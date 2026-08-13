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Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno

La actriz apareció en la ceremonia de graduación de su hijo Cristian Castro utilizando apoyo respiratorio

Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno (RS)
Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno (RS)
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El regreso de Verónica Castro a los reflectores nacionales tras la mediática fiesta de graduación de preparatoria que tuvo su hijo, Cristian Castro, ha generado severas preocupaciones entre sus fans debido a que la primera actriz llegó con tanque de oxígeno y además se reportó que durante el evento se le bajó la presión e incluso tuvo que retirarse debido a malestares físicos.

La primera actriz apareció el pasado miércoles 12 de agosto en la ceremonia de graduación de su hijo utilizando un tanque de oxígeno. La presencia de este dispositivo médico se relaciona con secuelas de una lesión en la columna y molestias bronquiales, según declaraciones de sus familiares incluidas en los reportes sobre su estado de salud, que han dado en más de una ocasión ante diversos medios de comunicación.

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Aunque la imagen generó preocupación, la familia insiste en que la actriz no padece una enfermedad terminal ni hay diagnóstico confirmado de EPOC, que es una enfermedad de los pulmones que bloquea el flujo de aire y dificulta la respiración.

En el evento realizado en el Teatro Royal Pedregal, Cristian Castro concluyó el bachillerato. La cantante acompañó a su hijo como madrina, en una ceremonia a la que asistieron familiares y allegados.

Lesión de columna y secuelas del accidente de 2004: la salud de Verónica Castro

Lesión de columna y secuelas del accidente de 2004: la salud de Verónica Castro ©Cuartoscuro.
Lesión de columna y secuelas del accidente de 2004: la salud de Verónica Castro ©Cuartoscuro.

Las complicaciones de Verónica Castro comenzaron en 2004, cuando sufrió una caída de un elefante durante una transmisión de Big Brother VIP. El accidente le provocó lesiones severas en la columna y el cuello, por las que ha requerido cirugías y procesos constantes de rehabilitación.

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La actriz explicó que, tras ese incidente, enfrenta dolores crónicos en las extremidades y problemas de movilidad. En diversas ocasiones ha sido hospitalizada de manera preventiva para recibir terapias físicas y rehabilitación intensiva.

El uso de dispositivos de apoyo, como silla de ruedas y tanque de oxígeno, se ha vuelto frecuente en sus apariciones públicas. La propia protagonista de telenovelas en Televisa declaró que estos recursos le facilitan el desplazamiento, restando dramatismo a su condición.

Problemas bronquiales y antecedentes de tabaquismo padece Verónica Castro

A la lesión en la columna se suman problemas bronquiales. Su hermano Fausto Castro declaró en enero de 2026 que la actriz “tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios”. El familiar explicó que los médicos recomendaron reposo y que la actriz se encuentra bajo supervisión profesional y en proceso de rehabilitación.

El uso de oxígeno está relacionado, según los familiares, con estos problemas respiratorios y con el historial de tabaquismo de la actriz. José Alberto “El Güero” Castro, productor y hermano de Verónica, pidió evitar versiones alarmistas sobre la salud de la actriz y rechazó que se difundieran diagnósticos no confirmados, como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Problemas bronquiales y antecedentes de tabaquismo padece Verónica Castro
Problemas bronquiales y antecedentes de tabaquismo padece Verónica Castro

“El uso de oxígeno está vinculado a molestias respiratorias y a las consecuencias de los años en los que fumó”, señaló el productor a diversos medios. Añadió que “ella va bien”, reiterando que su estado no representa gravedad ni riesgo inmediato.

Apariciones previas con oxígeno y atención mediática

No es la primera vez que Castro aparece en público con apoyo de oxígeno. En octubre de 2025 fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México usando una silla de ruedas y una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno portátil. Esa escena generó especulaciones sobre su salud, pero la actriz aclaró que el oxígeno y la silla eran por comodidad.

La actriz también rechazó en esa oportunidad las versiones que relacionaban su estado físico con supuestos actos de brujería en contra de Yolanda Andrade.

Cristian Castro termina el bachillerato; Verónica acompaña como madrina

En medio de estos antecedentes, Verónica Castro decidió acompañar a su hijo Cristian en la conclusión de su bachillerato. A sus 51 años, el cantante logró terminar la preparatoria tras haber abandonado sus estudios en la juventud.

Cristian retomó la preparatoria mediante un sistema de educación a distancia y dedicó alrededor de dos años y medio a completar su formación. El intérprete de “Vuélveme a Querer” relató que estuvo a punto de abandonar nuevamente, pero sus docentes lo convencieron de seguir.

Con el certificado de bachillerato en la mano, Cristian Castro ya considera estudiar una licenciatura.

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)
Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

Familiares rechazan versiones alarmistas: foco en rehabilitación

La aparición de Verónica Castro con oxígeno durante la graduación de su hijo reavivó la discusión sobre su salud. No obstante, tanto la actriz como su familia insisten en que no enfrenta una condición terminal y que las secuelas principales derivan de la lesión de columna y problemas bronquiales.

“Está estable, bajo tratamiento domiciliario y en rehabilitación”, afirmó su hermano Fausto Castro. Las imágenes recientes son reflejo de un proceso de adaptación y manejo de los síntomas, no de una crisis aguda.

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