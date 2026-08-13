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Maroon 5 llegará a la CDMX próximamente: fecha, disponibilidad y posible setlist

El grupo respalda su gira con su octavo disco de estudio, publicado en agosto de 2025; en mayo de 2026 lanzó el sencillo “Heroine” y en junio salió una versión remix en Italia

Composición de tres paneles verticales: banda en el escenario, cantante masculino con guitarra eléctrica, y una persona de espaldas frente a una multitud de asistentes.
La banda, liderada por el vocalista Adam Levine, llega al país respaldada por su octavo álbum de estudio, Love Is Like, lanzado en agosto de 2025. (@maroon5/Captura de pantalla instagram)
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Maroon 5 regresará a la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuatro años después de su última presentación propia en la capital. El show forma parte de la etapa latinoamericana de la gira Love Is Like, que también contempla una parada en Monterrey y fechas en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.

La banda, liderada por el vocalista Adam Levine, llega al país respaldada por su octavo álbum de estudio, Love Is Like, lanzado en agosto de 2025. En mayo de 2026, el grupo también publicó el sencillo “Heroine”, cuya versión remix salió en Italia en junio del mismo año.

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La presentación será el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas

Maroon 5 presentación en Dublin (@maroon5/Instagram)

Boletos: precios y dónde conseguirlos

Las fases de preventa y venta general se realizaron en junio de 2026 a través de Ticketmaster.

Los precios originales por zona, en pesos mexicanos con cargos por servicio, fueron:

Zona GNP: $7,857

Platea: $5,319

Platea Baja Central: $3,583

Platea Baja Lateral Oro: $3,087

Platea Baja Lateral Bronce: $2,847

Platea Baja Lateral Plata: $2,219

Platea Alta Central: $1,475

Platea Alta Lateral: $1,227

Actualmente los rangos de precios oscilan en Ticketmaster de

2 mil 219 a 7 mil 857 dependiendo la sección aún con boletos disponibles.

Se aplica un cargo único por procesamiento de orden por compra, independientemente del número de boletos adquiridos. GNP Seguros también rifará boletos dobles al evento; el plazo para participar por las entradas a CDMX vence el 20 de septiembre de 2026.

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Así queda el mapa para el concierto de la banda estadounidense. X: @Ocesa_Total
Así queda el mapa para el concierto de la banda estadounidense. X: @Ocesa_Total

Posible setlist para la noche del 30 de septiembre

La banda no ha publicado una lista oficial de canciones para sus fechas en México. Con base en los shows previos de la gira Love Is Like, los fanáticos han reconstruido el siguiente setlist probable, que abarca más de dos décadas de catálogo:

1. Harder to Breathe

2. Lucky Strike

3. This Love

4. Stereo Hearts (cover de Gym Class Heroes)

5. Animals

6. One More Night

7. Misery

8. Sunday Morning

9. Heavy (cover de PJ Morton)

10. Won’t Go Home Without You

11. Memories

12. She Will Be Loved

13. Maps

14. Love Somebody

15. Don’t Wanna Know

16. What Lovers Do

17. Makes Me Wonder

18. Girls Like You

19. Moves Like Jagger

Encore:

20. Payphone

21. Sugar

Quiénes son Maroon 5

La alineación actual está compuesta por seis integrantes: Levine en voz y guitarra rítmica; Carmichael en guitarra y teclados; Valentine en guitarra líder; Matt Flynn en batería; PJ Morton en teclados; y Sam Farrar en bajo. REUTERS/Steve Marcus
La alineación actual está compuesta por seis integrantes: Levine en voz y guitarra rítmica; Carmichael en guitarra y teclados; Valentine en guitarra líder; Matt Flynn en batería; PJ Morton en teclados; y Sam Farrar en bajo. REUTERS/Steve Marcus

Maroon 5 es una banda de pop rock formada en Los Ángeles, California, en 1994, originalmente bajo el nombre de Kara’s Flowers.

Sus fundadores —Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick— se conocieron en la preparatoria.

Tras el fracaso comercial de su primer álbum, The Fourth World (1997), el grupo se reformó en 2001 como Maroon 5 e incorporó al guitarrista James Valentine.

La alineación actual está compuesta por seis integrantes: Levine en voz y guitarra rítmica; Carmichael en guitarra y teclados; Valentine en guitarra líder; Matt Flynn en batería; PJ Morton en teclados; y Sam Farrar en bajo. El exbajista Mickey Madden abandonó la banda en 2020 tras enfrentar cargos por violencia doméstica.

Una carrera de más de dos décadas

El despegue de la banda llegó con Songs About Jane (2002), su primer álbum como Maroon 5, que alcanzó el multiplatino en Estados Unidos. Desde entonces, la agrupación acumuló nueve premios Grammy y 45 nominaciones, además de siete álbumes de estudio adicionales.

Su discografía completa como Maroon 5 incluye It Won’t Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014) —que llegó al número uno del Billboard 200—, Red Pill Blues (2017), Jordi (2021) y Love Is Like (2025). Levine, además de su carrera con la banda, participó como coach en 18 temporadas del programa de televisión The Voice de NBC, con apariciones entre 2011 y 2019, y de nuevo en 2025 y 2026.

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