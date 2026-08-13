Manejó boracho y se quedó dormido en vía principal de Edomex: lo despertaron policías y cámaras de TV

Un hombre de 25 años se quedó dormido mientras manejaba en Avenida Central entre el metro Impulsora y Nezahualcóyotl la mañana de este jueves, fue despertado por policías y cámaras de TV Fortoarte: Jovani Pérez

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Un hombre identificado como José Luis, de 25 años, quedó dormido dentro de su auto tras regresar de una fiesta y su vehículo terminó por bloquear un carril de Avenida Central en Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que provocó caos vial con dirección a la Ciudad de México la mañana de este jueves 13 de agosto.

El hecho ocurrió a la altura de avenida Independencia, entre el Metro Impulsora y Nezahualcóyotl, donde el automóvil negro con franjas blancas permaneció detenido y atravesado en el carril de baja desde antes de las 7:00 horas, lo que obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y buscar cómo incorporarse a los carriles disponibles. Por fortuna no se presentaron accidentes ya que pudo haber chocado o incluso otros vehículos pudieron haberlo impactado por atrás.

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Al acercarse al vehículo para verificar si había un percance o una persona lesionada, se observó al conductor inconsciente y profundamente dormido en el interior. Dentro de la unidad también se encontraron latas de cerveza, un elemento que llevó a suponer que había consumido bebidas alcohólicas antes de estacionarse y perder el conocimiento.

Minutos después, policías municipales de Nezahualcóyotl llegaron al punto y se aproximaron a la ventanilla para intentar despertarlo. Tras varios intentos, el joven reaccionó y fue cuestionado por los uniformados sobre lo que había pasado, además de que se le indicó que la situación ameritaba una sanción administrativa por su conducta y por la obstrucción de la vialidad.

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Pese al alboroto de los reporteros de TV, curiosos y policías no despertaba debido al estado de embriaguez en el que se encontraba, hasta que los uniformados lo sacaron al auto para llevarlo ante la justicia Fotos: Captura de pantalla video Nmás

De acuerdo con lo que el propio conductor relató ante la autoridad, se había quedado dormido luego de regresar de una fiesta. Su testimonio ubicó el sitio del incidente en Avenida Central a la altura de avenida Independencia, un tramo con circulación constante desde temprano por tratarse de una ruta de ingreso hacia la Ciudad de México.

La presencia del auto detenido afectó la movilidad durante varios tramos de la avenida. La fila de vehículos se extendió y la carga vial alcanzó puntos cercanos al Metro Múzquiz, ya que muchos automovilistas intentaron esquivar la zona donde permanecía el coche y la movilización policial.

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En el lugar se realizaron distintas maniobras para retirar el automóvil y liberar el carril de baja, pero el intento no tuvo éxito. El propio conductor entregó la llave a los agentes para tratar de encender la unidad y moverla, aunque el vehículo no respondió y se determinó que presentaba una falla mecánica que impedía su arranque.

Ante la imposibilidad de ponerlo en marcha, los policías solicitaron una grúa para remolcar el automóvil al depósito vehicular. Esa decisión anticipó un aumento en la congestión, debido a que la espera del arrastre mantuvo el carril parcialmente bloqueado durante más tiempo y obligó a desviar la circulación en un punto de alta demanda.

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El hombre fue trasladado ante la autoridad correspondiente a un área conocida como La Bola, ubicada cerca de la zona, donde se le indicó que debía cubrir la multa administrativa. A ese pago se sumó el costo del remolque, ya que el automóvil no encendió y tuvo que ser retirado con grúa para despejar la avenida.

José Luis , de 25 años , se quedó dormido en su auto tras salir de una fiesta y bloqueó un carril en Avenida Central .

El vehículo permaneció detenido desde antes de las 7:00 horas y causó afectación vial hasta la zona del Metro Múzquiz .

La policía solicitó una grúa porque el auto no encendió; el conductor fue llevado a La Bola para pagar la multa y el arrastre.

210 incidentes diarios en promedio en el Valle de México

Los reportes de la Secretaría de Movilidad de la CDMX y cifras oficiales ubican a los siniestros viales generales con un promedio de 210 incidentes diarios en la capital, donde un porcentaje constante se relaciona con el aliento o estado de ebriedad, operando de la mano con el programa “Conduce Sin Alcohol”.

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Se registran más de 210 hechos de tránsito diarios en promedio. Los reportes viales generales atendidos por el C5 mostraron una reducción general cercana al 7% anual en carpetas de incidentes viales durante el ejercicio previo, con los motociclistas como el grupo con más alta incidencia de lesiones y decesos.

Los accidentes con aliento o estado de alcohol activo se concentran fuertemente en fines de semana y, de acuerdo con reportes de organizaciones de rescate, el horario de riesgo se ha extendido desde las 17:00 horas de los miércoles hasta el domingo.

Estado de México y Valle de México

El Estado de México encabeza de manera recurrente las cifras nacionales absolutas de mortalidad vial en la zona metropolitana del Valle de México. Tan sólo en los primeros meses del año de referencia, se registraron más de 200 decesos viales en el territorio estatal, repitiendo patrones donde la combinación de exceso de velocidad y alcohol en fines de semana es la causa principal de volcaduras y choques fatales en vías rápidas y carreteras con dirección al Valle de México.

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Los municipios conurbados colindantes con la CDMX concentran el mayor número de remisiones a Juzgados Cívicos por rebasar los límites de alcohol permitido en operativos de filtros de revisión.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a designar un conductor sobrio y evitar ponerse al volante después de ingerir alcohol.

Factores como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad y no respetar las medidas básicas de seguridad continúan siendo causas recurrentes de accidentes, algunos de ellos con consecuencias graves.

Se hace un llamado a la población a tomar medidas preventivas antes de salir a reuniones o eventos donde exista consumo de bebidas alcohólicas, como establecer previamente quién será el conductor designado o utilizar alternativas de traslado.

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