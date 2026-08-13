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Cócteles con agua mineral, frutos dulces y hojas aromáticas: recetas refrescantes para preparar en casa

Preparar estas bebidas en casa requiere ingredientes fáciles de conseguir y una técnica sencilla

Tres vasos con bebidas frías, hielo, frambuesas, moras, rodajas de limón, lima, pepino y hojas de menta o albahaca sobre una mesa de madera con más frutas y un jarro de agua.
Una mesa de madera presenta tres cócteles refrescantes elaborados con frutos rojos, cítricos, pepino y hierbas aromáticas, acompañados de ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los cócteles preparados con agua mineral, frutos dulces y hojas aromáticas se posicionan como una opción para quienes buscan bebidas ligeras y frescas en cualquier temporada.

Preparar estos cócteles en casa requiere ingredientes fáciles de conseguir y una técnica sencilla que no utiliza alcohol como base, salvo en el caso del Hugo Spritz. Ocho recetas presentan alternativas para diferentes gustos, desde la combinación de menta y limón hasta mezclas con mango, frutos rojos o cilantro.

Mojito clásico de menta: agua mineral y limón

El mojito clásico es una bebida elaborada con agua con gas, limones machacados, hojas de menta fresca y azúcar o miel al gusto. Para prepararlo, se colocan en un vaso grande los trozos de limón y las hojas de menta, se añade azúcar y se machaca todo con un mortero para extraer los jugos y aromas. Se agrega hielo, se vierte agua con gas hasta llenar el vaso y se mezcla suavemente. El resultado es una bebida con aroma intenso de menta y el toque ácido del limón.

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Ingredientes:

  • Agua con gas o natural
  • Limón en trozos
  • Hojas de menta fresca
  • Azúcar o miel
Fiesta punta del este - Genericas
Mojito clásico de menta: agua mineral y limón

Fresa con albahaca: combinación dulce y herbal

Una alternativa es la mezcla de fresas dulces trituradas y albahaca fresca con agua mineral y un toque de limón. Para la preparación, se trituran las fresas y se mezclan en un vaso con hojas de albahaca, se añade hielo, jugo de limón y se rellena el vaso con agua mineral. Al final, se revuelve suavemente para integrar los sabores.

Ingredientes:

  • Agua mineral
  • Fresas dulces
  • Hojas de albahaca fresca
  • Limón

Sandía con hierbabuena: frescura frutal

La receta de sandía con hierbabuena emplea puré de sandía muy dulce, jugo de lima y hojas machacadas de hierbabuena. Primero se licúa la sandía hasta obtener un puré. En un vaso se coloca hielo, el puré de sandía, jugo de lima y hojas de hierbabuena que se presionan ligeramente. Se agrega agua natural y se mezcla.

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Ingredientes:

  • Agua natural
  • Puré de sandía
  • Jugo de lima
  • Hojas de hierbabuena

Mango con albahaca: sabor tropical

Tres vasos con bebidas de frutas y hierbas, dos botellas de agua mineral. Frutas varias, menta, albahaca, romero en tazones. Mesa de madera al aire libre.
Tres bebidas refrescantes con agua mineral, frutas frescas y hojas aromáticas se exhiben sobre una mesa de madera al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cóctel de mango requiere pulpa de mango maduro, hojas de albahaca fresca y unas gotas de jugo de limón. Se machaca el mango en un vaso, se agregan hojas de albahaca, hielo y unas gotas de limón. Se completa con agua y se mezcla antes de servir.

Ingredientes:

  • Agua natural
  • Pulpa de mango maduro
  • Hojas de albahaca fresca
  • Limón

Piña con cilantro: mezcla cítrica y herbal

Para preparar esta bebida se utilizan trozos de piña dulce o jugo de piña, hojas de cilantro picadas o maceradas y azúcar al gusto. En un vaso, se machacan los trozos de piña con las hojas de cilantro y el azúcar. Se llena el vaso con hielo y agua carbonatada. Se revuelve hasta integrar todos los ingredientes.

Ingredientes:

  • Agua carbonatada
  • Piña dulce (en jugo o trozos)
  • Hojas de cilantro picadas o maceradas
  • Azúcar

Frutos rojos con romero: aroma y color

La bebida de frambuesas y arándanos con una ramita de romero fresco utiliza agua con gas como base. Se colocan los frutos y la ramita de romero en un vaso, se añade hielo y se llena con agua con gas. Un golpe ligero sobre el romero intensifica el aroma de la bebida.

Ingredientes:

  • Agua con gas
  • Frambuesas y arándanos
  • Romero fresco

Kiwi con menta: acidez y frescura

El cóctel de kiwi se compone de rodajas de kiwi maduro, hojas de menta y un toque de almíbar natural. Se colocan los kiwis y la menta en un vaso, se añade hielo y se vierte agua natural. Un poco de almíbar ayuda a equilibrar la acidez del kiwi. Se mezcla antes de servir.

Ingredientes:

  • Agua natural
  • Kiwi maduro
  • Hojas de menta
  • Almíbar natural

Hugo Spritz: receta europea de aperitivo

Vasos con agua mineral, frutas en rodajas (durazno, fresa, naranja, limón) y hierbas (menta, albahaca, romero). Tazón de bayas. Frutas enteras, botellas.
Una mesa de madera exhibe una variedad de bebidas refrescantes con agua mineral, rodajas de frutas frescas y hojas aromáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hugo Spritz es un aperitivo alcohólico originario del Tirol del Sur. La receta tradicional combina prosecco, sirope de flor de saúco, agua con gas y hojas de menta. Para prepararlo, se coloca hielo en una copa amplia, se agrega prosecco, sirope de flor de saúco y agua con gas en partes iguales. Se añade menta fresca y se revuelve.

Ingredientes:

  • Prosecco
  • Sirope de flor de saúco
  • Agua con gas
  • Hojas de menta

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