresado a la zona norte de Toluca.