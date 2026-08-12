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Gobierno de México lanza acciones en todo el país por el Día Internacional de la Juventud

En Atención a las Causas busca cubrir necesidades culturales, de esparcimiento, deportivas y económicas de la población joven

El Gobierno de México impulsa programas para jóvenes con enfoque en convivencia, oportunidades de desarrollo y transformación comunitaria (INJUVECDMXoficial)
El Gobierno de México impulsa programas para jóvenes con enfoque en convivencia, oportunidades de desarrollo y transformación comunitaria (INJUVECDMXoficial)
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El Gobierno de México ha puesto en el centro de su gestión a las y los jóvenes, desplegando una serie de programas que buscan fortalecer la convivencia, abrir oportunidades de desarrollo y transformar comunidades.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, subrayó que “la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”, destacando la energía y creatividad que aportan a las acciones públicas.

Rosa Icela Rodríguez afirma que “la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”, al destacar su energía y creatividad en acciones públicas (Secretaría de Gobernación)
Rosa Icela Rodríguez afirma que “la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”, al destacar su energía y creatividad en acciones públicas (Secretaría de Gobernación)

Programas de integración y prevención para jóvenes

La estrategia “Jóvenes Transformando México” ofrece opciones para que quienes han interrumpido sus estudios puedan reincorporarse al sistema educativo, acceder al empleo o sumarse a la vida comunitaria.

La iniciativa “Jóvenes Unen al Barrio” promueve visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, murales y eventos educativos, deportivos y culturales (Secretaría de Gobernación)
La iniciativa “Jóvenes Unen al Barrio” promueve visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, murales y eventos educativos, deportivos y culturales (Secretaría de Gobernación)

Según la secretaria Rodríguez, con este programa se “abren posibilidades para que regresen a la escuela, se incorporen al mundo laboral o participen activamente en la vida de sus comunidades”.

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En zonas donde el acceso a la educación o al trabajo ha sido limitado, la iniciativa “Jóvenes Unen al Barrio” propone actividades como visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos y realización de murales.

Además, se promueve la participación en eventos educativos, deportivos y culturales.

El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a miles de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres para aprendizaje práctico y fortalecimiento de capacidades (Gobierno de México)

Las visitas domiciliarias permiten “escuchar directamente las inquietudes de las y los jóvenes, orientarlos y recordarles que cuentan con derechos”, explicó la funcionaria.

Ampliación de espacios educativos y vinculación laboral

En el ámbito educativo, la Secretaría de Gobernación anunció la ampliación de lugares en el bachillerato, asegurando que ningún joven quede fuera por falta de recursos.

Paralelamente, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” conecta a miles de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres, facilitando el aprendizaje práctico y el fortalecimiento de capacidades.

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La Secretaría de Gobernación anuncia la ampliación de lugares en el bachillerato para que ningún joven quede fuera por falta de recursos (INJUVECDMXoficial)
La Secretaría de Gobernación anuncia la ampliación de lugares en el bachillerato para que ningún joven quede fuera por falta de recursos (INJUVECDMXoficial)

Actividades culturales y deportivas para la juventud

Durante el mes de agosto, la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven” incluye actividades recreativas y culturales.

El próximo 16 de agosto se desarrollará la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación” en 107 sedes, coordinada por la Conade.

'Clase Nacional de Boxeo 2025’ en CDMX. | @Gobierno de México
Así fue la Clase Nacional de Boxeo 2025 en CDMX, próximamente habrá un evento multitudinario similar | @Gobierno de México

Además, la campaña “Boxeando por la Paz” mantiene abierta la inscripción gratuita para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la meta de brindar espacios de superación y convivencia.

Trabajo territorial y recuperación de espacios públicos

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz recorre varios estados con conciertos y proyección de documentales. Las Ferias de Paz llevan servicios de salud, asesoría y trámites a las comunidades, integrando acciones para combatir las causas de la violencia y fortalecer la cohesión social.

Recuperar espacios públicos significa, de acuerdo con la secretaria Rodríguez, “devolver a niñas, niños, adolescentes y jóvenes lugares seguros para convivir, practicar deportes, expresar su talento y fortalecer los lazos de sus comunidades”.

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a miles de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres para aprendizaje práctico y fortalecimiento de capacidades (INJUVECDMXoficial)
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a miles de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres para aprendizaje práctico y fortalecimiento de capacidades (INJUVECDMXoficial)

Entrega de artículos de primera necesidad y campañas de desarme

El Tianguis del Bienestar ha llegado a 801 localidades en 35 municipios, entregando gratuitamente más de 3 millones de artículos de primera necesidad a 421 mil personas.

En paralelo, la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permite el canje voluntario y anónimo de armas por dinero, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional e iglesias.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezando el programa "Sí al desarme, sí a la paz". Crédito: Juan Carlos Buenrostro / Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezando el programa "Sí al desarme, sí a la paz". Crédito: Juan Carlos Buenrostro / Presidencia

En el periodo señalado, la ciudadanía ha canjeado más de 12 mil armas. Los más pequeños también participan intercambiando juguetes bélicos por didácticos.

Tequios por la transformación

La Jornada Nacional “Tequios por la Transformación” movilizó a más de 500 mil jóvenes el pasado 29 de julio, consolidando el compromiso de este sector en las tareas comunitarias.

Al menos 29 mil personas participaron en los tequios por la transformación y cortos por la paz (Instituto Municipal de las Juventudes Tlalnepantla/FB)
Al menos 29 mil personas participaron en los tequios por la transformación y cortos por la paz (Instituto Municipal de las Juventudes Tlalnepantla/FB)

Hasta la fecha, la Secretaría de Gobernación ha realizado más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país, resultado del trabajo territorial sostenido.

Festival de las Juventudes 2026

(INJUVECDMXoficial)
(INJUVECDMXoficial)

El evento se realizará del 13 al 16 de agosto en Utopía Mixihuca, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, con transmisión a través de radioutopix.com.

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