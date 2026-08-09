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Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

La temporada tiene dos juegos de la extinción por semana

Collage de escenas de reality: concejo tribal con velas, competencia en playa con lago y una silueta central con signo de interrogación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cuarto eliminado de Survivor México 2026 será revelado en el episodio de este domingo, según han anticipado filtraciones en redes sociales y sitios especializados.

La expectativa se concentra en la resolución del Juego de Extinción, donde los participantes luchan por conservar su lugar en la competencia.

De acuerdo con información difundida por plataformas dedicadas al seguimiento del programa, Abel, integrante del equipo Jaguares, es el principal candidato a abandonar la competencia este 9 de agosto.

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Las filtraciones indican que obtuvo cuatro votos en el concejo tribal, lo que lo coloca directamente en zona de riesgo.

Además, otros nombres en la mira son Anahí de Halcones y Sheila de Jaguares, aunque su permanencia depende del resultado en el duelo de inmunidad grupal.

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(SurvivorMx/FB)
(SurvivorMx/FB)

Hasta el momento, la producción no ha confirmado oficialmente la eliminación, por lo que el desenlace solo se conocerá durante la transmisión en Azteca Uno.

Miembros actuales de Survivor México

  • Halcones (verde):
    • Sahit Sosa
    • Viviann Baeza
    • Javier Márquez
    • Avril Andrade
    • Anahí Izali
    • Aurélie Garzonio
    • Erick Castro (eliminado)
    • Bobby Larios (eliminado)
  • Jaguares (amarillo):
    • Abel Robles
    • Shada Hernández
    • Tzasna Carrasco
    • Sebastián Yate
    • Sheila Velázquez
    • Julio Camejo
    • Azalia “La Negra”
    • Rey Grupero (eliminado)

Resumen del programa Survivor México 2026

En la actual edición, Survivor México se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas y los domingos a las 18:00, cuando se celebra el Juego de Extinción que define al eliminado semanal.

El programa, conducido por Carlos Guerrero “Warrior”, reúne a dos equipos, Halcones y Jaguares, que compiten en pruebas físicas y estrategias sociales para evitar ser expulsados.

Las eliminaciones anteriores incluyen a Bobby Larios y Erick por el equipo Halcones, y a Rey Grupero por Jaguares.

(Survivor México/FB)
(Survivor México/FB)

Cada semana, los votos y el desempeño en los retos determinan quién se enfrenta a la eliminación, manteniendo la tensión y la incertidumbre entre los seguidores.

Esta semana, la atención se centra en Abel, cuyo destino en la competencia se decidirá en el próximo episodio. Para conocer el resultado final, los seguidores deben esperar la transmisión oficial, ya que las filtraciones, aunque frecuentes, no siempre anticipan el desenlace definitivo.

Cómo es la eliminación de los domingos en Survivor

En la actual temporada de Survivor México 2026, los domingos marcan uno de los momentos clave del reality, ya que se define qué participante abandona la competencia.

El formato de eliminación incluye retos de inmunidad, nominaciones y un duelo final llamado Juego de Extinción.

En esta temporada la eliminación se está realizando dos veces a la semana, aunque esta dinámica podría cambiar.

  • La eliminación semanal se realiza los domingos durante el “Juego de Extinción”.
  • Cada semana, los equipos (Jaguares y Halcones) compiten por la inmunidad grupal. El equipo perdedor debe nominar a sus integrantes para el duelo de eliminación.
  • Los nominados participan en el “Consejo Tribal”, donde se define quiénes estarán en riesgo de ir al Juego de Extinción.
  • El Juego de Extinción consiste en un reto de habilidad, paciencia o destreza física entre los nominados. El que pierde, queda eliminado de la competencia.
  • En algunas semanas puede haber doble eliminación, dependiendo del avance de la temporada.
  • Los domingos, el programa inicia a las 18:00 horas (Azteca Uno) y en ese episodio se transmite tanto la competencia de inmunidad grupal como el Juego de Extinción y el Consejo Tribal.
  • La dinámica puede incluir intercambios de integrantes entre tribus y otros giros estratégicos antes del reto de eliminación.
  • El eliminado se da a conocer al final del episodio dominical.

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