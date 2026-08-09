Maru Campos se reúne con Vicente Fox: llaman a recuperar instituciones y a defender la democracia

Vicente Fox, Marta Sahagún y Maru Campos posan juntos en un interior, llevando gorras con el lema 'Make México Safe Again' en un encuentro político. (@MaruCampos_G)

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María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, reivindicó su acercamiento con el expresidente Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún con un mensaje difundido desde su cuenta oficial en ‘X’ en el que llamó a defender el “Estado de Derecho” y a preservar “la patria, la familia y la libertad”, en medio de una escalada de señalamientos del oficialismo y de su discurso contra decisiones del gobierno federal.

La gobernadora publicó que conversó con Fox y Sahagún “sobre los retos que hoy enfrenta México” y sostuvo que coincidieron en la necesidad de “recuperar las instituciones que garanticen el Estado de Derecho y el desarrollo democrático de nuestro país”. En el mismo mensaje añadió: “El bien común debe seguir siendo el centro” de toda decisión pública.

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Alianza y estrategias frente a Morena junto a Kenia López Rabadán

De forma paralela a sus acercamientos con otros liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN), Maru Campos también se reunió este fin de semana, en la Ciudad de México, con Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Esta reunión se realizó con el objetivo de dialogar sobre la forma en que se debe defender lo bueno y lo honorable en el quehacer político.

Kenia López Rabadán y la gobernadora Maru Campos sonríen en una fotografía que celebra su encuentro y amistad en México. (@kenialopezr)

En este contexto, la legisladora y la gobernadora compartieron experiencias sobre sus respectivas áreas de gestión y subrayaron la importancia de contar con una oposición fuerte.

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Estos encuentros se enmarcan en un escenario de intensa confrontación política entre Campos y el partido Morena, la cual se ha agudizado en fechas recientes debido a acusaciones mutuas sobre guerra sucia, debates de seguridad y soberanía nacional y una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora estatal por su posible participación en brindar acceso a agentes extranjeros a territorio nacional.

Advertencia sobre censura y control informativo del Gobierno Federal

A la par de sus reuniones para consolidar a la oposición, Maru Campos lanzó duras críticas contra la administración federal. La mandataria acusó al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar un esquema normativo sobre derechos de las audiencias que permitiría al Poder Ejecutivo decidir qué información es verdadera y cuál es falsa, lo que es una amenaza a la libertad de expresión, según la funcionaria estatal.

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, habla durante una reunión de trabajo. (Gobierno de Chihuahua )

De acuerdo con sus declaraciones, la comisión encargada de operar este mecanismo dependería directamente del Ejecutivo Federal, convirtiendo al gobierno en “juez y parte” para definir la verdad, calificar la mentira y aplicar sanciones. Campos advirtió que la autoridad tendría facultades no solo para multar, sino incluso para retirar concesiones, lo cual abre la puerta a la censura. Ante esto, hizo un llamado urgente para frenar lo que calificó como un “proyecto autoritario” y convocó a defender la libertad de expresión y la prensa libre en México.