Liz Vilchis insinúa que Grecia Quiroz habría tenido conocimiento previo del asesinato de Carlos Manzo

Los comentarios de Liz Vilchis reavivaron el debate sobre las circunstancias previas al asesinato de Carlos Manzo.

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La periodista Liz Vilchis generó cuestionamientos en torno a Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, al plantear que algunos elementos del relato sobre los momentos previos al asesinato del exalcalde podrían resultar llamativos.

Sus comentarios abrieron nuevamente el debate sobre las circunstancias que rodearon el homicidio, aunque no presentó pruebas que acrediten que Quiroz conociera de antemano el ataque.

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Durante una intervención, Vilchis retomó declaraciones que Grecia Quiroz habría ofrecido en una entrevista con Adela Micha días después del asesinato.

A partir de esa versión, la periodista pidió a la audiencia reflexionar sobre la conducta de la entonces esposa de Manzo antes y después de la agresión.

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Liz Vilchis plantea dudas sobre los minutos previos al ataque

De acuerdo con el relato recuperado por Vilchis, Carlos Manzo se encontraba acompañado de su familia y llevaba a uno de sus hijos en brazos.

El alcalde Carlos Manzo estaba inaugurando el XVIII festival de velas en el municipio de Uruapan, Michoacán, cuando momentos después es atacado mientras cargaba a su hijo. (Fb: Carlos Manzo)

En determinado momento, Grecia Quiroz tomó al menor y se lo entregó a su madre.

Según esa misma narración, la madre de Quiroz le propuso acompañar a Carlos, pero ella habría decidido permanecer en el sitio porque, de acuerdo con su explicación, el exalcalde todavía realizaría otra actividad. Poco después se registraron los disparos que terminaron con la vida de Manzo.

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Vilchis consideró particularmente llamativa la decisión de permanecer en el lugar y, posteriormente, no acudir inmediatamente hacia donde se encontraba Manzo. La periodista contrastó esa reacción con lo que, desde su perspectiva, habría hecho ante una situación similar.

Sin embargo, sus comentarios constituyen una interpretación personal de los hechos. No implican una prueba de que Quiroz hubiera tenido conocimiento previo del asesinato ni establecen su participación en el crimen.

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Las acusaciones de Juan Manzo contra Grecia Quiroz

Los comentarios de Vilchis también retomaron cuestionamientos realizados anteriormente por Juan Daniel Manzo, hermano de Carlos Manzo, quien mantiene un conflicto público con Grecia Quiroz.

Juan Manzo mantiene sus acusaciones contra Grecia Quiroz por el caso de su hermano. Crédito: FB: Juan Manzo

Durante mayo, Juan Manzo acusó a la alcaldesa sustituta de no colaborar suficientemente con las autoridades y señaló, entre otros asuntos, la presunta falta de entrega formal del teléfono celular de su hermano para las investigaciones.

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Además, sostuvo que Quiroz habría intervenido para modificar las medidas cautelares de escoltas detenidos por su posible relación con el homicidio.

Entre los principales señalamientos expresados por el hermano del exalcalde se encuentran:

La exigencia de entregar el teléfono celular de Carlos Manzo a la Fiscalía.

Cuestionamientos sobre el manejo político de la imagen y legado del exalcalde.

La supuesta intervención para favorecer a escoltas sujetos a proceso .

La necesidad de mantener abiertas distintas líneas de investigación.

Grecia Quiroz rechaza las acusaciones

Grecia Quiroz negó los señalamientos realizados por su cuñado y calificó como falsos los dichos relacionados con el supuesto financiamiento de la defensa de los escoltas o con una intervención ante autoridades judiciales.

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Grecia Quiroz niega acusaciones y exige presentar pruebas en su contra. (Grecia Quiroz)

La alcaldesa sustituta sostuvo que, si existían pruebas de las acusaciones, debían presentarse ante las autoridades correspondientes. Al mismo tiempo, afirmó que continuaría impulsando acciones para exigir justicia por el asesinato de su esposo.

La disputa entre ambos familiares se ha mantenido en el ámbito público y político, aunque sus acusaciones deben distinguirse de las conclusiones que correspondan a las autoridades encargadas de la investigación.

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¿Quién es Liz Vilchis y por qué sus declaraciones generan atención?

Los comentarios de Vilchis adquieren relevancia por su trayectoria política y periodística. La comunicadora formó parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y encabezó la sección “Quién es quién en las mentiras” durante sus conferencias matutinas.

Liz Vilchis, una figura ligada a las mañaneras que vuelve a generar controversia.

Actualmente participa como reportera de SDP Noticias y volvió a aparecer en las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese contexto, ha realizado intervenciones relacionadas con temas políticos y con la llamada Cuarta Transformación.

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Su análisis sobre el caso Manzo retoma elementos que ya habían sido motivo de controversia, pero plantea una interpretación distinta sobre la conducta de Grecia Quiroz.

Hasta el momento, los señalamientos públicos de Vilchis y Juan Manzo no deben confundirse con una determinación judicial. La investigación del asesinato de Carlos Manzo corresponde a las autoridades competentes, que deberán establecer, con base en pruebas, qué ocurrió antes, durante y después del ataque y si existen responsabilidades adicionales por esclarecer.