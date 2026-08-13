Cannabis y cocaína son las drogas que más consumen jóvenes mexicanos de 15 a 24 años

Dos manos sostienen una copa de whisky y un porro encendido, mientras una pila de pastillas de colores descansa en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre los mexicanos de 15 a 24 años, el cannabis y la cocaína concentraron el principal consumo de drogas ilícitas, un dato que cobró peso porque ese grupo representó una cuarta parte de la población del país y quedó expuesto a un entorno marcado por salud mental, violencia, desinformación, riesgos climáticos y desigualdad social.

Los resultados indicaron que 15.2% de las personas de ese rango de edad dijeron haber consumido alguna droga ilegal alguna vez en la vida y 5.6% reportaron uso en los 12 meses previos. La medición colocó al cannabis en primer lugar y a la cocaína en segundo, tanto en el historial de consumo como en el uso reciente.

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El panorama formó parte de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, analizada en un estudio sobre prevalencias y factores asociados al consumo de drogas ilegales en población joven de México. La fecha de referencia coincidió con el Día Internacional de la Juventud 2026, con el lema “Diferentes contextos, aspiraciones comunes”, que ubicó a los jóvenes frente a problemas complejos que iban más allá del uso de sustancias.

El cannabis encabezó el consumo de drogas ilegales entre jóvenes

FILE PHOTO: Cannabis buds of live plants are visible while on a tour of Seed & Smith, a cannabis cultivation and retail facility, in Denver, Colorado, U.S., April 20, 2026. REUTERS/Cheney Orr/File Photo

En la población de 15 a 24 años, el cannabis registró una prevalencia de 14.5% en consumo alguna vez en la vida. Después aparecieron la cocaína, con 2.7%, y los alucinógenos, con 2.0%.

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En el consumo del último año, el cannabis y la cocaína conservaron los dos primeros lugares. El tercer sitio correspondió a los estimulantes de tipo anfetamínico, con 0.3%.

Ese bloque de edad concentró una proporción demográfica amplia: uno de cada cuatro mexicanos. Por eso, los hallazgos describieron un fenómeno de salud pública que requiere estrategias de prevención y atención diferenciadas.

La encuesta también definió tres temporalidades de análisis. “Alguna vez en la vida” describió a quienes probaron una o más sustancias por lo menos una vez; “último año” se refirió al consumo en los 12 meses anteriores a la aplicación, y “último mes” al uso en los 30 días previos.

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Una mano adolescente se acerca a tomar una pastilla de clonazepam sobre un pupitre escolar, con blísters y otros medicamentos dispersos, y mochilas y libros desenfocados al fondo, ilustrando el preocupante consumo juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENCODAT 2025 utilizó un diseño probabilístico, multietápico, estratificado y por conglomerados. Tuvo representatividad nacional, regional y por tipo de localidad, con una muestra de 3,847 adolescentes y 15,353 adultos que completaron entrevista.

La encuesta registró un aumento nacional en drogas ilegales desde 2016

En la población de 12 a 65 años, la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida subió de 9.9% en 2016 a 13.1% en 2025. El aumento apareció tanto en hombres, que pasaron de 15.8% a 20.1%, como en mujeres, de 4.3% a 6.7%.

El cannabis siguió como la sustancia ilegal más extendida en el país. Su prevalencia creció de 8.6% en 2016 a 12.0% en 2025.

También aumentó el consumo alguna vez de estimulantes de tipo anfetamínico, de 0.9% a 1.5%, y de alucinógenos, de 0.7% a 1.3%. En drogas médicas fuera de prescripción, la prevalencia nacional pasó de 1.3% a 2.5%.

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Una pintura en acuarela muestra la compra de drogas ilegales, una persona fumando y un grupo en una sesión de apoyo para la recuperación de adicciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese rubro, los opioides mostraron el alza más pronunciada: de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025. El reporte pidió interpretar esa diferencia con cautela por cambios entre cuestionarios y porque en 2025 se añadió tramadol a la lista de ejemplos, después de que en 2016 ya se habían registrado casos de uso sin receta.

La tendencia no fue uniforme por edades. En adolescentes de 12 a 17 años, el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida bajó de 6.2% a 4.1%.

En ese mismo grupo, entre los hombres no hubo cambios claros, al pasar de 6.6% a 5.9%, mientras que entre las mujeres la prevalencia descendió de 5.8% a 2.3%. En consumo de cannabis alguna vez en la vida, el indicador pasó de 5.3% a 3.7% sin cambios reportados como concluyentes.

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En la población adulta, en cambio, el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida aumentó de 10.6% a 14.6%. Entre los hombres subió de 17.8% a 22.6% y entre las mujeres de 4.0% a 7.4%.

La marihuana es la primera droga ilegal de mayor consumo en Guatemala.

En adultos también crecieron el cannabis, de 9.3% a 13.3%; los alucinógenos, de 0.8% a 1.5%; y los estimulantes de tipo anfetamínico, de 0.9% a 1.6%. Ese contraste con los adolescentes mostró que el incremento nacional estuvo empujado por la población mayor de 18 años.

Alcohol, tabaco y salud mental mostraron trayectorias distintas

En alcohol, la prevalencia de consumo alguna vez en la vida entre personas de 12 a 65 años subió de 71.0% a 73.7%. Entre los hombres no hubo aumento, pues el indicador pasó de 80.1% a 78.5%, mientras que entre las mujeres creció de 62.6% a 69.3%.

