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¿En tu colonia hay cacomixtles o murciélagos? UNAM pide ayuda a capitalinos para mapear dónde vive la especie en CDMX

El maltrato a fauna silvestre representa un delito y afecta al equilibrio del ecosistema

Un cacomixtle sobre una rama de árbol, con un fondo de mapa que incluye marcadores de ubicación y texto borroso
La Universidad Nacional Autónoma de México impulsa un mapeo de avistamientos de cacomixtles en la Ciudad de México para su estudio. (Jesús Avilés | Infobae México )
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Los cacomixtles forman parte de la fauna silvestre que habita la Ciudad de México y, de acuerdo con registros académicos, su presencia ha aumentado en las 16 alcaldías. Aunque la capital está dominada por el entorno urbano, también alberga diversas especies que conviven con la población.

Por ello, el Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa una investigación para conocer mejor la distribución del cacomixtle (Bassariscus astutus) en la capital y su zona metropolitana.

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A través de la página de Facebook “Mis vecinos nocturnos, UNAM”, estudiantes solicitan el apoyo de los capitalinos para reportar avistamientos de esta especie y contribuir a los proyectos de investigación “Influencia del paisaje urbano de la megalópolis mexicana en la distribución, estructura y variación genética de las poblaciones del cacomixtle (Bassariscus astutus)” e “Importancia de la coexistencia humano-cacomixtle, Bassariscus astutus, en la Ciudad de México y área metropolitana”.

¿Cómo ayudar a la UNAM a registrar avistamientos de cacomixtles?

Las personas interesadas pueden participar respondiendo un formulario en línea en el que deberán indicar si han visto o escuchado a un cacomixtle.

Infografía con logos, ilustración de un cacomixtle, texto sobre avistamientos, tres fotos de cacomixtles y sus heces, código QR y contactos telefónicos
Una infografía de la FES Iztacala y LABIOCG solicita la colaboración ciudadana para reportar avistamientos de cacomixtles en la megalópolis mexicana. (Labiocg)

En el cuestionario se solicita información como:

  • Tamaño aproximado del animal.
  • Lugar donde fue observado o escuchado.
  • Características del avistamiento.
  • Nivel de conocimiento que tiene la persona sobre esta especie.

Los investigadores explican que estos datos permitirán conocer mejor la distribución del cacomixtle y fortalecer estrategias para promover una convivencia adecuada entre la fauna silvestre y la población de la Ciudad de México.

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Recomendaciones para convivir con los cacomixtles

La iniciativa “Mis vecinos nocturnos, UNAM” comparte una serie de recomendaciones para proteger a esta especie y evitar conflictos con las personas:

  • Mantenerse informado sobre la fauna silvestre que habita la Ciudad de México.
  • Compartir información con familiares, amigos y vecinos.
  • No dejar alimento para mascotas en el exterior.
  • No alimentar a los cacomixtles ni a otras especies silvestres.
  • Mantener a perros y gatos dentro de casa durante la noche.
Infografía sobre convivencia con cacomixtles muestra un animal en primer plano y textos con recomendaciones, números de contacto y logos de instituciones
Una infografía del Instituto de Ecología de la UNAM y Vecinos Nocturnos ofrece recomendaciones para la convivencia con cacomixtles en la Ciudad de México y previene sobre el maltrato animal. (Mis Vecinos Nocturnos, UNAM)

Incendios forestales amenazan al cacomixtle norteño en la CDMX

El cacomixtle norteño, mamífero que habita principalmente áreas naturales protegidas (ANP), barrancas y bosques de la Ciudad de México, enfrenta una creciente amenaza debido a los incendios forestales. Ante esto, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), advierte que cada incendio reduce el hábitat disponible para esta especie y también afecta la calidad del aire y la salud de la población.

Ilustración de un cacomixtle, un pequeño fuego, texto sobre incendios, números de teléfono para reportar y logos institucionales de México
Un cacomixtle ilustra la campaña de la Ciudad de México para reportar incendios forestales y proteger la fauna silvestre y la salud pública. (@SEDEMA_CDMX)

Para prevenir estos siniestros, las autoridades recomiendan no quemar hojas o residuos, evitar encender fogatas y no arrojar colillas de cigarro en áreas naturales. En caso de detectar humo o fuego, el Centro Estatal de Manejo del Fuego pone a disposición los teléfonos 55 4317 7114 y 55 2615 0042 para realizar reportes.

Maltratar a un cacomixtle es un delito: así puedes denunciar

El cacomixtle es un animal tímido y de hábitos nocturnos que se alimenta de ratones, cucarachas, insectos y frutos, por lo que cumple una importante función como controlador natural de plagas en colonias y barrios de la Ciudad de México.

Las autoridades subrayan que esta especie no representa un peligro para las personas y no busca el contacto con los humanos.

El Instituto de Ecología señala que quemar, envenenar o maltratar animales silvestres constituye un delito, además de afectar el equilibrio del ecosistema urbano. Asimismo, advierte que alimentarlos provoca que dependan de las personas, aumenta el riesgo de enfermedades y favorece conflictos con vecinos y mascotas.

cacomixtle
(IG: @crittergal)

En caso de encontrar un cacomixtle herido o en una situación de riesgo, la ciudadanía puede solicitar apoyo a las siguientes instituciones:

De acuerdo con la UNAM, proteger las áreas verdes, evitar alimentar a esta especie y respetar su hábitat son acciones fundamentales para garantizar una convivencia sana entre los cacomixtles y quienes habitan en la capital mexicana.

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