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Funciones gratis por el Día del Cine Mexicano en CDMX: sedes, películas y horarios

Celebra el Día del Cine Mexicano con una cartelera gratuita en CDMX; disfruta de largometrajes, cortometrajes y homenajes especiales en las principales sedes de la ciudad

Del 15 al 29 de agosto, disfruta gratis de películas mexicanas en la capital; consulta sedes, horarios y programación especial. (IMCINE)

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Las funciones gratuitas por el Día del Cine Mexicano llegan a la Ciudad de México entre el 15 y el 29 de agosto de 2026, con una oferta de 220 proyecciones en 66 sedes, coordinadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Secretaría de Cultura y otras instituciones.

El objetivo es acercar el cine nacional a públicos amplios, celebrando la diversidad y el talento detrás de las producciones mexicanas, mediante funciones, retrospectivas, actividades especiales y acceso en línea.

Durante este periodo, la capital mexicana se convierte en un escenario abierto para el cine nacional.

La programación incluye catorce títulos —tres largometrajes y once cortometrajes— seleccionados bajo el eje curatorial “los cuerpos en movimiento”, con historias que exploran la resistencia, la convivencia y la creatividad en comunidad.

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Se integran obras que van del baile al deporte, así como propuestas que apuestan por la inclusión, gracias a funciones con subtítulos en Lengua de Señas Mexicana y audiodescripción.

Las funciones especiales se realizarán en las tres sedes de la Cineteca Nacional —México, de las Artes y Chapultepec— los días sábado 15 y domingo 16 de agosto, con horarios y detalles disponibles en el sitio oficial de la Cineteca.

Entre los títulos seleccionados para estas fechas destacan Moscas (2026) de Fernando Eimbcke, Juana (2025) de Daniel Giménez Cacho, Bem, un lémur en fuga (2024) de Leopoldo Aguilar, Rebeladas (2023) de Andrea Gautier y Tabatta Salinas, y Ulama: el juego de la vida y la muerte (1986) de Roberto Rochín.

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En Cinema Tepito, se rendirá homenaje a la trayectoria de María Rojo con una retrospectiva que abarca desde el 15 de agosto al 5 de septiembre.

Entre los filmes seleccionados para esta muestra se encuentran El apando (1976), Idilio (1977), María de mi corazón (1979), Me llaman la Chata Aguayo (1986), El callejón de los milagros (1995) y Tespis Teporocho (2025).

Sedes y espacios participantes en CDMX

Las 66 sedes participantes en el país incluyen salas de cine independientes, cine clubs y espacios públicos.

En la Ciudad de México, los recintos principales son la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Filmoteca de la UNAM, Casa del Lago UNAM y Cinema Tepito.

Además, televisoras públicas como Canal 22 transmitirán parte de la programación, facilitando el acceso a quienes no puedan asistir de manera presencial.

El acceso a todas las funciones en las salas de la UNAM es gratuito hasta completar el aforo.

Películas y cortometrajes en la cartelera 2026

La selección de largometrajes para este año incluye:

  • Rómpete la madre (2026), dirigida por Daniela Uriza
  • Breaking la vida (2022), dirigida por Abraham Escobedo-Salas
  • Temporada de patos (2004), dirigida por Fernando Eimbcke (disponible en versión solo en Lengua de Señas Mexicana)

En la programación de cortometrajes, la audiencia tendrá la oportunidad de ver propuestas que exploran distintas miradas y estilos dentro del cine nacional.

Entre los títulos seleccionados para esta edición se encuentran:

  • Bailes inverosímiles en cajeros automáticos nocturnos (2025), de Gustavo Hernández de Anda
  • Territorio skate (2023), de Belén Guzmán Mendoza
  • Hasta que el alma baile (2024), de Karla D. Oceguera
  • Luces de la noche (2024), de Octavio Daniel Carreño

La programación también contempla obras con enfoque inclusivo, pensadas para públicos diversos. Entre las producciones disponibles en versión en Lengua de Señas Mexicana se encuentran:

  • Tío (2021), de Juan Medina 
  • Los aeronautas (2016), de León Fernández 
  • Polvo de estrellas (2017), de Aldo Sotelo Lázaro 
  • Cerulia (2017), de Sofía Carrillo 

Funciones en línea y actividades complementarias

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) ha implementado el proyecto “CCC en línea”, una ventana permanente donde cada mes se ofrecen cortometrajes de acceso gratuito a través de su canal de YouTube.

En la selección reciente figuran Cola de rata (2022) de José Armando Salomo, Tlaconete (2022) de Oriana Jiménez y Mi edad, la tuya y la edad del mundo (2021) de Fernanda Tovar.

Por su parte, la Filmoteca UNAM suma a la celebración con la proyección de El tren fantasma (1926) de Gabriel García Moreno, una joya restaurada del cine mudo mexicano, el 15 de agosto a las 18:00 horas en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.

La función contará con musicalización en vivo.

El Cinematógrafo del Chopo proyectará el clásico ¡Vámonos con Pancho Villa! (1935) de Fernando de Fuentes el 15 de agosto a las 16:00 horas, además de una selección especial de cortos y largos entre el 17 y el 21 de agosto.

Una composición de cuatro imágenes: una mujer y un niño en blanco y negro; una criatura humanoide sosteniendo un bastón; el rostro de una muñeca; y tres personas en blanco y negro
Llega la fiesta del cine mexicano a CDMX: 220 funciones sin costo, estrenos y clásicos en salas culturales y plataformas digitales. (Capturas de video)

Alcance nacional, acceso digital y televisión abierta

La celebración se extiende más allá de la capital: 66 sedes distribuidas en 23 entidades del país formarán parte de la programación nacional.

Estas sedes incluyen salas independientes, cine clubs y espacios públicos, llevando funciones gratuitas a distintos estados y facilitando el acceso al cine mexicano en diversas regiones.

Para quienes prefieren disfrutar de las películas desde casa, una selección se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma nuestrocine.mx.

Además, quince televisoras públicas en entidades como Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas transmitirán parte de la programación.

La cartelera completa con fechas, horarios y sedes puede consultarse en el sitio oficial del IMCINE.

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