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¿Por qué cepillarse la lengua antes de dormir puede mejorar tu salud digestiva?

Expertos destacan que la higiene lingual nocturna limita la llegada de bacterias perjudiciales al sistema digestivo y protege tu bienestar general

Infografía sobre higiene bucal. Contiene ilustración de boca con cepillo dental y figura humana. Presenta cuatro secciones de texto con iconos y logotipo de Infobae.
Beneficios de la higiene bucal para la salud integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cepillarse la lengua antes de dormir es una recomendación que ha cobrado fuerza entre instituciones sanitarias de referencia, como la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR) de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la Mayo Clinic y el Servicio Nacional de Salud británico.

La razón principal es que esta sencilla práctica puede reducir la carga bacteriana oral que se deglute durante la noche y, de este modo, contribuir a mantener un entorno más favorable para el sistema digestivo.

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Los expertos coinciden en que el hábito debe formar parte de una higiene oral integral y sistemática.

Recomendaciones institucionales

La OMS define la salud oral como un componente esencial del bienestar general, donde el estado de la lengua y las estructuras orofaciales influye directamente en funciones como la digestión y la alimentación.

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El NIDCR recomienda explícitamente que la limpieza de la lengua se integre en la rutina diaria, junto al cepillado de dientes, el uso de hilo dental y las visitas regulares al dentista.

Por su parte, el NHS británico aconseja limpiar la lengua una vez al día, especialmente antes de acostarse, como medida eficaz para controlar el mal aliento y reducir la acumulación de bacterias.

Según estas instituciones, cepillarse la lengua antes de dormir puede disminuir la cantidad de microorganismos nocivos que se tragan durante el sueño, periodo en el que la producción de saliva se reduce y la autolimpieza natural de la boca es mínima.

Así, la higiene oral nocturna contribuye a que la cavidad oral inicie la noche con menores niveles de biofilm y bacterias.

Mujer joven de espaldas cepillando su lengua frente a un espejo en un baño con lavabo, grifo, dispensador de jabón, reloj y apliques de luz.
La OMS define la salud oral como un componente esencial del bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la lengua en la salud digestiva: evidencias clínicas

La lengua es uno de los principales reservorios de bacterias en la boca.

Investigaciones impulsadas por el NIDCR y respaldadas por la Mayo Clinic han demostrado que la superficie lingual, especialmente su parte posterior, alberga comunidades bacterianas especializadas que influyen tanto en el mal aliento como en la producción de metabolitos capaces de afectar la mucosa digestiva.

Durante el sueño, la menor frecuencia de deglución y la reducción del flujo salival facilitan la proliferación de bacterias y la formación de una capa espesa de biofilm sobre la lengua.

Si este biofilm no se elimina antes de acostarse, la cantidad de bacterias que llega al estómago y al intestino aumenta, lo que puede favorecer episodios de disbiosis o inflamación en personas predispuestas.

La evidencia clínica, aunque aún en desarrollo, sugiere que el cepillado nocturno de la lengua ayuda a reducir la presencia de compuestos sulfurados volátiles, principales responsables del mal aliento y productos de la actividad bacteriana proteolítica, según estudios revisados por la Mayo Clinic y la UCLA Health.

Estos compuestos, al ser deglutidos, pueden tener un efecto irritante o proinflamatorio sobre la mucosa gastrointestinal.

Mecanismos biológicos: microbioma oral, saliva y eje oral-intestinal

El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial destaca que la lengua participa activamente en la digestión desde el primer momento: ayuda a mezclar los alimentos con la saliva, inicia el procesamiento de carbohidratos y transporta millones de bacterias hacia el tracto digestivo con cada deglución.

La revisión científica publicada en Nature Reviews Microbiology subraya que el microbioma oral y el intestinal están conectados por un flujo constante de microorganismos, y que la higiene oral rigurosa, incluyendo la limpieza lingual, reduce la cantidad de bacterias orales que pueden colonizar un intestino vulnerable.

Además, investigaciones recientes han identificado que la microbiota lingual, cuando está equilibrada, favorece la presencia de bacterias capaces de convertir nitratos de la dieta en óxido nítrico, un compuesto que mejora la función vascular y la motilidad intestinal.

Por tanto, limpiar la lengua antes de dormir puede favorecer la selección de bacterias beneficiosas y disminuir la transmisión de especies potencialmente agresivas hacia el sistema digestivo, contribuyendo a un mejor equilibrio del microbioma intestinal.

Ilustración detallada de un joven con la boca abierta y la lengua fuera, siendo examinada por una lupa sostenida por una mano, sobre un fondo claro.
La lengua es uno de los principales reservorios de bacterias en la boca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la prevención de enfermedades: evidencia y matices

Aunque la relación directa entre la limpieza de la lengua y la prevención de enfermedades digestivas aún está en fase de investigación, las instituciones sanitarias coinciden en que los beneficios de una higiene oral completa van más allá del control del mal aliento.

El NIDCR y la OMS señalan que la reducción del biofilm y la carga bacteriana en la boca disminuye el riesgo de inflamación crónica, tanto local como sistémica, lo que puede repercutir positivamente en la salud intestinal, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

La Mayo Clinic puntualiza que el cepillado lingual debe realizarse con suavidad, utilizando un cepillo o raspador específico, y siempre como complemento de otras medidas de higiene oral.

Advierte que la eliminación indiscriminada de bacterias, por ejemplo con enjuagues antisépticos potentes, puede alterar el equilibrio del microbioma oral, por lo que la limpieza mecánica es la opción preferida.

En adultos mayores o personas con alteraciones en la deglución, la higiene lingual nocturna ha demostrado reducir la incidencia de infecciones respiratorias como la neumonía por aspiración, según estudios citados por el NIDCR y la Cleveland Clinic.

Aunque estos resultados se centran en el aparato respiratorio, la lógica biológica es aplicable al sistema digestivo, donde una menor carga bacteriana oral puede favorecer la estabilidad de la flora intestinal.

Práctica recomendada y limitaciones actuales de la evidencia

Las principales instituciones recomiendan cepillarse la lengua antes de dormir como paso complementario a la higiene oral habitual.

Esta práctica debe realizarse con movimientos suaves desde la parte posterior hacia la anterior, utilizando un cepillo de dientes o un raspador de lengua.

El objetivo es reducir la capa de biofilm y bacterias que se acumula durante el día, minimizando el “input” bacteriano al tracto digestivo durante la noche.

No obstante, la OMS y el NIDCR advierten que, aunque la lógica biológica es sólida, aún se requieren ensayos clínicos específicos para determinar el impacto directo de la limpieza lingual sobre la microbiota intestinal y las enfermedades digestivas.

Por ahora, los expertos recomiendan integrar el cepillado de la lengua dentro de una rutina global de higiene bucal, junto con el cepillado dental, el uso de hilo dental, la hidratación y una dieta equilibrada, como medidas probadas para proteger la salud general.

Infografía sobre el cepillado lingual nocturno que muestra una boca con cepillo dental, íconos de tiempo, herramientas, bacterias, microscopio, planeta y salud.
Higiene lingual nocturna: recomendaciones y limitaciones de la evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una medida sencilla con potencial beneficio sistémico

Cepillarse la lengua antes de acostarse aparece, según diversas instituciones de salud, como un hábito sencillo y respaldado por la evidencia institucional para reducir la carga microbiana oral y limitar la exposición del sistema digestivo a bacterias y metabolitos nocivos.

Aunque no constituye una solución única ni una cura para enfermedades digestivas, su integración en la higiene oral nocturna representa una estrategia razonable para quienes buscan mejorar su salud digestiva y general a largo plazo.

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