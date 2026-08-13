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CONFIRMAN retraso en el pago de la Beca Rita Cetina a estos beneficiarios

El depósito para el apoyo de uniformes y útiles escolares es de 2 mil 500 pesos

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina a alumnos de primaria para el Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares comenzó a distribuirse desde el pasado 3 de agosto
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina a alumnos de primaria para el Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares comenzó a distribuirse desde el pasado 3 de agosto
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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina a alumnos de primaria para el Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares comenzó a distribuirse desde el pasado 3 de agosto, y terminará este viernes 14 de agosto. Sin embargo, el depósito se retrasó para algunos beneficiarios.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

Los recursos monetarios se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario a través de la tarjeta Bienestar.

Se retrasan pagos de la Beca Rita Cetina en Coahuila

La Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas Bienestar informaron que la entrega de tarjetas para la beca “Rita Cetina”, dirigida a estudiantes de educación primaria en Coahuila, fue reprogramada debido al proceso electoral en la entidad. Esta situación modificó el calendario original de pagos y afectó a quienes reciben el apoyo para uniformes y útiles escolares.

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Los pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria son de 2 mil 500 pesos (X@BecasBenito)
Los pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria son de 2 mil 500 pesos (X@BecasBenito)

El pago de la beca se realizaría hasta finales de agosto. Las autoridades agradecieron la paciencia de los beneficiarios y reiteraron su compromiso de continuar con la dispersión de los recursos una vez concluido el proceso electoral.

Calendario de pagos para los demás beneficiarios

  • Lunes 3 de agosto | letras A, B
  • Martes 4 de agosto | letra C
  • Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F
  • Jueves 6 de agosto | letra G
  • Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L
  • Lunes 10 de agosto | Letra M
  • Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 12 de agosto | Letra R
  • Jueves 13 de agosto | Letra S
  • Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Cómo confirmar el pago de la Beca Rita Cetina

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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La política tiene como meta ayudar a todos los alumnos de educación básica que cursen en alguna escuela pública con un recurso monetario y así evitar la deserción escolar.

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