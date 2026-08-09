México
Agregar Infobae enGoogle

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pueden acceder a distintos apoyos

Imagen JZ3HFIRBAFGVDMYZFD2YFUPWWQ
Guardar

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 representa un gasto importante para millones de familias mexicanas. Para contribuir a la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas, el Gobierno de México mantiene distintos programas de Becas del Bienestar, dirigidos a estudiantes de escuelas públicas desde primaria hasta educación superior.

Los apoyos tienen montos y reglas diferentes. En general, las becas educativas cubren los 10 meses del ciclo escolar; julio y agosto no se pagan por corresponder al periodo vacacional. El programa para uniformes y útiles contempla una entrega anual.

PUBLICIDAD

¿Qué becas hay para primaria y secundaria en 2026-2027?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina está dirigida a familias con estudiantes de todos los grados de primaria en escuelas públicas. El apoyo es de 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado.

En 2026, la entrega se realizó del 18 de mayo al 31 de julio para las familias que solicitaron el apoyo en marzo y obtuvieron un resultado favorable. La tarjeta se entrega únicamente a la madre, padre o tutor que hizo el registro. En Coahuila, la distribución comenzó el 15 de junio debido a las elecciones locales.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina contempla mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en secundaria.

Aunque el programa abarca preescolar, primaria y secundaria, actualmente solo las familias con estudiantes de primaria pública pueden presentar una solicitud. Para secundaria, se deberá consultar el buscador de folios y los canales oficiales para conocer el siguiente registro.

Infografía con título Becas del Bienestar 2026-2027. Muestra ilustraciones de estudiantes, dinero, libros, uniformes escolares, familias y un mapa de México.
Las Becas del Bienestar ofrecen apoyos a estudiantes de escuelas públicas de distintos niveles educativos durante el ciclo escolar 2026-2027

Beca Benito Juárez para bachillerato en el ciclo 2026-2027

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a estudiantes de hasta 25 años inscritos en una preparatoria, bachillerato o carrera profesional técnica pública, en modalidad escolarizada o mixta.

Durante el ciclo escolar 2026-2027, los beneficiarios reciben mil 900 pesos bimestrales por los 10 meses de clases. El apoyo puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre que el estudiante continúe inscrito.

El registro está cerrado. Cuando se habilite un nuevo periodo, los aspirantes deberán crear una cuenta Llave MX y proporcionar su CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico.

Después tendrán que ingresar al portal de Becas Benito Juárez, capturar la Clave de Centro de Trabajo y completar los datos escolares y de su madre, padre o tutor. Si la solicitud resulta favorable, la entrega de la tarjeta se coordinará con el plantel.

Apoyos para universitarios durante 2026-2027

Los alumnos de educación superior pueden acceder a Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entrega 5 mil 800 pesos bimestrales durante un máximo de 45 meses. Atiende principalmente a estudiantes de universidades interculturales, normales indígenas y rurales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez, universidades de la Salud, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y planteles de localidades prioritarias.

El registro cerró el 27 de febrero. La inscripción se realiza mediante el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), con CURP, contraseña, datos de domicilio, teléfono y correo electrónico.

Mesa de madera con mochilas, cuadernos, lápices, reglas, uniformes escolares doblados, sobres con dinero y documentos del Gobierno de México.
Las Becas del Bienestar ofrecen apoyos a estudiantes de escuelas públicas de distintos niveles educativos durante el ciclo escolar 2026-2027

También se encuentra la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de hasta 29 años de instituciones de educación superior susceptibles de atención en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas. Este programa otorga mil 900 pesos bimestrales durante un máximo de 40 meses. Cada escuela informa cuándo y dónde se entrega la tarjeta.

Dónde consultar registros y pagos de las Becas del Bienestar

Los trámites son gratuitos y no necesitan intermediarios. Para conocer nuevas fechas de registro, pagos o entrega de tarjetas durante el ciclo 2026-2027, se debe consultar gob.mx/becasbenitojuarez, el canal de WhatsApp disponible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar o la Línea 079, con atención las 24 horas.

En caso de robo o extravío de la tarjeta, el beneficiario debe llamar de inmediato al 800 900 2000 y acudir a una oficina de servicio.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Benito JuárezBeca Gertrudis BocanegraJóvenes Escribiendo el FuturoBecas del Bienestarciclo escolarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

La actriz ha generado polémica dentro del programa de Televisa por su fuerte personalidad y su forma directa de hablar

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México

En México muestra un aumento de víctimas masculinas y la diversificación de sus destinos

Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Sigue las noticias más importantes en el país sobre los acontecimientos violentos con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?