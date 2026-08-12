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Captan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

El fuego amenazó las instalaciones del Cablebús, los elementos de seguridad se movilizaron para evitar un incidente mayor

Captan incendio cerca de la terminal Santa Martha de la Línea 2 del Cablebús (Captura redes sociales)
Captan incendio cerca de la terminal Santa Martha de la Línea 2 del Cablebús (Captura redes sociales)
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La tarde de este miércoles 12 de agosto ocurrió un incendio en el paradero de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia. El siniestro sucedió muy cerca de las instalaciones de la Línea 2 del Cablebús, lo que alarmó a la población.

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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