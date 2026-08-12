Gobierno de México lanza acciones en todo el país por el Día Internacional de la Juventud

El Gobierno de México ha puesto en el centro de su gestión a las y los jóvenes, desplegando una serie de programas que buscan fortalecer la convivencia, abrir oportunidades de desarrollo y transformar comunidades.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, subrayó que “la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”, destacando la energía y creatividad que aportan a las acciones públicas.
Programas de integración y prevención para jóvenes
La estrategia “Jóvenes Transformando México” ofrece opciones para que quienes han interrumpido sus estudios puedan reincorporarse al sistema educativo, acceder al empleo o sumarse a la vida comunitaria.
Según la secretaria Rodríguez, con este programa se “abren posibilidades para que regresen a la escuela, se incorporen al mundo laboral o participen activamente en la vida de sus comunidades”.
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En zonas donde el acceso a la educación o al trabajo ha sido limitado, la iniciativa “Jóvenes Unen al Barrio” propone actividades como visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos y realización de murales.
Además, se promueve la participación en eventos educativos, deportivos y culturales.
Las visitas domiciliarias permiten “escuchar directamente las inquietudes de las y los jóvenes, orientarlos y recordarles que cuentan con derechos”, explicó la funcionaria.
Ampliación de espacios educativos y vinculación laboral
En el ámbito educativo, la Secretaría de Gobernación anunció la ampliación de lugares en el bachillerato, asegurando que ningún joven quede fuera por falta de recursos.
Paralelamente, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” conecta a miles de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres, facilitando el aprendizaje práctico y el fortalecimiento de capacidades.
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Actividades culturales y deportivas para la juventud
Durante el mes de agosto, la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven” incluye actividades recreativas y culturales.
El próximo 16 de agosto se desarrollará la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación” en 107 sedes, coordinada por la Conade.
Además, la campaña “Boxeando por la Paz” mantiene abierta la inscripción gratuita para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la meta de brindar espacios de superación y convivencia.
Trabajo territorial y recuperación de espacios públicos
El Circuito Nacional de Festivales por la Paz recorre varios estados con conciertos y proyección de documentales. Las Ferias de Paz llevan servicios de salud, asesoría y trámites a las comunidades, integrando acciones para combatir las causas de la violencia y fortalecer la cohesión social.
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Recuperar espacios públicos significa, de acuerdo con la secretaria Rodríguez, “devolver a niñas, niños, adolescentes y jóvenes lugares seguros para convivir, practicar deportes, expresar su talento y fortalecer los lazos de sus comunidades”.
Entrega de artículos de primera necesidad y campañas de desarme
El Tianguis del Bienestar ha llegado a 801 localidades en 35 municipios, entregando gratuitamente más de 3 millones de artículos de primera necesidad a 421 mil personas.
En paralelo, la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permite el canje voluntario y anónimo de armas por dinero, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional e iglesias.
En el periodo señalado, la ciudadanía ha canjeado más de 12 mil armas. Los más pequeños también participan intercambiando juguetes bélicos por didácticos.
Tequios por la transformación
La Jornada Nacional “Tequios por la Transformación” movilizó a más de 500 mil jóvenes el pasado 29 de julio, consolidando el compromiso de este sector en las tareas comunitarias.
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Hasta la fecha, la Secretaría de Gobernación ha realizado más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país, resultado del trabajo territorial sostenido.
Festival de las Juventudes 2026
El evento se realizará del 13 al 16 de agosto en Utopía Mixihuca, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, con transmisión a través de radioutopix.com.
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