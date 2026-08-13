Cócteles con agua mineral, frutos dulces y hojas aromáticas: recetas refrescantes para preparar en casa

Los cócteles preparados con agua mineral, frutos dulces y hojas aromáticas se posicionan como una opción para quienes buscan bebidas ligeras y frescas en cualquier temporada.
Preparar estos cócteles en casa requiere ingredientes fáciles de conseguir y una técnica sencilla que no utiliza alcohol como base, salvo en el caso del Hugo Spritz. Ocho recetas presentan alternativas para diferentes gustos, desde la combinación de menta y limón hasta mezclas con mango, frutos rojos o cilantro.
Mojito clásico de menta: agua mineral y limón
El mojito clásico es una bebida elaborada con agua con gas, limones machacados, hojas de menta fresca y azúcar o miel al gusto. Para prepararlo, se colocan en un vaso grande los trozos de limón y las hojas de menta, se añade azúcar y se machaca todo con un mortero para extraer los jugos y aromas. Se agrega hielo, se vierte agua con gas hasta llenar el vaso y se mezcla suavemente. El resultado es una bebida con aroma intenso de menta y el toque ácido del limón.
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Ingredientes:
- Agua con gas o natural
- Limón en trozos
- Hojas de menta fresca
- Azúcar o miel
Fresa con albahaca: combinación dulce y herbal
Una alternativa es la mezcla de fresas dulces trituradas y albahaca fresca con agua mineral y un toque de limón. Para la preparación, se trituran las fresas y se mezclan en un vaso con hojas de albahaca, se añade hielo, jugo de limón y se rellena el vaso con agua mineral. Al final, se revuelve suavemente para integrar los sabores.
Ingredientes:
- Agua mineral
- Fresas dulces
- Hojas de albahaca fresca
- Limón
Sandía con hierbabuena: frescura frutal
La receta de sandía con hierbabuena emplea puré de sandía muy dulce, jugo de lima y hojas machacadas de hierbabuena. Primero se licúa la sandía hasta obtener un puré. En un vaso se coloca hielo, el puré de sandía, jugo de lima y hojas de hierbabuena que se presionan ligeramente. Se agrega agua natural y se mezcla.
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Ingredientes:
- Agua natural
- Puré de sandía
- Jugo de lima
- Hojas de hierbabuena
Mango con albahaca: sabor tropical
El cóctel de mango requiere pulpa de mango maduro, hojas de albahaca fresca y unas gotas de jugo de limón. Se machaca el mango en un vaso, se agregan hojas de albahaca, hielo y unas gotas de limón. Se completa con agua y se mezcla antes de servir.
Ingredientes:
- Agua natural
- Pulpa de mango maduro
- Hojas de albahaca fresca
- Limón
Piña con cilantro: mezcla cítrica y herbal
Para preparar esta bebida se utilizan trozos de piña dulce o jugo de piña, hojas de cilantro picadas o maceradas y azúcar al gusto. En un vaso, se machacan los trozos de piña con las hojas de cilantro y el azúcar. Se llena el vaso con hielo y agua carbonatada. Se revuelve hasta integrar todos los ingredientes.
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Ingredientes:
- Agua carbonatada
- Piña dulce (en jugo o trozos)
- Hojas de cilantro picadas o maceradas
- Azúcar
Frutos rojos con romero: aroma y color
La bebida de frambuesas y arándanos con una ramita de romero fresco utiliza agua con gas como base. Se colocan los frutos y la ramita de romero en un vaso, se añade hielo y se llena con agua con gas. Un golpe ligero sobre el romero intensifica el aroma de la bebida.
Ingredientes:
- Agua con gas
- Frambuesas y arándanos
- Romero fresco
Kiwi con menta: acidez y frescura
El cóctel de kiwi se compone de rodajas de kiwi maduro, hojas de menta y un toque de almíbar natural. Se colocan los kiwis y la menta en un vaso, se añade hielo y se vierte agua natural. Un poco de almíbar ayuda a equilibrar la acidez del kiwi. Se mezcla antes de servir.
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Ingredientes:
- Agua natural
- Kiwi maduro
- Hojas de menta
- Almíbar natural
Hugo Spritz: receta europea de aperitivo
El Hugo Spritz es un aperitivo alcohólico originario del Tirol del Sur. La receta tradicional combina prosecco, sirope de flor de saúco, agua con gas y hojas de menta. Para prepararlo, se coloca hielo en una copa amplia, se agrega prosecco, sirope de flor de saúco y agua con gas en partes iguales. Se añade menta fresca y se revuelve.
Ingredientes:
- Prosecco
- Sirope de flor de saúco
- Agua con gas
- Hojas de menta
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