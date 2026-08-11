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La mitad de los desaparecidos en México son hallados en menos de 48 horas, afirma Sheinbaum: “Muchos salen de manera voluntaria” 

La presidenta afirmó que su gobierno atiende la desaparición de personas, en medio de la crisis por el reclutamiento forzado

Sheinbaum indicó que próximamente se informará sobre las acciones contra las desapariciones. | Presidencia
Sheinbaum indicó que próximamente se informará sobre las acciones contra las desapariciones. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que su gobierno atiende la desaparición de personas en México, que se ha visibilizado de forma significativa durante su sexenio, en medio de la crisis por el reclutamiento forzado principalmente contra menores de edad.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseguró que más de la mitad de las personas reportadas como desaparecidas son halladas dentro de las primeras 48 horas, como parte del mecanismo que implementa el gobierno federal.

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“Y el tema también de desaparición también lo estamos atendiendo. Muy pronto también vamos a presentar, eh, trabajo que estamos realizando. La Secretaría de Gobernación, para esto, es para todas y todos los mexicanos que conozcan, hay un centro de alerta en la Secretaría de Gobernación donde están todas las instituciones en comunicación con los estados de la República. Si hay una alerta de una persona que se reporta como desaparecida, de inmediato se alerta a todo el país, distintas instituciones.

“Muchos salen de manera voluntaria, pero la familia lo reporta como desaparecido y otras personas que presuntamente pudieron estar vinculadas con algún grupo delictivo. Y hoy tenemos a, pues más de la mitad de las personas que en menos de 48 horas son encontradas. Y se sigue de todas maneras todo el mecanismo establecido en la ley”,dijo en Palacio Nacional.

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