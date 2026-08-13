Jugadores de León rodean a Messi para pedirle la camisa y una foto tras eliminarlo en la Leagues Cup 2026

La Fiera consiguió un triunfo de 3-2 sobre las Garzas y, tras el partido, varios de sus futbolistas rodearon al número 10.

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La eliminación del Inter Miami a manos del León dejó una postal inesperada al término del partido correspondiente a la Leagues Cup 2026. Después de que La Fiera consumara una remontada por 3-2, varios jugadores del conjunto mexicano aprovecharon los últimos instantes sobre el terreno de juego para acercarse a Lionel Messi, aunque esta vez no lo hicieron únicamente como rivales: también buscaron llevarse una fotografía con una de las mayores figuras del futbol mundial.

El encuentro terminó con las aspiraciones del equipo de Florida en el torneo y convirtió al conjunto esmeralda en uno de los protagonistas de la jornada. Mientras los futbolistas de León celebraban la clasificación a los cuartos de final, Messi comenzó su camino hacia los vestidores y algunos elementos mexicanos intentaron interceptarlo antes de que abandonara la cancha.

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Los jugadores de León fueron por Messi

Después del 3-2 sobre Inter Miami, algunos jugadores de La Fiera se acercaron al campeón del mundo para saludarlo y buscar un recuerdo.

Tras el silbatazo definitivo, el argentino emprendió rápidamente el recorrido hacia el túnel. En ese momento, varios futbolistas de La Fiera se aproximaron para estrecharle la mano, intercambiar algunas palabras y, de acuerdo con las imágenes que circularon después del encuentro, buscaron la posibilidad de conseguir una fotografía junto al astro del Inter Miami.

Messi respondió a los saludos y mantuvo una actitud cordial con los jugadores rivales. Sin embargo, no se quedó demasiado tiempo en la cancha y continuó avanzando rumbo al vestidor.

La escena mostró una curiosa combinación entre la celebración de una clasificación histórica y la admiración que genera el delantero argentino incluso entre los futbolistas que acaban de enfrentarlo.

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Ni foto ni camiseta para los esmeraldas

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF shoots during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Leon at Nu Stadium on August 12, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aunque los jugadores de León lograron acercarse a Messi, el encuentro posterior al partido fue demasiado breve para que alguno pudiera quedarse con la camiseta del campeón del mundo.

El número 10 del Inter Miami no se detuvo para quitarse el jersey y entregárselo a alguno de sus adversarios. Conforme avanzaba hacia la salida del terreno de juego, incluso incrementó ligeramente el ritmo de su caminata, mientras continuaba respondiendo algunos saludos.

Para los integrantes de León, la oportunidad de tener frente a frente al astro argentino llegó apenas unos segundos después de haberlo eliminado del torneo. El contraste hizo todavía más llamativa la escena: los jugadores que acababan de celebrar una victoria sobre Messi intentaban aprovechar los últimos momentos antes de que desapareciera por el túnel.

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León remontó y dejó fuera al Inter Miami

Lionel Messi, del Inter Miami, choca con Jhohan Romaña, de León, durante un encuentro de la Leagues Cup, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)

La postal se produjo después de un partido que tuvo un desenlace adverso para las Garzas. León consiguió darle la vuelta al marcador y terminó imponiéndose 3-2 este miércoles 12 de agosto, resultado que permitió al cuadro mexicano avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

El Inter Miami necesitaba conseguir la victoria para continuar con posibilidades de avanzar en el certamen, pero no pudo conservar la ventaja y terminó sufriendo una derrota que marcó su eliminación después de la tercera jornada.

La Fiera aprovechó el segundo tiempo para cambiar completamente el desarrollo del encuentro y terminó quedándose con el boleto a la siguiente ronda.

El regreso de Messi terminó en eliminación

El partido también tenía un significado especial para Lionel Messi, quien volvió a disputar un encuentro después del fallecimiento de su padre. Su regreso generó gran expectativa, pero el argentino no pudo evitar que Inter Miami quedara eliminado.

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Después del resultado, Messi abandonó el terreno de juego sin participar en el tradicional intercambio de camisetas. Los jugadores de León sí tuvieron la oportunidad de despedirse brevemente y saludarlo, pero ninguno consiguió llevarse su playera como recuerdo.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Leon at Nu Stadium on August 12, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

De esta manera, la imagen que quedó después del encuentro fue la de varios futbolistas de La Fiera intentando acercarse al argentino mientras este caminaba rumbo al vestidor.

En el marcador, León se llevó todo: ganó 3-2, eliminó al Inter Miami y avanzó a los cuartos de final. Pero, fuera de la cancha, los esmeraldas tuvieron que conformarse con un saludo de Messi y la anécdota de haber intentado conseguir una foto con el futbolista que acababan de dejar fuera del torneo.

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