Alito Moreno, en la mira: Morena exige retirarle el fuero por presuntos actos de corrupción

El vocero de Morena en San Lázaro sostiene que el dirigente nacional del PRI enfrenta indagatorias abiertas y un expediente ya turnado a la Sección Instructora, donde el asunto sigue sin fecha de resolución

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El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó desde la tribuna que se retire el fuero constitucional a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, a quien acusó de representar la “mayor traición a la patria” del país.

Una encuesta como punto de partida

Ávila citó, sin ofrecer mayor detalle sobre su metodología, un estudio atribuido a una encuestadora identificada como “Kratos”, que según el legislador ubica históricamente a Antonio López de Santa Anna en el primer lugar de los personajes considerados traidores a la patria, seguido por Victoriano Huerta, Juan Nepomuceno Almonte, Miguel Miramón y Leonardo Márquez, entre otros.

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De acuerdo con el diputado, una repetición reciente de ese sondeo colocaría en los primeros lugares a:

Alejandro “Alito” Moreno , en el primer sitio

Una gobernadora del PAN , señalada por presuntamente permitir que agencias extranjeras operaran en México

Una cabildera con actividad en Washington

Estas afirmaciones corresponden a la intervención del diputado y no fueron verificadas de forma independiente.

El legislador dice que un estudio asignado a la encuestadora “Kratos” ubica también a Victoriano Huerta, Juan Nepomuceno Almonte, Miguel Miramón y Leonardo Márquez en los primeros lugares, sin detallar metodología

El planteamiento del desafuero

Más allá de la referencia a la encuesta, el eje de la intervención de Ávila fue la petición formal de retirar el fuero a Moreno. El legislador señaló que el líder priista mantendría carpetas de investigación abiertas y una solicitud de desafuero radicada en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Según cifras que el propio Ávila atribuyó a su equipo de trabajo, el daño patrimonial identificado hasta ahora ascendería a 83.5 millones de pesos, aunque el legislador afirmó que el valor de propiedades declaradas y no declaradas podría superar los 500 millones de pesos. Entre los inmuebles mencionados durante su exposición se incluyeron predios en Campeche, algunos de ellos con precios por metro cuadrado que Ávila calificó de notoriamente bajos respecto a su valor de mercado.

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El diputado también hizo referencia a una investigación de la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, que documentaría una red de 35 propiedades vinculadas a familiares del dirigente priista. Cabe señalar que estas acusaciones no han sido confirmadas por una autoridad judicial y Moreno se ha declarado inocente en ocasiones previas.

El senador y líder priista acusó al partido gobernante de pactar con el crimen organizado y llamó a la oposición a unirse para defender la democracia en México. Crédito: X - @alitomorenoc

Críticas a la gestión partidista

Ávila cuestionó además que Moreno haya modificado los estatutos del PRI para extender su periodo al frente del partido, y lo acusó de acudir ante “autoridades extranjeras” para pedir intervención en asuntos que, dijo, corresponden a la jurisdicción mexicana.

“No es menor ver al dirigente del PRI [...] correr a los pies de las autoridades extranjeras a pedirles que intervengan en una jurisdicción que no les corresponde”, expresó el legislador durante su participación en tribuna.

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Hasta el momento, la solicitud de desafuero continúa en trámite en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, y no se ha fijado una fecha para su resolución.