Captan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

La tarde de este miércoles 12 de agosto ocurrió un incendio en el paradero de Santa Martha , en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia. El siniestro sucedió muy cerca de las instalaciones de la Línea 2 del Cablebús, lo que alarmó a la población.

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