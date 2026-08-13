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Concierto gratis por el Día del Bolero en la CDMX: Bésame mucho, Sabor a mí y más clásicos en vivo

Nueve artistas interpretarán en vivo diversos clásicos románticos del bolero en una noche gratuita en el corazón de la Ciudad de México

Alfonso Alquicira es uno de los intérpretes que subirá al escenario del Auditorio Blas Galindo del CENART. (TikTok/ Instituto Bolero México)

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El Centro Nacional de las Artes (Cenart) ofrecerá el sábado 15 de agosto, a las 19:00 horas, el concierto gratuito Bolero, historias que conquistan para celebrar el Día del Bolero en la Ciudad de México.

El evento, organizado por el Instituto Bolero México, reúne a cuatro intérpretes y cinco músicos en el Auditorio Blas Galindo.

La entrada es libre. El evento está abierto a todo el público a partir de los ocho años de edad.

Cinco artistas en retratos de blanco y negro, un cantante con micrófono, un auditorio con público, un piano de cola en un escenario iluminado, rosas rojas y rosadas.
El concierto reúne temas de Consuelo Velázquez, Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, Agustín Lara y Pepe Guízar en una sola noche. (Imagen Ilustrativa Infobae/ CENART)

El concierto forma parte de las celebraciones del Día del Bolero, efeméride decretada el 25 de agosto de 2023. El Cenart se encuentra cerca de la estación General Anaya del Metro línea 2.

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Nueve artistas en vivo para una noche de bolero en el Cenart

En el escenario del Auditorio Blas Galindo estarán los artistas Kaoru Nakatani, Alfonso Alquicira, Eric Ventura, y Violeta Ortega y Puerto Candela.

Los acompañará un ensamble conformado por Rafael Cruz, Jorge Bolón, Martín Arano, Luis Martínez y Fernando Acosta.

El Cenart se suma a las celebraciones del Día del Bolero con un concierto gratuito. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
El Cenart se suma a las celebraciones del Día del Bolero con un concierto gratuito. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Entre todos ofrecerán un recorrido por temas que han marcado a generaciones a lo largo de más de un siglo, entre ellas: Bésame mucho de Consuelo Velázquez, Sabor a mí de Álvaro Carrillo, Reloj de Roberto Cantoral, Amor de mis amores de Agustín Lara y Sin ti de Pepe Guízar.

Bésame mucho, Sabor a mí y más: las piezas que sonarán esa noche

Cada una de estas piezas carga una historia detrás. Sus compositores construyeron un repertorio que trascendió fronteras, generaciones e idiomas.

Bésame mucho, compuesta por Consuelo Velázquez en 1932 cuando tenía 16 años, es considerada la canción más versionada en español del siglo XX y ha sido traducida a más de 40 idiomas. The Beatles, Frank Sinatra y Luis Miguel figuran entre sus intérpretes.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Cenart se suma a las celebraciones del Día del Bolero con un concierto gratuito al que se puede llegar desde la estación General Anaya del Metro línea 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, también tiene un origen singular. Según relató su hijo Mario Carrillo en el blog Con sabor a mi padre, la canción nació en diciembre de 1957 durante una cena de Navidad, cuando el compositor besaba a su prometida entre tragos de whisky.

Ella le reclamó que la estaba emborrachando. Él respondió: “Lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, es sabor a mí”. La canción se grabó por primera vez en 1959.

Mesa para dos con velas, copas de vino y flores en una terraza nocturna con vista al agua en Florida.
El Día del Bolero en la Ciudad de México fue decretado el 25 de agosto de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Bolero México: la organización que lleva el género al Cenart

La asociación civil Instituto Bolero México opera desde 2015 con el objetivo de preservar y difundir el género en el país.

Fue la organización que en 2021 impulsó, junto a los gobiernos de México y Cuba, la candidatura del bolero ante la UNESCO, bajo el proyecto Bolero: identidad, emoción y poesía hecho canción.

Infografía con ilustraciones de músicos de bolero y una pareja bailando, y textos que describen la historia del bolero y su reconocimiento por la UNESCO.
El bolero fue inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 5 de diciembre de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El género fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO el 5 de diciembre del 2023.

El bolero: de Cuba a México, una historia de más de un siglo

El bolero surgió en Cuba a finales del siglo XIX y encontró en México uno de sus mayores escenarios.

El género, caracterizado por temáticas románticas que exploran el amor, el desamor y la nostalgia, vivió una de sus épocas doradas en el país durante las décadas de los 40 y 50, impulsado por el auge del Cine de Oro.

Instrumento, tocar instrumento, persona mayor tocando instrumento, persona mayor, guitarra - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, es considerada la canción más versionada en español del siglo XX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agrupaciones como Los Panchos, Los Tres Ases, Los Tecolines y Los Dandys consolidaron a la Ciudad de México como referente de la música romántica a nivel internacional.

El requinto, instrumento sello del sonido de Los Panchos, se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del bolero mexicano.

Alfredo "El Güero" Gil, fundador del Trío Los Panchos, y Gabi Vargas, actual requinto y representante del grupo. (Facebook/ Trio Los Panchos)
Alfredo "El Güero" Gil, fundador del Trío Los Panchos, y Gabi Vargas, actual requinto y representante del grupo. (Facebook/ Trio Los Panchos)

Esta agrupación participó en más de 50 películas y grabó cerca de 2 mil 500 canciones, entre ellas Sabor a mí, uno de los temas que sonarán en el Cenart este 15 de agosto.

Para más información sobre otros eventos, se puede acceder directamente a la cartelera del Cenart a través del portal https://cenart.gob.mx/.

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