Morena acusa al PRI de “cínico” por proponer becas a alumnos con mejor promedio

Morena afirmó que, por décadas, el PRI “convirtió estudiar en un privilegio para unos cuantos”. (Gobierno de México)

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El PRI planteó que regresen las becas de excelencia para estudiantes con promedio mayor a 9, al señalar en un tuit de este 12 de agosto que “el esfuerzo y el mérito merecen abrir puertas”.

En respuesta, Morena acusó en respuesta a dicho mensaje del mismo día que es “cínico” hablar de apoyos “solo para quienes ‘las merecen’” y sostuvo que, por décadas, el PRI “convirtió estudiar en un privilegio para unos cuantos” y llamó “ninis” a jóvenes, a quienes “criminalizaron dejándolos sin oportunidades”.

El partido guinda afirmó que “los derechos no se regatean” y defendió que las becas sean universales “sin importar dónde nacieron, cuánto ganan sus familias o de dónde vienen”, al argumentar que “todas y todos los jóvenes tienen derecho a estudiar y el Estado tiene la obligación de garantizarlo”. También señaló: “Nunca más un México de privilegios como el que hizo el PRIAN.”

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Becas del Bienestar ofrecen apoyos de 1 mil 900 a 5 mil 800 pesos bimestrales en el ciclo 2026-2027

Las becas educativas cubren 10 meses del ciclo escolar y no se pagan en julio ni agosto, mientras el apoyo de uniformes y útiles se deposita una vez al año. (Gobierno de México)

El ciclo escolar 2026-2027 mantiene abiertas varias rutas de apoyo de las Becas del Bienestar para estudiantes de primaria, bachillerato y universidad, con montos que van de 1 mil 900 a 5 mil 800 pesos cada dos meses, mientras el programa de uniformes y útiles entrega un pago anual para aliviar el gasto de regreso a clases de las familias con hijas e hijos en escuelas públicas.

En general, las becas educativas cubren los 10 meses del ciclo escolar y no se pagan en julio ni agosto por el periodo vacacional. La excepción en la lógica de entrega es el apoyo para uniformes y útiles.

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Los apoyos cambian por nivel educativo, edad de las y los alumnos y tipo de plantel. También tienen calendarios de registro distintos, y en varios casos las convocatorias de 2026 ya cerraron.

El apoyo anual para primaria entrega 2 mil 500 pesos por estudiante

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina entrega 2 mil 500 pesos anuales por estudiante de primaria en escuelas públicas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina está dirigida a familias con estudiantes de todos los grados de primaria en escuelas públicas. El monto es de 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado.

En 2026, la entrega se realizó del 18 de mayo al 31 de julio para las familias que solicitaron el apoyo en marzo y obtuvieron resultado favorable. La tarjeta solo se entrega a la madre, padre o tutor que hizo el registro.

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La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina contempla 1 mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en secundaria. Aunque el programa abarca preescolar, primaria y secundaria, actualmente solo las familias con estudiantes de primaria pública pueden presentar una solicitud.

Para secundaria, las familias deben revisar el buscador de folios y los canales oficiales para conocer el siguiente registro. Ese mecanismo es la vía prevista para ubicar nuevas fechas.

Bachillerato y universidad concentran los apoyos bimestrales

La Beca Benito Juárez de media superior da 1 mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de hasta 25 años. Crédito: Cuartoscuro.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a estudiantes de hasta 25 años inscritos en preparatoria, bachillerato o carrera profesional técnica pública en modalidad escolarizada o mixta. Durante el ciclo 2026-2027, el apoyo es de 1 mil 900 pesos bimestrales por los 10 meses de clases.

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Ese beneficio puede mantenerse hasta por 40 meses siempre que la o el estudiante continúe inscrito. El registro está cerrado.

Cuando se abra un nuevo periodo, las y los aspirantes deberán crear una cuenta Llave MX y proporcionar CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico. Después tendrán que ingresar al portal de Becas Benito Juárez, capturar la Clave de Centro de Trabajo y completar los datos escolares y los de su madre, padre o tutor. Si la solicitud resulta favorable, la entrega de la tarjeta se coordina con el plantel.

En educación superior, las y los alumnos pueden acceder a Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entrega 5 mil 800 pesos bimestrales durante un máximo de 45 meses.

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Dicho programa atiende principalmente a estudiantes de universidades interculturales, normales indígenas y rurales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez, universidades de la Salud, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y planteles ubicados en localidades prioritarias.

El registro de 2026 cerró el 27 de febrero. La inscripción se realiza en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES, con CURP, contraseña, datos de domicilio, teléfono y correo electrónico.