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Sheinbaum revienta a Alito Moreno por denuncias en EEUU en medio de arrestos en Campeche: “es un partido en extinción”

Con detenciones de excolaboradores y un contador ligado al entorno familiar por presuntos desvíos millonarios

La mandataria critica que el dirigente del PRI busque apoyo de autoridades extranjeras y no del electorado, tras el recurso presentado ante el Departamento de Estado para castigar y retirar visas a integrantes del INE
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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a la nueva ofensiva internacional del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificando su estrategia de acudir a Estados Unidos como el “nivel más bajo” al que puede llegar un partido político. La mandataria se refirió así a la denuncia que Moreno presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que pide sanciones y el retiro de visas a tres consejeros del INE.

“Un partido en extinción”, dice la presidenta

Desde su conferencia matutina, Sheinbaum fue tajante: “es presidente de un partido político en extinción”, dijo, al cuestionar que el líder priista busque el respaldo de autoridades extranjeras en lugar de convencer al electorado mexicano.

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La presidenta contrastó ese camino con lo que, dijo, debe hacer un gobierno:

  • Buscar votos y respaldo dentro del país, no fuera.
  • Fortalecer la democracia y las libertades.
  • Mantenerse cerca del pueblo para sostener su viabilidad política.

“¿A quién tienes que convencer? Pues a los mexicanos”, insistió, y remató con ironía que la estrategia de Moreno “hasta da risa”.

La mandataria critica que el dirigente del PRI busque apoyo de autoridades extranjeras y no del electorado, tras el recurso presentado ante el Departamento de Estado para castigar y retirar visas a integrantes del INE
La mandataria critica que el dirigente del PRI busque apoyo de autoridades extranjeras y no del electorado, tras el recurso presentado ante el Departamento de Estado para castigar y retirar visas a integrantes del INE

El origen del pleito: la sanción del INE

La denuncia de Moreno ante Washington surgió después de que el INE le prohibiera referirse a Morena como “narcopartido”, mediante una medida cautelar que ordenó retirar sus publicaciones en la materia. En respuesta, el senador priista pidió a Estados Unidos aplicar la Ley Magnitsky contra los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, argumentando “graves violaciones a derechos humanos”. Moreno adelantó que también llevará el caso ante la ONU, la OEA y la CIDH.

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Detenciones golpean el círculo cercano de Alito

La ofensiva internacional del dirigente priista coincide con una serie de golpes judiciales en su contra en Campeche, estado que gobernó entre 2015 y 2019:

  • Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas del hermano de Alito, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, fue detenido en la Ciudad de México por un presunto desvío de 97 millones de pesos hacia la televisora Mayavisión.
  • Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche, fue arrestado por su presunta complicidad en una red de empresas factureras que habría desviado 36 millones de pesos.

Ambas capturas están a cargo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche.

¿Le corresponde a la Fiscalía imputar a Alito?

Sobre si la Fiscalía General de la República tiene algo que ver con el caso de Campeche, Sheinbaum aclaró que no: ese asunto corresponde a la Fiscalía estatal de Campeche, no a la federal. En cuanto al posible desafuero de Moreno —proceso que podría retomarse en septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones—, la presidenta precisó que esa decisión le compete al Congreso, no a la Fiscalía. Sheinbaum insistió en que no se trata de un tema político desde Palacio Nacional, sino de un posible delito, y que, en ese sentido, la investigación de fondo ya corresponde a la Fiscalía de Campeche.

La denuncia del dirigente priista ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, tras una medida cautelar del Instituto Nacional Electoral, reabre el debate sobre la legitimidad de los contrapesos y el uso político del lenguaje en campaña

El pleito que subió de tono en el Senado

La tensión entre Morena y el PRI también estalló físicamente este miércoles. El diputado Arturo Ávila (Morena) y su homólogo priista Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizaron un altercado con empujones e insultos en el Patio del Federalismo del Senado, luego de que Ávila acusara a Moreno de “traición a la patria” por buscar injerencia estadounidense en asuntos internos. Gutiérrez Mancilla, calificado como operador cercano a Alito, respondió con señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras Ávila lo llamó “el porro de Alito”.

La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos a Alejandro Murat y Ariadna Montiel, en medio de acusaciones cruzadas no verificadas y sin postura oficial por escrito

Morena condena la agresión y advierte sobre el PRI

La reacción no se hizo esperar entre las filas de Morena. La diputada y presidenta del partido, Ariadna Montiel, salió en defensa de Arturo Ávila horas después del altercado y calificó lo ocurrido como un acto de violencia política. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Montiel escribió: “condenamos enérgicamente la violencia ejercida por Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y operador de Alito Moreno”, y manifestó su respaldo y solidaridad al legislador morenista. Según la dirigente, el episodio no fue un hecho aislado, sino una muestra de la “tradición autoritaria” que, dijo, caracteriza al tricolor, además de interpretarlo como una advertencia del PRI hacia quienes cuestionen públicamente a su dirigente nacional.

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