Maroon 5 llegará a la CDMX próximamente: fecha, disponibilidad y posible setlist

Maroon 5 regresará a la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuatro años después de su última presentación propia en la capital. El show forma parte de la etapa latinoamericana de la gira Love Is Like, que también contempla una parada en Monterrey y fechas en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La banda, liderada por el vocalista Adam Levine, llega al país respaldada por su octavo álbum de estudio, Love Is Like, lanzado en agosto de 2025. En mayo de 2026, el grupo también publicó el sencillo “Heroine”, cuya versión remix salió en Italia en junio del mismo año.
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La presentación será el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas
Boletos: precios y dónde conseguirlos
Las fases de preventa y venta general se realizaron en junio de 2026 a través de Ticketmaster.
Los precios originales por zona, en pesos mexicanos con cargos por servicio, fueron:
Zona GNP: $7,857
Platea: $5,319
Platea Baja Central: $3,583
Platea Baja Lateral Oro: $3,087
Platea Baja Lateral Bronce: $2,847
Platea Baja Lateral Plata: $2,219
Platea Alta Central: $1,475
Platea Alta Lateral: $1,227
Actualmente los rangos de precios oscilan en Ticketmaster de
2 mil 219 a 7 mil 857 dependiendo la sección aún con boletos disponibles.
Se aplica un cargo único por procesamiento de orden por compra, independientemente del número de boletos adquiridos. GNP Seguros también rifará boletos dobles al evento; el plazo para participar por las entradas a CDMX vence el 20 de septiembre de 2026.
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Posible setlist para la noche del 30 de septiembre
La banda no ha publicado una lista oficial de canciones para sus fechas en México. Con base en los shows previos de la gira Love Is Like, los fanáticos han reconstruido el siguiente setlist probable, que abarca más de dos décadas de catálogo:
1. Harder to Breathe
2. Lucky Strike
3. This Love
4. Stereo Hearts (cover de Gym Class Heroes)
5. Animals
6. One More Night
7. Misery
8. Sunday Morning
9. Heavy (cover de PJ Morton)
10. Won’t Go Home Without You
11. Memories
12. She Will Be Loved
13. Maps
14. Love Somebody
15. Don’t Wanna Know
16. What Lovers Do
17. Makes Me Wonder
18. Girls Like You
19. Moves Like Jagger
Encore:
20. Payphone
21. Sugar
Quiénes son Maroon 5
Maroon 5 es una banda de pop rock formada en Los Ángeles, California, en 1994, originalmente bajo el nombre de Kara’s Flowers.
Sus fundadores —Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick— se conocieron en la preparatoria.
Tras el fracaso comercial de su primer álbum, The Fourth World (1997), el grupo se reformó en 2001 como Maroon 5 e incorporó al guitarrista James Valentine.
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La alineación actual está compuesta por seis integrantes: Levine en voz y guitarra rítmica; Carmichael en guitarra y teclados; Valentine en guitarra líder; Matt Flynn en batería; PJ Morton en teclados; y Sam Farrar en bajo. El exbajista Mickey Madden abandonó la banda en 2020 tras enfrentar cargos por violencia doméstica.
Una carrera de más de dos décadas
El despegue de la banda llegó con Songs About Jane (2002), su primer álbum como Maroon 5, que alcanzó el multiplatino en Estados Unidos. Desde entonces, la agrupación acumuló nueve premios Grammy y 45 nominaciones, además de siete álbumes de estudio adicionales.
Su discografía completa como Maroon 5 incluye It Won’t Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014) —que llegó al número uno del Billboard 200—, Red Pill Blues (2017), Jordi (2021) y Love Is Like (2025). Levine, además de su carrera con la banda, participó como coach en 18 temporadas del programa de televisión The Voice de NBC, con apariciones entre 2011 y 2019, y de nuevo en 2025 y 2026.
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