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En adolescentes, el consumo de alcohol alguna vez en la vida bajó de 39.8% a 33.9%. Entre los hombres pasó de 41.7% a 36.6% y entre las mujeres de 37.9% a 31.1%.

En la población adulta, el consumo alguna vez aumentó de 77.3% a 80.4%. Entre los hombres disminuyó de 88.3% a 85.9%, pero entre las mujeres subió de 67.3% a 75.4%.

La cocaína y licor adulterados han incrementado las muertes de los consumidores en el país, según Medicina Legal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol en el último año, medido en la población de 12 a 65 años, bajó de 49.1% a 46.1%. La reducción se observó en hombres, de 59.8% a 53.0%, pero no en mujeres, donde el indicador pasó de 39.0% a 39.7%.

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También descendió el consumo excesivo de alcohol en el último año, de 33.6% a 29.2%, y en el último mes, de 19.8% a 15.7%. Las caídas más marcadas aparecieron en adolescentes y en hombres adultos de 18 a 65 años.

La edad de inicio en población adulta joven de 18 a 29 años pasó de 16.6 a 17.0 años. En adolescentes ocurrió lo contrario: descendió de 13.6 a 13.2 años.

En tabaco fumado durante el último mes, la prevalencia nacional bajó de 17.6% a 15.1%. El descenso fue más visible en hombres, de 27.1% a 22.8%, mientras que en mujeres prácticamente no cambió, de 8.7% a 8.0%.

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Investigadores de la Universidad de Pittsburgh revelan que la baja dopamina en la adolescencia impulsa el consumo de sustancias, un patrón que tiende a revertirse con la maduración cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese comportamiento se observó tanto en adolescentes, de 4.9% a 2.0%, como en adultos, de 20.1% a 17.3%. Entre hombres adultos, el indicador pasó de 31.3% a 26.2%.

El uso de cigarro electrónico en el último mes avanzó de 1.1% a 2.6% en la población de 12 a 65 años. En adolescentes creció de 1.1% a 3.1% y en adultos de 1.2% a 2.6%.

La mayoría de los usuarios de tabaco fumado en el último mes expresó interés en dejarlo. El 73.6% lo manifestó en 2016 y el 76.9% en 2025; los intentos de abandono pasaron de 56.1% a 57.0%, mientras que la recomendación de profesionales de la salud para dejar el consumo bajó de 24.4% a 18.7%.

Los adolescentes reportaron más malestar psicológico, violencia y conductas de riesgo

La sección de salud mental se incorporó en 2025, por lo que no existieron datos comparables con 2016. Ese año, el malestar psicológico se presentó en 8.1% de la población total.

Ilustración conceptual de un cerebro adolescente entre íconos de alcohol, cannabis y cigarrillos, simbolizando los riesgos del consumo de sustancias durante esta etapa crítica del desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre adolescentes de 12 a 17 años la cifra llegó a 10.0%, frente a 7.8% en personas de 18 a 65 años. Las mujeres registraron prevalencias más altas en todos los grupos: 10.6% en población total, 13.2% en adolescentes y 10.2% en adultas, contra 5.4%, 6.9% y 5.1% en hombres.

En comportamiento suicida, la ideación suicida alcanzó 1.9%, el plan suicida 1.1% y el intento 0.7% en personas de 12 a 65 años. La ideación y el intento fueron más frecuentes en mujeres de 12 a 17 años, con 5.1% y 2.3%, respectivamente.

La violencia física, sexual o emocional en los 12 meses previos afectó a 12.3% de la población de 12 a 65 años. En adolescentes subió a 18.1% y en adultos fue de 11.4%.

Las mujeres registraron mayor prevalencia de violencia en población total, con 13.9% frente a 10.7% en hombres, y también en adultos, con 13.1% frente a 9.5%. En adolescentes, las cifras fueron similares: 18.8% en mujeres y 17.4% en hombres.

Una cantidad de polvo rosa, identificado como Tusi, se observa sobre una mesa de madera, junto a una tarjeta de crédito y un billete de dólar enrollado, simbolizando su preparación para el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4.3% de la población de 12 a 65 años dijo haber participado en juegos de apuestas durante los 12 meses previos. Entre adolescentes la prevalencia fue de 6.9% y entre adultos de 3.9%; entre quienes apostaron, 6.3% cumplió criterios de juego problemático.

En videojuegos, 23.2% de la población de 18 a 65 años reportó haber jugado en los 12 meses previos, con 30% en hombres y 16.9% en mujeres. En adolescentes de 12 a 17 años el uso alcanzó 59.5%, y entre quienes reportaron jugar, 0.9% cumplía criterios de trastorno por uso de videojuegos.

• El cannabis y la cocaína fueron las drogas ilícitas más consumidas entre jóvenes de 15 a 24 años; 15.2% reportó uso alguna vez y 5.6% en el último año.

• En la población de 12 a 65 años, el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida subió de 9.9% en 2016 a 13.1% en 2025, con aumentos en cannabis, alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico.

• Los adolescentes mostraron mayores niveles de malestar psicológico, violencia, apuestas y uso de videojuegos que la población adulta.