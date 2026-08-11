Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El joven futbolista es la sensación del momento en el futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No hay ninguna duda que Gilberto Mora se perfila como la máxima promesa del futbol mexicano, luego de convertirse en el jugador más valioso de la Liga Mx y de la Leagues Cup, por encima de Lionel Messi, gracias a su vigente participación en el Mundial 2026.

Clubes de alta gama están interesados en el jugador de 17 años pero aún no puede viajar a Europa, por consiguiente, cerrará este año en las filas de los Xolos de Club Tijuana, donde sus compañeros aceptan que esta es la última campaña de Gil Mora con la Jauría, entre ellos el portero Antonio Rodríguez.

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“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil (Mora) y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, declaró el arquero mexicano tras el partido de la Leagues Cup que Xolos de Tijuana sostuvo ante San Diego FC.

¿Qué equipos europeos podrían fichar a Gilberto Mora?

Gilberto Mora celebra el gol de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Representar a la Selección Mexicana de Futbol, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, abrió la posibilidad que grandes clubes del viejo continente se interesen por Morita. Los más sonados, hasta el momento, se llaman: París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool FC y Sport Lisboa e Benfica.

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Pandemia negó la llegada de Gil Mora al Real Madrid

El jugador mexicano tuvo la oportunidad de aparecer en las menores del Real Madrid. (X / Xolos )

Al participar en torneos internacionales con el Club Tijuana, el mexicano Gilberto Mora acarició las fuerzas básicas del Real Madrid Club de Futbol, no obstante la aparición del Covid-19 imposibilitó su viaje a España, así lo reveló Javier Camacho, portero del Atlante FC.

“Fíjate que antes de la cuarentena sí llegó una oportunidad del Real Madrid, junto con Gil Mora. Este, pero pues se vino abajo por lo de la pandemia todo eso. Pero sí, sí llegó esa oportunidad y pues malamente llegó lo del Covid y pues no se pudo”, dijo en entrevista para el diario Récord.

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El desempeño de Gilberto Mora y Javier Camacho despertó el interés de ciertos directivos que, en una ocasión, preguntaron por ambos futbolistas para invitarlos hacer visorias en Madrid, España, pero la presencia del Covid-19 privó esa oportunidad de oro.

“Fíjate que Gilito y yo siempre desde chicos tuvimos procesos adelantados y fuimos a torneos internacionales con Xolos y le llegó, no sé a quien, una propuesta de un directivo de que fuéramos y ya estaba todo preparado para ir, pasaportes, todo, y pues se viene lo del Covid y no se pudo. Pero sí fue, fue así como llegó la propuesta”, rememoró Javier Camacho.

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¿Por qué Gilberto Mora debe cumplir los 18 años para ser transferido a Europa?

Gilberto Mora jugó su primer Mundial a los 17 años. EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la mayoría de las federaciones europeas prohíben la transferencia internacional de jugadores menores de 18 años. Esto está establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) del organismo rector.

¿Por qué existe esa regla?

La norma busca proteger a los menores de situaciones de explotación. Antes de su existencia, clubes europeos reclutaban niños y jóvenes de países latinoamericanos y africanos con promesas que muchas veces no se cumplían.

Excepciones

Hay tres opciones en los que un menor de edad sí puede transferirse a Europa antes de los 18 años de edad:

Que los padres se muden a ese país por razones ajenas al futbol.

Que el jugador sea ciudadano de la Unión Europea.

Que viva en una zona fronteriza entre dos países.

¿Quién es Gilberto Mora, figura mexicana de los Xolos del Club Tijuana?

El jugador de 17 años continuará su formación en nuestro país. (TW Xolos)

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre del 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A sus 17 años se le considera hoy en día como la joya principal del futbol mexicano.

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Su carrera

Debutó con los Xolos del Club Tijuana el 18 de agosto de 2024, teniendo 15 años. Apenas dos semanas después, el 30 de agosto de 2024, marcó un gol ante Club León y se convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia de la Liga MX. En 55 partidos con Xolos, Morita encadena once anotaciones y dos asistencias.

El Mundial 2026

Mora jugó su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana absoluta en cuatro compromisos, frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, y se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular de este torneo, quedando detrás de 0´Rei Pelé (1940-2022).

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Su actuación en el Mundial 2026 disparó su valor de mercado: Gilberto Rafael Mora Zambrano pasó de los 10 a 25 millones de euros, un incremento del 150%. Su actividad sigue hábil en la Liga Mx al ser futbolista de los Xolos del Club Tijuana en el Apertura 2026, torneo en el que ya suma un gol de penalti.