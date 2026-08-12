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Tras pleito en el Senado, Mancilla acusa a Arturo Ávila de ser “traficante de armas”

El diputado del PRI lanzó nuevos señalamientos contra el morenista y lo vinculó con presuntos contratos gubernamentales y la venta de armamento

El pleito en el Senado escaló con nuevas acusaciones entre PRI y Morena.
El pleito en el Senado escaló con nuevas acusaciones entre PRI y Morena.
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El enfrentamiento entre el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila en el Senado escaló este miércoles a una nueva confrontación política, luego de que el legislador del PRI acusara públicamente a su homólogo de estar relacionado con la venta de armamento y de haber obtenido contratos gubernamentales.

Las declaraciones de Mancilla ocurrieron después de la disputa física y verbal que ambos protagonizaron en el Patio del Federalismo, a las afueras del Senado, donde intercambiaron insultos, empujones y acusaciones.

Mancilla responde tras el enfrentamiento con Arturo Ávila

Durante un encuentro con medios de comunicación, el priista fue cuestionado sobre lo ocurrido y explicó que, desde su perspectiva, la confrontación comenzó por las posturas de Ávila respecto al caso de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

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El enfrentamiento físico dio paso a una nueva disputa política en el Congreso.
El enfrentamiento físico dio paso a una nueva disputa política en el Congreso.

Mancilla sostuvo que previamente ha investigado y denunciado desde la tribuna de la Cámara de Diputados los presuntos contratos relacionados con Ávila y la comercialización de armas.

“Yo lo he investigado, lo he señalado en la tribuna de San Lázaro, se lo he dicho de frente”, afirmó el legislador, quien insistió en que no debería haber diputados que, según su acusación, sean proveedores de armamento.

PRI acusa a Arturo Ávila de presuntos vínculos con armas

El priista elevó el tono de sus señalamientos al describir a Ávila como un presunto “traficante de armas” y de influencias. Además, afirmó que habría conseguido contratos con distintos gobiernos mediante acuerdos políticos.

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Mancilla también lanzó una acusación más grave al vincularlo verbalmente con el crimen organizado. Sin embargo, se trata de señalamientos formulados por el diputado priista durante sus declaraciones y no de hechos acreditados en la información proporcionada.

Arturo Ávila acusa a Alessandra Rojo de la Vega de “secuestrar” patrimonio histórico en la CDMX
Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó los señalamientos contra el morenista tras el altercado registrado en el Senado. Crédito: Cuartoscuro

Entre las principales acusaciones expresadas por Mancilla se encuentran:

  • Presuntos contratos gubernamentales relacionados con la venta de armamento.
  • Supuestos vínculos políticos con gobiernos de distintos partidos.
  • La acusación de ser proveedor de armas para grupos criminales.
  • Señalamientos sobre presunto tráfico de influencias.
  • La crítica de que actualmente ocupe una diputación federal.

¿Por qué se enfrentaron Carlos Mancilla y Arturo Ávila?

El choque ocurrió después de que Arturo Ávila ofreciera una conferencia en la que respaldó continuar con el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, además de cuestionar su patrimonio y los señalamientos de presunto daño al erario.

Tras la conferencia, Mancilla encaró al morenista cuando este salía del recinto. El intercambio rápidamente pasó de los reclamos a los empujones y los insultos.

El choque comenzó tras los señalamientos de Arturo Ávila contra Alejandro Moreno, lo que provocó la reacción del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla.
El choque comenzó tras los señalamientos de Arturo Ávila contra Alejandro Moreno, lo que provocó la reacción del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

Ávila calificó a Mancilla como “porro de Alito”, mientras el priista lo llamó, entre otras expresiones, “vocero del narco” y “proveedor de armas del narco”. El morenista negó las acusaciones y respondió con descalificaciones contra su adversario.

Morena y PRI chocan mientras crece la tensión política

El episodio fue retomado durante la sesión de la Comisión Permanente, donde legisladores de Morena condenaron la confrontación y consideraron que formaba parte de una estrategia para provocar al grupo parlamentario.

La presidenta de la Permanente en funciones, Verónica Camino Farjat, pidió mantener el orden y evitar agresiones dentro de los espacios legislativos. También recordó que Mancilla no forma parte de la Comisión Permanente.

Senado se pronuncia contra los ataques terroristas de Hamas en Israel.
El enfrentamiento entre Mancilla y Ávila elevó nuevamente la tensión entre las bancadas de Morena y PRI en el Congreso. Foto: Senado de la República

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña expresó su respaldo a Arturo Ávila y sugirió presentar una denuncia contra Mancilla, al considerar que existen elementos para solicitar su desafuero.

Nacho Mier llama a evitar “teatro o circo” en el Senado

Ante la nueva confrontación, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, llamó a los legisladores a actuar con serenidad y responsabilidad.

El morenista lamentó que los espacios del Congreso se conviertan en escenarios de confrontación y pidió recordar la responsabilidad que implica representar a la ciudadanía.

La disputa ocurre además un año después de otro episodio de violencia protagonizado por Mancilla junto con Alejandro Moreno en la Cámara Alta, cuando ambos se enfrentaron con Gerardo Fernández Noroña.

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