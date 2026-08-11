Cristian Castro presume pase reglamentado para entrar a la UNAM en medio de protestas por examen de control

Cristian Castro

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En medio de la polémica por los mecanismos de ingreso a la UNAM, el cantante Cristian Castro reveló que entrará a la universidad con pase reglamentado, un beneficio reservado para quienes concluyen sus estudios en la Preparatoria o el CCH de la propia institución.

El anuncio ocurre mientras miles de aspirantes protestan por el examen de control que se realizará próximamente y los cambios en el proceso de selección.

La Universidad Nacional Autónoma de México reportó que, para el ciclo escolar 2026-2027, el pase reglamentado representó 28 mil151 de los 50 mil113 lugares disponibles de nuevo ingreso, una cifra que equivale entre el 55 y 60% del total.

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Por concurso de selección, 21 mil 962 aspirantes obtuvieron su lugar. En el ciclo anterior, el pase reglamentado permitió el ingreso de 29 mil006 estudiantes y el examen de admisión de 19 mil 554, de acuerdo con información de la misma universidad citada por Infobae.

Cristian Castro anuncia su pase directo a la UNAM y habla de su graduación

Durante un encuentro con la prensa, Cristian Castro confirmó que tras concluir la preparatoria, recibirá su diploma este 12 de agosto y que, por estar afiliada su escuela a la UNAM, obtiene pase directo a la universidad.

El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo el cantante, quien también invitó a sus seguidores a su ceremonia de graduación.

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Castro expresó que su madre, Verónica Castro, será su madrina y ofrecerá una cena en casa para celebrar el logro.

“Me va a hacer una cena ahí en su casa. Vamos a cortar una flor de su jardín”, compartió el artista, quien subrayó la importancia del apoyo familiar y de sus profesores en su trayecto académico.

El cantante detalló que completar la preparatoria fue un reto que combinó con sus compromisos internacionales.

Lo que se sabe de la graduación de Cristian Castro

El equipo docente responsable de la formación de Castro destacó su disciplina y compromiso, pese a los retos de su carrera artística.

Una aspirante seleccionada exigió que su lugar sea respetado tras haber sido admitida en la Máxima Casa de Estudios en un bloqueo en Insurgentes Sur. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Recientemente, Carmina Quevedo, una de sus profesoras, dijo a Ventaneando que el cantante muestra interés en proyectos de impacto social. “Siempre me dice: ‘Me gustaría trabajar o crear algo en una fundación’”, señaló.

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Aarón Bornovitzky, director de la preparatoria, explicó que el proceso académico de Castro comenzó hace dos años y medio. Las evaluaciones se realizaron por videollamadas para garantizar la transparencia.

“Se me ha dificultado bastante en los viajes”, reconoció el cantante, quien agradeció el apoyo de su familia y maestros.

La figura de Verónica Castro, egresada de la UNAM en Relaciones Internacionales, es un elemento de inspiración para el artista.

“Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella”, dijo.

¿Qué va a estudiar Cristian Castro?

En dicha entrevista a Ventaneando, el cantante puntualizó:

“Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda la vida, que estoy pensando qué estudiar. De verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”.

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Exámenes de control en la UNAM: protestas y cifras

La polémica por el proceso de admisión a la UNAM se intensificó este año, tras la implementación del primer examen en línea y la publicación de resultados con puntajes inusualmente altos. Según Infobae, en el ciclo 2026-2027, 158,712 aspirantes presentaron el examen y 2% sufrió la cancelación de su proceso por irregularidades detectadas.

Así fue la anécdota que relató el cantante en el programa Paren la mano. |Foto: Captura de Pantalla

El descontento llevó a protestas y exigencias de transparencia. La universidad anunció la creación de una comisión técnica encargada de analizar los resultados y el procedimiento de selección. Un análisis independiente señaló que en la carrera de Médico Cirujano los puntajes máximos subieron de setenta aciertos en 2021 a más de 116 en 2025 y hasta nueve puntajes perfectos en 2026.

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Para corregir anomalías, la UNAM ordenó un segundo examen presencial entre el 12 y el 19 de agosto de 2026, con más de 43,000 aspirantes citados en diferentes sedes del país. La institución negó cambios de sede, incluso para quienes deben trasladarse cientos de kilómetros, y recomendó a los aspirantes organizar hospedaje y alimentación si el traslado implica largas distancias