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UNAM reporta más de 43 mil inscritos al examen de control y niega cambio de sede a foráneos

Algunos registraron sus direcciones de origen, pero tras ser aceptados, ya estaban radicando en la CDMX

Mano con lápiz rellenando alvéolo de hoja de examen; al fondo, vista aérea de Ciudad Universitaria con Rectoría y escudo de la UNAM en papel texturizado.
Hay 43 mil 619 aspirantes registrados para el examen de control UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 43 mil aspirantes ya cuentan con cita asignada para el Examen de Control presencial de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pese a las solicitudes de cambio, la institución ha descartado cualquier modificación de sede, incluso para quienes deberán desplazarse cientos de kilómetros desde sus lugares de residencia.

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“Desde las 14:00 horas del viernes 7 de agosto, hasta las 15:00 horas de hoy domingo 9 de agosto, 43,619 personas aspirantes, que representan el 74.3 por ciento del total, han obtenido su cita con fecha, sede y horario para la aplicación de su evaluación”, informó la UNAM-Dirección General de Comunicación Social.

La UNAM confirmó que mantendrá la distribución de planteles bajo criterios de regionalización, priorizando la reducción de traslados, pero aclaró que “no será posible realizar cambios de sede”, según el documento oficial divulgado a los aspirantes.

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Esta decisión se mantiene firme, a pesar del creciente malestar en redes sociales por asignaciones en entidades alejadas.

Fechas, sedes y recomendaciones para aspirantes

Las sedes y fechas para la aplicación del examen presencial son las siguientes:

  • León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto, Hotel Real de Minas Poliforum (Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, Las Bugambilias). Se esperan 2,777 aspirantes.
  • Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto, Hotel San Felipe (Avenida Jalisco No. 15, San Felipe del Agua), con 1,920 participantes.
  • Tijuana, Baja California: 16 de agosto, Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede ENID (Esperanza No. 4750, colonia Soler), para 518 personas.
  • Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto, Palacio de los Deportes, dirigido a 53,568 aspirantes.

La consulta de cita, sede y horario se realiza exclusivamente en el sitio oficial del concurso, mediante clave personal.

La plataforma permanecerá habilitada hasta un día antes de la fecha programada para cada sede.

Entre las recomendaciones institucionales figuran: revisar con anticipación la ubicación asignada, planificar el traslado, portar identificación oficial vigente y la cita impresa, así como organizar hospedaje y alimentación si el traslado implica largas distancias.

También se aconseja descansar adecuadamente antes de la evaluación.

Contexto de la asignación y causas de la polémica

El proceso de asignación de sedes responde a la necesidad de realizar un segundo examen presencial, después de que la Comisión Técnica de la UNAM detectara irregularidades en la primera prueba en línea, como un aumento estadístico atípico de puntajes y posibles trampas con inteligencia artificial.

Por recomendación de especialistas, la universidad determinó repetir la evaluación únicamente a quienes recibieron aviso de selección o alcanzaron el puntaje mínimo para su carrera entre 2021 y 2026.

El examen presencial, que se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro sedes del país, fue ordenado tras la revisión de resultados y la integración de una comisión para validar la equidad en el acceso.

La medida implica que alrededor de 58 mil aspirantes —de los más de 158 mil que participaron inicialmente— deben presentarse en la sede y fecha asignadas, sin posibilidad de reubicación.

Por qué surgieron quejas entre los aspirantes

El anuncio generó inconformidad entre estudiantes que, según reportes en redes sociales y medios, fueron designados a sedes alejadas de sus domicilios, lo que representa un gasto considerable en transporte y hospedaje.

Se han documentado casos de jóvenes de Nuevo León y Tamaulipas citados en Tijuana, o de Michoacán y Yucatán enviados a Oaxaca o Ciudad de México.

Aunque la universidad sostuvo que la regionalización busca minimizar traslados, reconoció que el procedimiento no garantiza sedes cercanas para todos.

El órgano de revisión también adelantó que fijará nuevos criterios para fortalecer la inclusión y la equidad en futuros procesos, tras la incertidumbre provocada por las irregularidades detectadas en el examen virtual.

*Con información de EFE

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