Capturan a 10 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en el municipio de Concordia: se les aseguró droga, armas y un inmueble. Crédito: Fiscalía de Sinaloa.

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La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y cinco corporaciones más detuvieron a 10 presuntos integrantes del Cártel del Pacífico entre los que figuran 7 colombianos y 3 mexicanos, durante un operativo en el municipio de Concordia, Sinaloa. Las autoridades aseguraron un inmueble, 10 armas largas, casi 2 mil cartuchos y 420 dosis de presunta metanfetamina. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán.

El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, según informaron las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar. Los elementos desplegados llevaban a cabo patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona cuando localizaron a los sospechosos y procedieron a su detención en flagrancia delictiva.

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Siete colombianos entre los capturados

La composición del grupo detenido llamó la atención de las autoridades: de las 10 personas arrestadas, 7 son de nacionalidad colombiana y 3 mexicanos. Todos son señalados como presuntos integrantes de la organización delictiva oficialmente conocida como el Cártel del Pacífico, es decir, el Cártel de Sinaloa.

La presencia de ciudadanos colombianos en las filas de esa estructura criminal en Sinaloa no es un fenómeno nuevo. En mayo de este año, fueron detenidos Darwin Ferney, conocido como El Zarco, y Alexander N., originarios de Villavicencio y Bogotá, respectivamente, quienes presuntamente pertenecían a la célula denominada Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa.

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Capturan a 10 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en el municipio de Concordia: se les aseguró droga, armas y un inmueble. Crédito: Fiscalía de Sinaloa.

El hallazgo en Concordia reforzó la tesis de que el grupo criminal recurre a reclutas extranjeros para reforzar sus operaciones en territorio sinaloense, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre las funciones específicas que desempeñaban los colombianos detenidos dentro de la organización.

Arsenal y droga asegurados en el inmueble

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad recuperaron un inmueble, 10 armas largas, 60 cargadores, mil 978 cartuchos de diversos calibres, 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina y equipo táctico diverso.

Un operativo de seis corporaciones

La envergadura del despliegue refleja la coordinación interinstitucional que el Gabinete de Seguridad federal ha impulsado en Sinaloa. Participaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Estatal de Sinaloa, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la SSPC y la FGR.

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Capturan a 10 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en el municipio de Concordia: se les aseguró droga, armas y un inmueble. Crédito: Fiscalía de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, que emitieron el comunicado oficial, señalaron que todas las acciones se desarrollaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

El operativo en Concordia se produce días después de otro golpe en la misma entidad: el 7 de agosto, la Sedena informó la detención de 28 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Mazatlán, con el aseguramiento de 15 armas largas, 94 cargadores, 2,964 cartuchos y equipo táctico. Esos detenidos también fueron puestos a disposición de la FGR, en ese caso con sede en Culiacán.

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Investigaciones a cargo de la FGR en Mazatlán

Los 10 arrestados en Concordia y la totalidad del material incautado quedaron bajo resguardo de la FGR con sede en Mazatlán, donde los agentes del Ministerio Público continuarán con las investigaciones y las diligencias periciales para determinar la situación jurídica de cada implicado.

Dado que el único dato en riesgo es el de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada —que no pudo verificarse con la reforma de noviembre de 2025—, ese tramo se elimina. El agravante grupal del artículo 83 se incorpora. El párrafo queda así:

Penas que enfrentan los detenidos

Los delitos imputables a los capturados podrían derivar en penas de entre cuatro y 15 años de prisión por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Dado que el grupo supera las tres personas, ese mismo artículo establece que la pena se duplica para cada integrante.

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A esos cargos se sumarían los derivados de la posesión de narcóticos con fines de comercio de cinco a 15 años según el Código Penal Federal, en caso de que la sustancia incautada sea confirmada como metanfetamina por las diligencias periciales.