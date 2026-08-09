Tras polémica de adultos mayores, reviven video de Grace Palomares donde asegura que “el 80% de Morena son expriistas”

En medio de la crisis que enfrenta dentro de Morena por sus comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”, volvió a circular en redes sociales un video de una entrevista anterior de la diputada local de Puebla Grace Palomares, en el que aseguraba que la mayoría de los integrantes de Morena provienen de las filas del PRI.
Lo que dice el video
En el fragmento que resurgió en plataformas digitales, Palomares afirma: “el 80% de Morena son expresistas”, y agrega que, para ser honestos, quien vota por Morena “está votando por el viejo PRI”, además de por aquello que el propio PRI “rechazó en su momento”.
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No fue posible determinar, con la información disponible hasta el momento, la fecha exacta ni el contexto original de la entrevista, por lo que se recomienda tratar el material con cautela hasta contar con mayor precisión sobre cuándo fue grabado.
Una trayectoria por cinco partidos
La reaparición del video vuelve a poner el foco sobre el propio historial partidista de Palomares, quien, antes de integrarse a Morena en 2024, militó en al menos otras cuatro fuerzas políticas: el PRI, donde inició su carrera dentro de la Red de Jóvenes por México; el Partido Verde Ecologista de México, con el que llegó a la Cámara de Diputados en 2015; Nueva Alianza; y Movimiento Ciudadano, partido con el que buscó competir por la gubernatura de Puebla en 2023 antes de sumarse al proyecto de Morena en la entidad.
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Lo más reciente: su disculpa y postura ante una posible sanción
Este video resurge después de que Palomares atravesara ya un ciclo de disculpas por el escándalo de “Descasadas”. La legisladora reconoció sentirse avergonzada por sus comentarios, subrayando que el distrito que representa está compuesto “en su mayoría por adultos mayores”, y afirmó que su intención había sido realizar una “crítica social”, aunque pidió disculpas por haber dicho que los hombres mayores “huelen a baúl”.
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Posteriormente, en una entrevista para Canal 6, Palomares se refirió también al procedimiento abierto en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, asegurando: “soy una mujer institucional, disciplinada en las decisiones de mi partido”, y añadió que, de determinarse una sanción en su contra, la acatará “con toda la responsabilidad y con toda la disciplina”. En ese mismo mensaje, reconoció que “los errores cuestan” y que como funcionaria pública debe “hacerse responsable” de lo que dice y hace.
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El contexto general del caso
La controversia se originó tras la viralización de un fragmento del podcast en el que Palomares, entre risas, afirmó que los hombres mayores “ya se están pudriendo”, comentario que se sumó a la frase de su compañera de bancada, Nayeli Salvatori, sobre que los adultos mayores “huelen a baúl del recuerdo”. El episodio derivó en el deslinde institucional de Morena, la apertura de un procedimiento sancionador solicitado por la dirigente nacional Ariadna Montiel, y el cierre definitivo del podcast, mientras Palomares se declara ya dispuesta a acatar cualquier resolución sobre su futuro político dentro del partido.
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